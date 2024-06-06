Экскурсии по Старо-Татарской слободе

Найдено 69 экскурсий в категории «Старо-татарская слобода» в Казани, цены от 550 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все дороги ведут в Казань
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
268 отзывов
Популярное предложение
Все дороги ведут в Казань: путешествие по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Казани в увлекательной четырехчасовой экскурсии по ее самым живописным уголкам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
По Казани на микроавтобусе. Большой обзорный тур в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
240 отзывов
Популярное предложение
Большой обзорный тур по Казани на микроавтобусе в мини-группе
Запланируйте незабываемое путешествие по Казани! Экскурсия на микроавтобусе покажет вам город с лучших ракурсов и расскажет его историю
Начало: В районе кремля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
1 695 за человека
Казань: первые впечатления о третьей столице
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
840 отзывов
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
6 990 за всё до 12 чел.
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
248 отзывов
В тренде
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания
Начало: В центре Казани
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
39003 315 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Казани
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
139 отзывов
Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты
Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности
Начало: У часов на площади Тукая
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 500 за человека
Загадочная Казань после заката
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу
Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 18:30
от 8 000 за всё до 6 чел.
Казань всеми органами чувств
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Казань всеми органами чувств: путешествие и мастерство
Откройте для себя Казань через историю, архитектуру, искусство и вкусы, уникальные для этого великолепного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
8 340 за всё до 4 чел.
Познавательный квест «Восточная шкатулка»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
102 отзыва
Познавательный квест «Восточная шкатулка»: история Казани как игра
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Казани, где каждый уголок скрывает свою историю и загадку
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
По Казани с широко открытыми глазами
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Старо-Татарская слобода - душа Казани
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Старо-Татарская слобода: путешествие в сердце Казани
Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа
Начало: В районе театра Камала
14 июня в 13:30
18 июня в 09:30
48004 320 за всё до 8 чел.
Казань, где живут две великие культуры
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Казань: симбиоз культур в одном городе
Откройте для себя Казань, где встречаются история и культуры, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: У места вашего проживания или по договоренности
14 июня в 13:00
18 июня в 09:30
99008 910 за всё до 8 чел.
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани
С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши
Начало: У Центрального стадиона
16 июня в 20:00
17 июня в 20:00
5 340 за всё до 4 чел.
Вечерняя Казань вчера и сегодня
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
206 отзывов
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
5 авг в 19:00
6 авг в 19:00
6 670 за всё до 4 чел.
Казань прекрасная и многогранная
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 670 за всё до 10 чел.
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Тайны Старо-Татарской слободы и озера Кабан: путешествие по историческому Казани
Погрузитесь в мир истории и легенд Казани, исследуя уникальную архитектуру и загадки озера Кабан в компании опытного гида
Начало: У касс театра им. Галиаскара Камала
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Казань - первое свидание
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
331 отзыв
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
15 июня в 09:30
16 июня в 14:30
6 800 за всё до 4 чел.
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Старо-Татарская слобода в Казани: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, исследуя Старо-Татарскую слободу с профессиональным гидом
Начало: На Юнусовской площади
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
4 500 за всё до 7 чел.
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
60 отзывов
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
Отправьтесь в магическое путешествие по Старо-Татарской слободе с Фаролеро. Узнайте истории, легенды и получите волшебный подарок
Начало: На УЛ.К. Насыри
Сегодня в 20:00
Завтра в 21:00
2 500 за человека
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
🚶 Пешая
Квест
2 часа
53 отзыва
Квест-экскурсия в Казани: Путешествие по Старо-Татарской слободе
Погрузитесь в мир тайн и загадок Старо-Татарской слободы. Узнайте Казань не как обычный турист
Начало: Юнусовская площадь
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500 за всё до 6 чел.
Знакомство с Казанью и чаепитие
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Знакомство с Казанью и чаепитие
Увидеть главные достопримечательности города и узнать кулинарную историю Казани
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.
По Казани с комфортом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
По Казани с комфортом: от Старо-Татарской слободы до театра Экият
Приглашаем на увлекательное путешествие по Казани на кроссовере Mercedes GLK. Откройте для себя уникальные истории и места
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 990 за всё до 3 чел.
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
48 отзывов
Казань религиозная: путешествие по Старо-Татарской слободе
Вас ждет увлекательное путешествие по Старо-Татарской слободе Казани, где история и религия переплетаются в едином танце
Начало: На улице Татарстан
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 2 800 за всё до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
148 отзывов
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Полюбоваться старинными особняками Казани и раскрыть традиции деревянного зодчества
Начало: У театра имени Г. Камала
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
550 за человека
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990 за всё до 4 чел.
Секреты и красота исторического центра Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
Начало: На площади 1 Мая
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 670 за всё до 7 чел.
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667 за всё до 6 чел.
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
94 отзыва
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старо-татарской слободы в Казани. Узнайте о жизни казанских татар, их традициях и истории
Начало: На улице Татарстан
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
3 999 за всё до 5 чел.
Гранд-тур по всей Казани + кремль
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
48 отзывов
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950 за всё до 4 чел.
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
77 отзывов
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
Погулять по самобытному историческому кварталу и узнать, как жили и живут здесь люди
Начало: Неподалеку от Сенного базара
Расписание: в субботу в 10:00
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
700 за человека
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру
Начало: В Старо-Татарской слободе
21 июня в 12:00
26 июня в 12:00
9 999 за всё до 5 чел.
Главные символы Казани, Иннополис и остров Свияжск - за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
43 отзыва
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920 за всё до 4 чел.
Казань многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 300 за всё до 10 чел.
Казань: лучшее за три часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
84 отзыва
Казань: историческое и современное очарование за три часа
Познакомьтесь с Казанью, где история и современность переплетаются в уникальном городском ландшафте. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Заеду за Вами в отель, если вы остановились в цент...
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
6 670 за всё до 4 чел.
По эпохам Казани - на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
60 отзывов
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
10 июня в 15:30
17 июня в 15:30
от 12 670 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Казань за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Влюбиться в Казань за 3 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, посетив её знаковые места и узнав секреты прошлого и настоящего города
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
6 000 за всё до 3 чел.
Казань. Документальная история города
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
74 отзыва
Казань: Путешествие сквозь века - от ханства до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 670 за всё до 4 чел.
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
85 отзывов
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Погрузиться в культуру татарской столицы и распробовать национальную выпечку
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
12 000 за всё до 3 чел.
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер
Начало: Ваш отель
10 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 14 670 за всё до 6 чел.
Кто такие татары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
177 отзывов
Кто такие татары
Открыть историю и культуру коренного народа Казани на пешеходной экскурсии с местной жительницей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 670 за всё до 10 чел.
Удиви меня, Казань
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
33 отзыва
Удиви меня, Казань: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открыв для себя её исторические сокровища и современные достижения
Начало: У отеля «Ибис»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001 080 за человека
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
790 отзывов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615 за человека
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
68 отзывов
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Познакомиться с третьей столицей и ощутить ее контрасты на групповой экскурсии
Начало: Ул. Баумана, дом 78 у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001 080 за человека
Казань: самый смак за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Казань: самый смак за 2 часа
Почувствовать сердце города и понять его культуру на насыщенной прогулке по историческому центру
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа
Начало: в сквере Тукая
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    6 июня 2024
    Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
    Очень понравилась экскурсия! Гостеприимно и интересно! Напоили чаем, угостили чак чаком 🥰 теперь увезем из Казани маленькую тюбетейку - каляпуш, сделанную своими руками! Рекомендуем к посещению эту экскурсию! 🫶🏻
  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
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    и Казанский Арбат. Экскурсовод - милая пожилая женщина, очень бодрая, быстро бегающая, но, к сожалению, она немного путается в фактах, очень часто говорит: «А это расскажу вам потом…». Рассказ очень сбивчив, не структурирован. Длина маршрута такова, что на подходе к чаепитию, у людей просто не хватает сил и они уходят. Поэтому, если вы любите длинные экскурсии, вам понравится, если быстро теряете интерес - нет. Казань прекрасна, мы в итоге остались довольны и прошли весь маршрут. Рекомендуем оценить свои силы, прежде чем выбирать эту экскурсию.

