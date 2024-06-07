Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории

Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...

«Вы погуляете по ухоженной территории кремля, посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор и услышите, как в Казани сочетаются русские и татарские традиции и особенности культуры»