Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур

Групповой тур в Казани

Лучшее в Казани от настоящей татарки

Я настоящая татарка и жительница Казани и покажу вам этот город с самых разных сторон и познакомлю с татарской культурой! Предлагаю вам максимально погрузиться в богатую историю, самобытную татарскую культуру и невероятную красоту Казани за 5 дней! Это путешествие, где вас ждут комфортабельный отель в центре города с высоким уровнем сервиса и комфортный транспорт, лучшие рестораны и кафе татарской национальной кухни, насыщенная программа тура с экскурсиями от профессиональных сертифицированных гидов.
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
Ближайшие даты:
21
фев
6
мар
27
мар
27
апр
8
мая
22
мая

Что вас ожидает:

Вкуснейшая татарская кухня
Вкуснейшая татарская кухня
Новые гастрономические впечатления
Улица Баумана
Улица Баумана
Центральная пешеходная улица Казани
Казанский Кремль
Казанский Кремль
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Смотровая площадка Богоявленского собора
Смотровая площадка Богоявленского собора
Шикарная панорама на город
Мечеть "Кул-Шариф"
Мечеть "Кул-Шариф"
Главная джума-мечеть республики Татарстан и города Казани, расположенная на территории Казанского кремля
Дворец Земледельцев
Дворец Земледельцев
Архитектурное сооружение необычайной красоты на Дворцовой площади
Национальная библиотека Республики Татарстан
Национальная библиотека Республики Татарстан
Современное интерактивное пространство для чтения книг и работы
Набережная загадочного озера Кабан
Набережная загадочного озера Кабан
А почему оно так называется вы узнаете во время экскурсии
Раифский Богородицкий монастырь
Раифский Богородицкий монастырь
Одна из первых православных построек во времена Казанского Ханства
Старо-Татарская слобода
Старо-Татарская слобода
Одна из исторических частей и комплексных достопримечательностей в центре Казани
Храм всех религий
Храм всех религий
Вселенский храм, Международный культурный центр духовного единения - единственный в мире
Центр семьи Казан
Центр семьи Казан
Одна из главных современных достопримечательностей города, обыгрывающих его название тем, что построен он в виде огромного котла-казана
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и природно-ландшафтный памятник в Зеленодольском районе Республики Татарстан
Катание на колесе обозрения
Катание на колесе обозрения
Полюбуемся шикарным видом на Казань
Мастер-класс по татарской выпечке
Мастер-класс по татарской выпечке
Испечем своими руками татарскую выпечку

Программа тура по дням

1 день

Казань гостеприимная

Мы встретимся с вами в аэропорту Казани и на комфортабельном автомобиле доедем до отеля.

Дорога займет около 30 минут.

Заселяемся в отель и отдыхаем.

После обеда мы прогуляемся по центральной пешеходной улице Баумана с профессиональным гидом, где погрузимся в атмосферу старой Казани и увидим насколько гармонично сочетаются старина и современность в этом городе.

Поднимемся на смотровую площадку в самом сердце Казани и увидим потрясающий вид на город с высоты.

Потрем пузико легендарному коту казанскому, увидим памятник карете Екатерины 2.

Посетим сувенирные магазины, где можно приобрести татарские угощения и местную продукцию.

Вечером нас ждет ужин в одном из лучших ресторанов татарской национальной кухни с видом на завораживающую мечеть Кул Шариф и Казанский Кремль.

Казань гостеприимнаяКазань гостеприимнаяКазань гостеприимнаяКазань гостеприимная
2 день

Погружение в историю Казани и культуру татар

После ночного отдыха в комфортабельном отеле нас будет ждать сытный завтрак по системе “шведский стол”

В этот день мы направимся на экскурсию с сертифицированным гидом в Казанский Кремль объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь начиналась история Казани, летопись двух великих народов: такие разные, они сумели создать единое культурное пространство.

Внутри крепости сохранились до наших дней памятники архитектуры, напоминающие туристам о том, что мусульмане и православные способны наладить совместный мирный быт, который остается незыблемым на протяжении более четырех столетий.

