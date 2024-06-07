Религиозные экскурсии по святым местам Казани

Найдено 143 экскурсии в категории «Святые места» в Казани, цены от 550 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
442 отзыва
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
«На входе во многие религиозные объекты выдаются платки и фартуки, но во время высокого туристического сезона с большим количеством групп — их может не хватить»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160 за человека
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
111 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
«Архитектурный объект не является религиозным в классическом понимании, но включает в себя элементы всех наиболее распространенных религий мира и демонстрирует их гармоничное сосуществование»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.
Центр Казани за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
113 отзывов
Центр Казани за 3 часа: индивидуальная экскурсия
Кул-Шариф и чак-чак - Казань у гостей ассоциируется с этими символами. Углубите свои познания, узнайте историю города и его ключевые достопримечательности
Начало: Спасская башня Казанского кремля
«Мы посмотрим место обретения иконы Казанской Божией Матери и заглянем в Богородицкий монастырь — он интересен своей непростой судьбой, о которой я упомяну вскользь или расскажу в подробностях, если захотите»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
4 540 за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по центру Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
238 отзывов
Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй
Начало: У памятника Мусе Джалилю
«Гуляя по ухоженной территории кремля, вы посетите старейший православный храм Казани — Благовещенский собор XVI века — и Кул-Шариф, самую большую мечеть города»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Казань: первые впечатления о третьей столице
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
840 отзывов
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«И конечно, зайдете в Благовещенский собор, построенный по указу Ивана Грозного, и в мечеть Кул-Шариф»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
6 990 за всё до 12 чел.
Ежедневная прогулка по Казани
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
139 отзывов
Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты
Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности
Начало: У часов на площади Тукая
«Кроме того, я расскажу о непростой судьбе слободы и её жителей и приведу вас к одной из старейших мечетей Европы — Аль-Марджани»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 500 за человека
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
26 отзывов
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы
Начало: На площади Тукая
«Гуляя по красивейшей улице Баумана, вы увидите колокольню Богоявленского собора, дом-книжку, памятник Коту Казанскому»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 300 за всё до 4 чел.
Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
91 отзыв
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
«Мечеть Кул-Шариф впечатлит своей архитектурой, а со смотровой площадки вы полюбуетесь видом на город»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500 за человека
Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской истории
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Казанского кремля в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В районе Петропавловского собора
«И первым делом я познакомлю вас с главной красавицей-мечетью города Кул-Шариф»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 000 за всё до 10 чел.
Казанский кремль для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Казанский кремль для детей и их родителей - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Казанского кремля вместе с детьми! Узнайте тайны башни Сююмбике, мечети Кул-Шариф и других достопримечательностей. Подарки для детей
Начало: У памятника Мусе Джалилю
«Как расшифровать узоры и орнаменты на мечети Кул-Шариф»
Завтра в 17:30
10 июня в 13:30
4 100 за всё до 6 чел.
Казанский кремль в вечерних огнях
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
62 отзыва
Казанский кремль в вечерних огнях - индивидуальная экскурсия
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
«Возле главной мечети города, Кул-Шариф, поговорим о её загадках и сделаем фото закатного неба (это как раз западная часть кремля)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 999 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
237 отзывов
Квест-приключение по историческим местам Казани
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны
Начало: В районе метро Кремлевская
«мечеть Кул-Шариф (с возможностью посещения)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
Экспресс-прогулка по главной пешеходной улице Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
30 минут
36 отзывов
Экспресс-прогулка по улице Баумана: история, культура и традиции Казани
Погрузитесь в атмосферу Казани с экскурсией по улице Баумана. Исторические здания, уникальные музеи и традиционные угощения ждут вас
Начало: Площадь Г. Тукая
«Вы пройдётесь по улице Баумана и увидите Богоявленскую церковь, музей «Самогон» и Дом печати»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
550 за человека
Казанский кремль - сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
210 отзывов
Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру
Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками
Начало: На площади 1 мая
«По соседству зайдете в мечеть Кул-Шариф, услышите чтецов Корана и раскроете, почему в молельном зале начертано имя Иисуса»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
3 750 за всё до 7 чел.
Казань всеми органами чувств
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Казань всеми органами чувств: путешествие и мастерство
Откройте для себя Казань через историю, архитектуру, искусство и вкусы, уникальные для этого великолепного города
Начало: По договоренности
«Посмотрим на красавицу-мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и падающую башню Сююмбике»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
8 340 за всё до 4 чел.
Казанское котопутешествие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
4 200 за всё до 6 чел.
