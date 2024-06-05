Е Екатерина Вечерняя поездка по сверкающей Казани читать дальше уследить за повествованием, потому что быстро проезжали места, о которых говорилось. Рассмотреть и вникнуть в разные темы, сменяющиеся каждые секунд 30 сложно. Но такова особенность автобусных экскурсий. Зато сидишь в комфорте, смотришь по сторонам, ноги не устают)). Чудесно! А вечерняя подсвеченная Казань - это наслаждение! Приятное вечернее путешествие на автобусе. Экскурсовод с удивительным именем Ландыш рассказала про город и его жителей. Единственное, я не успевала

Ф Фаина По эпохам Казани - на автомобиле Экскурсия с Чингизом на автомобиле прошла очень интересно, познавательно, увлекательно. Узнали историю и современность замечательного города Казань! Чингиз прекрасный рассказчик и приятный собеседник, внимательный к своим туристам (вода в жаркую погоду пришлась кстати). Рекомендую.

Л Лариса Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто Мне и дочери очень понравилась экскурсия! Алсу много знающий и хорошо излагающий материал экскурсовод. Хороший водитель и просто приятная женщина. Мы получили большое удовольствие от вечернего города и общения. Рекомендую экскурсию для первого знакомства с городом.

Ю Юлия Казанский кремль и вся Казань за 4 часа Лучшего гида мы больше не встретили в Казани,так интересно,столько подробностей,фактов доселе не известных узнали. Всё подробно и в тоже время не растянуто,прям то,что надо. Очень эрудирован и образован,молодец Руфат,без лишних оценок,чисто история.

Л Лариса Казань: самый смак за 2 часа Хорошая экскурсия, вполне информативная, очень внимательный гид, удобно и комфортно в машине, продуманный маршрут. Твердая четвёрка. Для "пятерки" не хватило глубины и точности излагаемого материала, но это уже чисто личное. Рекомендую.

Е Екатерина Казань: первые впечатления о третьей столице Благодаря нашему гиду впечатления о Казани сложились самые наилучшие. Хочется вернуться и продолжить знакомство с этим прекрасным городом.

А Алексей Казань: первые впечатления о третьей столице Это наш первый приезд в Казань. Нам все понравилось. Было все интересно посмотреть и конечно послушать. Фотографии не прикладываю, так как снимал только видео.

О Ольга Казань: первые впечатления о третьей столице Прекрасная обзорная экскурсия по городу, которая прошла на одном дыхании. Гульфия прекрасный рассказчик. Прекрасная подача материала. Все очень познавательно, динамично, профессионально, с юмором, с большой любовью к своему городу, своей работе, к людям. Мы в восторге! Очень рекомендую.

А Антонина Вечерняя Казань вчера и сегодня читать дальше где-то останавливались, выходили и осматривались. Руфат не отказал в просьбе покататься на колесе обозрения, продолжил экскурсию после аттракциона. Только самые лучшие впечатления! Руфат - прекрасный рассказчик. Узнали много интересного из жизни и быта Казани тогда и сейчас. Проехали по всем крупным достопримечательностям,