На территории Кремля мы посетим главный символ Казани — красивейшую мечеть Кул Шариф.

Далее пообедаем в самом аутентичном и современном ресторане татарской кухни, где попробуем вкуснейшие национальные блюда в современной подаче.

Прогуляемся по Кремлевской набережной, полюбуемся шикарными архитектурными сооружениями, такими как Дворец Земледельцев и посетим современную Национальную библиотеку Республики Татарстан.

Испечем своими руками татарскую выпечку на мастер-классе и отведаем ее на чаепитии, также посмотрим музей татарского быта, где сфотографируемся в национальной одежде

Прогуляемся по вечерней набережной загадочного озера Кабан в центре Казани и направимся на отдых в наш уютный отель.

Погружение в историю Казани и культуру татарПогружение в историю Казани и культуру татарПогружение в историю Казани и культуру татарПогружение в историю Казани и культуру татар
3 день

Многогранный Татарстан

После сытного завтрака в отеле мы сядем в комфортабельный микроавтобус и направимся за пределы Казани на экскурсию, где профессиональный гид покажет и расскажет о самых ярких загородных достопримечательностях:

Раифский Богородицкий монастырь, основанный в 17 веке, который расположен в сосновом лесу на территории Волжско-Камского заповедника в живописной локации на берегу озера.

Главная святыня монастыря — точная копия Грузинской иконы Божией Матери, была привезена в обитель еще в 1668 году.

Сейчас к ней ежегодно приезжают десятки тысяч паломников.

А еще здесь живут молчаливые лягушки и очень много котиков.

И об этом подробнее узнаете на нашей экскурсии.

Остров-град Свияжск — старинный уездный город в Татарстане, который стал базой русских войск при осаде Казани Иваном Грозным в 16 веке.

Свияжск часто сравнивают с островом Буяном из сказки Пушкина, ведь он находится в очень живописной локации и его территорию омывают сразу три реки: Волга, Свияга и Щука.

Сюда приезжают ради красивых панорамных видов, а еще чтобы увидеть древние монастыри и прижизненный портрет Ивана Грозного, выпить медовухи, попробовать свои силы в метании топора и стрельбе из лука.

Храм всех религий — необычайное архитектурное сооружение, посвящённое разным религиям мира.

Это один из самых запоминающихся архитектурных объектов современного Татарстана!

Такого вы не увидите больше нигде. Вселенский храм объединил в себе православную и католическую церкви, мусульманскую мечеть, буддистский храм, иудейскую синагогу и китайскую пагоду и др.

Также под крышей Храма собрана символика исчезнувших цивилизаций.

После насыщенной и продолжительной загородной экскурсии мы вернемся в отель и завершим день ужином в нашей дружной компании в одном из лучших ресторанов города.

Многогранный ТатарстанМногогранный ТатарстанМногогранный ТатарстанМногогранный Татарстан
4 день

Казань - город контрастов

После завтрака в отеле мы направимся в историческую часть Казани и посетим самобытный музей, где узнаем историю чак-чака и выпьем татарского чая с самым вкусным чак-чаком в Казани.

Далее нас ждет пешеходная экскурсия в сопровождении сертифицированного гида по территории Старо-Татарской слободы — это территория проживания татарского населения после присоединения Казани к Российскому государству.

Сегодня это аутентичная пешеходная улица и представляет собой интересный музей под открытым небом.

Здесь мы увидим много ярких домиков в татарском стиле, посетим одну из старейших мечетей Казани и попробуем самые вкусные перемячи в Казани.

Далее прогуляемся до главной улицы в историческом центре Казани, заглянем в уютные дворики и полюбуемся казанскими крышами.

Пообедаем самым необычным “фастфудом” в вашей жизни в аутентичной татарской интерпретации.

Далее увидим самый необычный ЗАГС в форме традиционного татарского казана — символа домашнего очага и достатка.

Поднимемся на смотровую площадку и увидим Казанский Кремль с противоположного берега реки.

Прогуляемся по современному району Казани с видом на историческую часть города и покатаемся на колесе обозрения, с которого открывается шикарный вид на Казань.