Казанский кремль сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
203 отзыва
Казанский кремль сквозь века: путешествие по историческим эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казанского кремля, где встречаются история и культура, христианство и ислам
Начало: у Спасской башни кремля
«Услышите историю обретения чудотворной Казанской иконы Божьей Матери и побываете в храме, где произошла первая праздничная литургия в честь этого события, а также откроете восточный колорит и убранство главной соборной мечети города»
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 350 за всё до 5 чел.
По Казани с широко открытыми глазами
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
«Мы поговорим об истории строительства и реконструкции главного символа республики — мечети «Кул Шариф», вспомним легенду о «падающей» башне ханши Сююмбике и подивимся красоте губернаторского дворца»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Секреты Казанского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
108 отзывов
Секреты Казанского кремля: Индивидуальный тур с экспертом
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Казани, исследуя древние мечети и храмы с экспертом
Начало: В казанском кремле
«Рассмотрите Падающую башню, названную именем царицы Сююмбике, и оцените величие мечети Кул-Шариф»
11 июня в 09:00
13 июня в 13:30
3 600 за всё до 6 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
153 отзыва
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
«На территории этого необычного храма не проводятся богослужения»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Казань, где живут две великие культуры
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Казань: симбиоз культур в одном городе
Откройте для себя Казань, где встречаются история и культуры, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: У места вашего проживания или по договоренности
«Вы откроете легенды и реальные факты создания древней крепости булгар, посетите старейший собор Казани — Благовещенский — и самое молодое строение кремля — мечеть Кул-Шариф»
14 июня в 13:00
18 июня в 09:30
99008 910 за всё до 8 чел.
Казанский кремль вдоль и поперек
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
212 отзывов
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской культуры
Индивидуальная экскурсия по Казанскому кремлю: погрузитесь в тысячелетнюю историю города. Узнайте тайны мечети Кул-Шариф и башни Сююмбике
Начало: На площади 1 Мая
«В белоснежно-бирюзовой мечети Кул-Шариф я расскажу об устройстве мусульманских святынь, о татарских традициях и общих чертах двух культур»
10 июня в 13:30
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Казань прекрасная и многогранная
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
«Вы погуляете по ухоженной территории кремля, посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор и услышите, как в Казани сочетаются русские и татарские традиции и особенности культуры»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 670 за всё до 10 чел.
Казань - первое свидание
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
331 отзыв
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
«Рассмотрите современную мечеть Кул Шариф, Пушечный двор, падающую башню Сююмбике и Благовещенский собор XVI века»
15 июня в 09:30
16 июня в 14:30
6 800 за всё до 4 чел.
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
105 отзывов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани
Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас
Начало: Ваш отель в центре города
«Яркий Вселенский храм — одно из самых необычных сооружений в окрестностях Казани»
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни (транспорт оплачивается дополнительно)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени
Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности
«Осмотрите Богородице-Успенский монастырь и Иоанно-Предтеченский монастыри, собор Богоматери в неовизантийском стиле, церковь покровителя острова — Николая Чудотворца, деревянную Троицкую церковь»
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
48 отзывов
Казань религиозная: путешествие по Старо-Татарской слободе
Вас ждет увлекательное путешествие по Старо-Татарской слободе Казани, где история и религия переплетаются в едином танце
Начало: На улице Татарстан
«Что ислам — это религия просвещения и мира»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 2 800 за всё до 10 чел.
Легенды и загадки Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
146 отзывов
Популярное предложение
Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
«Старинные улочки и религиозные постройки»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 000 за всё до 8 чел.
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
«Места мифические, религиозные и светские»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990 за всё до 4 чел.
Секреты и красота исторического центра Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
Начало: На площади 1 Мая
«Вы погрузитесь в ее богатую историю, рассмотрите первую каменную мечеть Казани Марджани, раскроете тайны озера Кабан и услышите о традициях, культуре и быте казанских татар»
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 670 за всё до 7 чел.
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
«Вы увидите здесь старинные мечети и особняки местных торговцев, промышленников и священнослужителей»
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667 за всё до 6 чел.
Символы Казани и Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Экскурсия в Казани: от Символов города до Храма всех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
«А чуть позже я отвезу вас в удивительный храм, который подчеркнул особый дух и настроение города — Храм всех религий»
5 авг в 15:00
6 авг в 15:00
7 990 за всё до 4 чел.
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
171 отзыв
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани: эксклюзивный тур
Познайте Казань через истории её зданий, храмов и выдающихся личностей. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть город под совершенно новым углом
Начало: У Спасской башни кремля
«На экскурсии вы увидите архитектурное, религиозное и историческое наследие Казани, разберетесь в особенностях татарской и русской архитектуры, откроете соседство двух религий, узнаете, какие выдающиеся люди жили и творили в нашем городе»
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 400 за всё до 5 чел.