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
    Очень интересно и познавательно! Рекомендую👍
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
    Нам очень повезло с экскурсоводом, Наталья влюблена в свою профессию и очень живо и интересно рассказывает. Очень понравилась! Организация немного
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    не понравилась. Сидели первые 20 мин экскурсии, пока собирают деньги. Экскурсия оплачена 4 часа, а не 3.40 (мелочь, но все же). Поэтому как-то пораньше начать собирать можно было, чтобы выдвинулись ровно в 13:30

  • Л
    Лина
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Экскурсия очень понравилась, знакомство с Казанью получилось замечательное. Спасибо экскурсоводу Лиле, что так подробно и занимательно поведала о городе и о традициях татар.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Экскурсовод у нас был от бога. Очень понравилось рекомендую.
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
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    запомнили всю информацию. Было очень комфортно, рекомендую всем, эта самая классная экскурсия из всех. Хотелось бы загрузить больше фото, но не дает приложение. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию 😍

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    Казань всеми органами чувств
    Экскурсия удалась. С первой минуты общения наш экскурсовод Елена взяла аккуратно, но твёрдо управление над информационными потоками ближайших трёх часов нашего общения. Нам очень понравилось. Спасибо большое!!
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Казань, где живут две великие культуры
    Великолепная, насыщенная экскурсия, хороший, продуманный маршрут. Алена интересно и доступно рассказала обо всех достопримечательностях и важных исторических событиях. Во время экскурсии Алена нашла время для потрясающего чаепития.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Загадочная Казань после заката
    Я организовывала досуг трех поколений нашей семьи (от 8 до 65 лет), это было непросто. На вопрос: какая из экскурсий
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    (их было три в других местах) вам понравилась больше всего, хором ответили:"Эта". Удобно, комфортно, познавательно. Хорошая машина, предложена бесплатная вода. Татары работящий, хозяйственный народ, любящий свою землю, свой город. Мы это ощутили. Соглашусь с одним из комментаторов, часто на вопрос звучал ответ:"Расскажу потом подробнее, здесь это неуместно и т. д". Это немного создавало ощущение неловкости, как будто ты нерадивый ученик на уроке. Вообще на вопросы отвечал(когда-таки наступал нужный момент) с юмором, подробно. Представляю, насколько часто туристы спрашивали про "сироту казанскую", гид ответил блестяще. Читала другие версии, но с исторической точки зрения версия Чингиза самая обоснованная. О родовитых "заложниках" в исторческих источниках встречала упоминания и при освоении Сибири. Видимо, успешная была практика. В общем и целом- интересно, интеллектуально, современно. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Старо-татарская слобода»

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  2. Казанский кремль
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  8. Башня Сююмбике
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  10. Дворец Земледельцев
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