1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
«На входе во многие религиозные объекты выдаются платки и фартуки, но во время высокого туристического сезона с большим количеством групп — их может не хватить»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
«Архитектурный объект не является религиозным в классическом понимании, но включает в себя элементы всех наиболее распространенных религий мира и демонстрирует их гармоничное сосуществование»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Центр Казани за 3 часа: индивидуальная экскурсия
Кул-Шариф и чак-чак - Казань у гостей ассоциируется с этими символами. Углубите свои познания, узнайте историю города и его ключевые достопримечательности
Начало: Спасская башня Казанского кремля
«Мы посмотрим место обретения иконы Казанской Божией Матери и заглянем в Богородицкий монастырь — он интересен своей непростой судьбой, о которой я упомяну вскользь или расскажу в подробностях, если захотите»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
4 540₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй
Начало: У памятника Мусе Джалилю
«Гуляя по ухоженной территории кремля, вы посетите старейший православный храм Казани — Благовещенский собор XVI века — и Кул-Шариф, самую большую мечеть города»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«И конечно, зайдете в Благовещенский собор, построенный по указу Ивана Грозного, и в мечеть Кул-Шариф»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
6 990₽ за всё до 12 чел.
Групповая
2 часа
Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты
Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности
Начало: У часов на площади Тукая
«Кроме того, я расскажу о непростой судьбе слободы и её жителей и приведу вас к одной из старейших мечетей Европы — Аль-Марджани»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы
Начало: На площади Тукая
«Гуляя по красивейшей улице Баумана, вы увидите колокольню Богоявленского собора, дом-книжку, памятник Коту Казанскому»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
«Мечеть Кул-Шариф впечатлит своей архитектурой, а со смотровой площадки вы полюбуетесь видом на город»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской истории
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Казанского кремля в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В районе Петропавловского собора
«И первым делом я познакомлю вас с главной красавицей-мечетью города Кул-Шариф»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль для детей и их родителей - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Казанского кремля вместе с детьми! Узнайте тайны башни Сююмбике, мечети Кул-Шариф и других достопримечательностей. Подарки для детей
Начало: У памятника Мусе Джалилю
«Как расшифровать узоры и орнаменты на мечети Кул-Шариф»
Завтра в 17:30
10 июня в 13:30
4 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль в вечерних огнях - индивидуальная экскурсия
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
«Возле главной мечети города, Кул-Шариф, поговорим о её загадках и сделаем фото закатного неба (это как раз западная часть кремля)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 999₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест-приключение по историческим местам Казани
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны
Начало: В районе метро Кремлевская
«мечеть Кул-Шариф (с возможностью посещения)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
30 минут
Экспресс-прогулка по улице Баумана: история, культура и традиции Казани
Погрузитесь в атмосферу Казани с экскурсией по улице Баумана. Исторические здания, уникальные музеи и традиционные угощения ждут вас
Начало: Площадь Г. Тукая
«Вы пройдётесь по улице Баумана и увидите Богоявленскую церковь, музей «Самогон» и Дом печати»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
550₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру
Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками
Начало: На площади 1 мая
«По соседству зайдете в мечеть Кул-Шариф, услышите чтецов Корана и раскроете, почему в молельном зале начертано имя Иисуса»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
3 750₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань всеми органами чувств: путешествие и мастерство
Откройте для себя Казань через историю, архитектуру, искусство и вкусы, уникальные для этого великолепного города
Начало: По договоренности
«Посмотрим на красавицу-мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и падающую башню Сююмбике»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
8 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль сквозь века: путешествие по историческим эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казанского кремля, где встречаются история и культура, христианство и ислам
Начало: у Спасской башни кремля
«Услышите историю обретения чудотворной Казанской иконы Божьей Матери и побываете в храме, где произошла первая праздничная литургия в честь этого события, а также откроете восточный колорит и убранство главной соборной мечети города»
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 350₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
«Мы поговорим об истории строительства и реконструкции главного символа республики — мечети «Кул Шариф», вспомним легенду о «падающей» башне ханши Сююмбике и подивимся красоте губернаторского дворца»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты Казанского кремля: Индивидуальный тур с экспертом
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Казани, исследуя древние мечети и храмы с экспертом
Начало: В казанском кремле
«Рассмотрите Падающую башню, названную именем царицы Сююмбике, и оцените величие мечети Кул-Шариф»
11 июня в 09:00
13 июня в 13:30
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
«На территории этого необычного храма не проводятся богослужения»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Казань: симбиоз культур в одном городе
Откройте для себя Казань, где встречаются история и культуры, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: У места вашего проживания или по договоренности
«Вы откроете легенды и реальные факты создания древней крепости булгар, посетите старейший собор Казани — Благовещенский — и самое молодое строение кремля — мечеть Кул-Шариф»
14 июня в 13:00
18 июня в 09:30
99008 910₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской культуры
Индивидуальная экскурсия по Казанскому кремлю: погрузитесь в тысячелетнюю историю города. Узнайте тайны мечети Кул-Шариф и башни Сююмбике
Начало: На площади 1 Мая
«В белоснежно-бирюзовой мечети Кул-Шариф я расскажу об устройстве мусульманских святынь, о татарских традициях и общих чертах двух культур»
10 июня в 13:30
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
«Вы погуляете по ухоженной территории кремля, посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор и услышите, как в Казани сочетаются русские и татарские традиции и особенности культуры»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