Завершим день ужином в уютном заведении, ведь я как житель Казани знаю все самые лучшие места!

Казань - город контрастовКазань - город контрастовКазань - город контрастовКазань - город контрастов
5 день

Такая уютная Казань

Это последний день нашего путешествия.

И после завтрака в отеле мы можем прогуляться по самым уютным уголкам центральной Казани и я покажу вам свои любимые парки и скверы, либо можно пойти на шопинг — все будет зависеть от вашего желания и времени вашего вылета из Казани.

Такая уютная КазаньТакая уютная КазаньТакая уютная Казань

Проживание

Размещение в 2-х местном номере одной из гостиниц города: Cosmos Kazan 4*, Raymond 4*, Korston Tower 4*, Гостиницы 4*.

Комфорт, Уникальное жилье, Особые места с исключительным уровнем комфорта.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Cosmos Kazan 4

4 ночи

В отеле сервируется завтрак шведский стол. В ресторане отеля представлены классические блюда европейской и татарской кухни, а также широкий ассортимент вин и крафтовое пиво.

Персонал порекомендует самые интересные маршруты для прогулок или поможет в организации экскурсий. Для удобства гостей есть современный фитнес-зал и четыре универсальных конференц-зала отеля.

На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Cosmos Kazan 4Cosmos Kazan 4Cosmos Kazan 4

Raymond 4

4 ночи

Номера отеля оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном со спутниковыми каналами. В числе прочих удобств чайник. В собственной ванной комнате с душем предоставляются тапочки, халаты и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На всей территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Raymond 4Raymond 4Raymond 4Raymond 4

Korston Tower 4

4 ночи

Отель «Корстон Тауэр Казань» расположен в Казани. К услугам гостей хаммам, крытый бассейн и фитнес-центр. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Cреди удобств в номерах — кондиционер, гостиная зона, мини-бар и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются халаты и фен. Гости могут пообедать в ресторане отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Также при отеле работает бар. По запросу гостям подают завтрак в номер. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе прочих удобств — бильярд, ночной клуб и караоке.

Korston Tower 4Korston Tower 4Korston Tower 4Korston Tower 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в двухместном номере комфортабельного отеля 4* (по запросу возможно проживание в одноместном номере)
  • Завтраки по системе "шведский стол" в отеле
  • Пользование фитнес-центром отеля
  • Экскурсии по программе
  • Трансфер по маршруту
  • Сопровождение гидом на 3 экскурсиях
  • Яркие положительные эмоции на всю жизнь
  • Фото - и видеосопровождение
  • Билеты в музеи, предусмотренные программой тура
Что не входит
  • Авиаперелет до Казани и обратно
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы
  • Дополнительные услуги, не входящие в программу тура
  • Страховка
Какие рекомендации к внешнему виду?

Республика Татарстан - регион, где половина населения исповедует ислам. Однако здесь нет ограничений по внешнему виду и каких-либо строгих правил поведения. Все также, как и в любом другом городе России. Но при посещении мечетей и православных храмов (2, 3 и 4 дни тура) нужно надеть одежду, укрывающую спину, грудь, плечи и колени, и лучше взять с собой платок на голову, чтобы не пользоваться общественным.

Какие рекомендации к внешнему виду?

Республика Татарстан - регион, где половина населения исповедует ислам. Однако здесь нет ограничений по внешнему виду и каких-либо строгих правил поведения. Все также, как и в любом другом городе России. Но при посещении мечетей и православных храмов (2, 3 и 4 дни тура) нужно надеть одежду, укрывающую спину, грудь, плечи и колени, и лучше взять с собой платок на голову, чтобы не пользоваться общественным.

Какие рекомендации к внешнему виду?

Республика Татарстан - регион, где половина населения исповедует ислам. Однако здесь нет ограничений по внешнему виду и каких-либо строгих правил поведения. Все также, как и в любом другом городе России. Но при посещении мечетей и православных храмов (2, 3 и 4 дни тура) нужно надеть одежду, укрывающую спину, грудь, плечи и колени, и лучше взять с собой платок на голову, чтобы не пользоваться общественным.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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