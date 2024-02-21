1 день

Казань гостеприимная

Мы встретимся с вами в аэропорту Казани и на комфортабельном автомобиле доедем до отеля.

Дорога займет около 30 минут.

Заселяемся в отель и отдыхаем.

После обеда мы прогуляемся по центральной пешеходной улице Баумана с профессиональным гидом, где погрузимся в атмосферу старой Казани и увидим насколько гармонично сочетаются старина и современность в этом городе.

Поднимемся на смотровую площадку в самом сердце Казани и увидим потрясающий вид на город с высоты.

Потрем пузико легендарному коту казанскому, увидим памятник карете Екатерины 2.

Посетим сувенирные магазины, где можно приобрести татарские угощения и местную продукцию.

Вечером нас ждет ужин в одном из лучших ресторанов татарской национальной кухни с видом на завораживающую мечеть Кул Шариф и Казанский Кремль.