«Рассмотрите современную мечеть Кул Шариф, Пушечный двор, падающую башню Сююмбике и Благовещенский собор XVI века»
15 июня в 09:30
16 июня в 14:30
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани
Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас
Начало: Ваш отель в центре города
«Яркий Вселенский храм — одно из самых необычных сооружений в окрестностях Казани»
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени
Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности
«Осмотрите Богородице-Успенский монастырь и Иоанно-Предтеченский монастыри, собор Богоматери в неовизантийском стиле, церковь покровителя острова — Николая Чудотворца, деревянную Троицкую церковь»
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казань религиозная: путешествие по Старо-Татарской слободе
Вас ждет увлекательное путешествие по Старо-Татарской слободе Казани, где история и религия переплетаются в едином танце
Начало: На улице Татарстан
«Что ислам — это религия просвещения и мира»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
«Старинные улочки и религиозные постройки»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
«Места мифические, религиозные и светские»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
Начало: На площади 1 Мая
«Вы погрузитесь в ее богатую историю, рассмотрите первую каменную мечеть Казани Марджани, раскроете тайны озера Кабан и услышите о традициях, культуре и быте казанских татар»
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
«Вы увидите здесь старинные мечети и особняки местных торговцев, промышленников и священнослужителей»
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Казани: от Символов города до Храма всех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
«А чуть позже я отвезу вас в удивительный храм, который подчеркнул особый дух и настроение города — Храм всех религий»
5 авг в 15:00
6 авг в 15:00
7 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани: эксклюзивный тур
Познайте Казань через истории её зданий, храмов и выдающихся личностей. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть город под совершенно новым углом
Начало: У Спасской башни кремля
«На экскурсии вы увидите архитектурное, религиозное и историческое наследие Казани, разберетесь в особенностях татарской и русской архитектуры, откроете соседство двух религий, узнаете, какие выдающиеся люди жили и творили в нашем городе»
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
«Мы будем посещать религиозные объекты, нужно взять с собой платок для женщин и пустую тару для набора святой воды»
25 июня в 10:30
28 июня в 10:00
1550013 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
«Вселенский Храм – храм всех религийЯ расскажу вам, как одному человеку – скульптору, художнику и целителю Ильдару Ханову – удалось воплотить идею объединения мировых религий в одном месте на берегу Волги»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
«Мы будем посещать религиозные объекты, советуем взять для женщин платок»
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру
Начало: В Старо-Татарской слободе
«Прогулка начнется в квартале, где сохранились аутентичные дома и старинные мечети»
21 июня в 12:00
26 июня в 12:00
9 999₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
«Вы услышите легенду озёра Кабан, рассмотрите самую старую мечеть и аутентичные дома татарской деревни, узнаете, почему появился этот район и какое место он занимает в истории татар»
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Казани в Йошкар-Олу
Познакомиться с европейской архитектурой и самобытной культурой марийской столицы
«Религиозная и гастрономическая культура марийцев»
21 июня в 08:30
22 июня в 08:30
24 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города
«На его территории вас ждут беломраморная мечеть Кул-Шариф, падающая башня Сююмбике, усыпальница казанских ханов и Благовещенский собор, основанный Иваном Грозным»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань: историческое и современное очарование за три часа
Познакомьтесь с Казанью, где история и современность переплетаются в уникальном городском ландшафте. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Заеду за Вами в отель, если вы остановились в цент...
«А еще рассмотрите Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф, расположенные на территории кремля, и оцените новые символы Казани: объекты Универсиады и центр семьи Казан в виде гигантской чаши»
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
«Вы посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор, узнаете о мирном соседстве в Казани ислама и православия»
10 июня в 15:30
17 июня в 15:30
от 12 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Казань за 3 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, посетив её знаковые места и узнав секреты прошлого и настоящего города
Начало: Ваш отель в центре города
«Зайдете в мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор, узнаете, где находился ханский дворец и действительно ли падает местная «Пизанская» башня»
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От вашего отеля
«приходилось бы столько религиозных объектов»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: Путешествие сквозь века - от ханства до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
«Мечети, усадьбы, скверы, озеро Кабан, бывшая протока Булак — всё это предстанет перед вами в неизвестных даже для многих коренных горожан аспектах»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 июня 2024Гидов оцениваю на отлично.
- ТТатьяна7 июня 2024Сергей превосходно провел квест, заинтересовал уже уставших к вечеру, после перелёта и экскурсий подростков! Они с удовольствием выполняли задания, слушали исторические факты и очень обрадовались призу! Спасибо🤗
- ААлиса7 июня 2024Организовывали квест-экскурсию для детей, очень понравилось! Детям было интересно слушать, но в то же время искать ответы к квесту. Спасибо гиду Дине за познавательный рассказ, всё было доходчиво и понятно!
- ННаталья6 июня 2024Всё на 5+) Очень благодарны экскурсоводу Эльвире!
- ООльга6 июня 2024Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю города и острова. Я осталась очень довольна поездкой. Возвращались на теплоходе с фольклорным дуэтом. Всем порекомендую.
- ССергей6 июня 2024Хорошая, приятная и познавательная экскурсия. Вероника, наш гид, очень интересно её провела. Понравилась спокойная живая манера изложения исторических событий и доброжелательность. Спасибо!
- mmikhail6 июня 2024всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
- ЕЕвгения6 июня 2024Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
- ИИрина6 июня 2024Без сомнения рекомендую обращаться к экскурсоводу Рамилю. Было интересно и детям (10, 13,15 лет), и взрослым. Очень украсили общение сюрпризы и вкусняшки. Спасибо большое!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Очень интересно и познавательно! Рекомендую👍
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Святые места»
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