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
«Мы будем посещать религиозные объекты, нужно взять с собой платок для женщин и пустую тару для набора святой воды»
25 июня в 10:30
28 июня в 10:00
1550013 950 за всё до 4 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
«Вселенский Храм – храм всех религийЯ расскажу вам, как одному человеку – скульптору, художнику и целителю Ильдару Ханову – удалось воплотить идею объединения мировых религий в одном месте на берегу Волги»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760 за всё до 6 чел.
Гранд-тур по всей Казани + кремль
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
48 отзывов
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
«Мы будем посещать религиозные объекты, советуем взять для женщин платок»
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950 за всё до 4 чел.
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру
Начало: В Старо-Татарской слободе
«Прогулка начнется в квартале, где сохранились аутентичные дома и старинные мечети»
21 июня в 12:00
26 июня в 12:00
9 999 за всё до 5 чел.
Главные символы Казани, Иннополис и остров Свияжск - за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
43 отзыва
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
«Вы услышите легенду озёра Кабан, рассмотрите самую старую мечеть и аутентичные дома татарской деревни, узнаете, почему появился этот район и какое место он занимает в истории татар»
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920 за всё до 4 чел.
Из Казани в Йошкар-Олу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
28 отзывов
Из Казани в Йошкар-Олу
Познакомиться с европейской архитектурой и самобытной культурой марийской столицы
«Религиозная и гастрономическая культура марийцев»
21 июня в 08:30
22 июня в 08:30
24 800 за всё до 4 чел.
Казань многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города
«На его территории вас ждут беломраморная мечеть Кул-Шариф, падающая башня Сююмбике, усыпальница казанских ханов и Благовещенский собор, основанный Иваном Грозным»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 300 за всё до 10 чел.
Казань: лучшее за три часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
84 отзыва
Казань: историческое и современное очарование за три часа
Познакомьтесь с Казанью, где история и современность переплетаются в уникальном городском ландшафте. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Заеду за Вами в отель, если вы остановились в цент...
«А еще рассмотрите Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф, расположенные на территории кремля, и оцените новые символы Казани: объекты Универсиады и центр семьи Казан в виде гигантской чаши»
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
6 670 за всё до 4 чел.
По эпохам Казани - на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
60 отзывов
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
«Вы посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор, узнаете о мирном соседстве в Казани ислама и православия»
10 июня в 15:30
17 июня в 15:30
от 12 670 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Казань за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Влюбиться в Казань за 3 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, посетив её знаковые места и узнав секреты прошлого и настоящего города
Начало: Ваш отель в центре города
«Зайдете в мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор, узнаете, где находился ханский дворец и действительно ли падает местная «Пизанская» башня»
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
6 000 за всё до 3 чел.
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
7 часов
37 отзывов
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От вашего отеля
«приходилось бы столько религиозных объектов»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Казань. Документальная история города
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
74 отзыва
Казань: Путешествие сквозь века - от ханства до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
«Мечети, усадьбы, скверы, озеро Кабан, бывшая протока Булак — всё это предстанет перед вами в неизвестных даже для многих коренных горожан аспектах»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
    Гидов оцениваю на отлично.
  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
    Сергей превосходно провел квест, заинтересовал уже уставших к вечеру, после перелёта и экскурсий подростков! Они с удовольствием выполняли задания, слушали исторические факты и очень обрадовались призу! Спасибо🤗
  • А
    Алиса
    7 июня 2024
    Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
    Организовывали квест-экскурсию для детей, очень понравилось! Детям было интересно слушать, но в то же время искать ответы к квесту. Спасибо гиду Дине за познавательный рассказ, всё было доходчиво и понятно!
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
    Всё на 5+) Очень благодарны экскурсоводу Эльвире!
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю города и острова. Я осталась очень довольна поездкой. Возвращались на теплоходе с фольклорным дуэтом. Всем порекомендую.
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю
  • С
    Сергей
    6 июня 2024
    Казанский кремль - сердце города
    Хорошая, приятная и познавательная экскурсия. Вероника, наш гид, очень интересно её провела. Понравилась спокойная живая манера изложения исторических событий и доброжелательность. Спасибо!
  • m
    mikhail
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
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    и Казанский Арбат. Экскурсовод - милая пожилая женщина, очень бодрая, быстро бегающая, но, к сожалению, она немного путается в фактах, очень часто говорит: «А это расскажу вам потом…». Рассказ очень сбивчив, не структурирован. Длина маршрута такова, что на подходе к чаепитию, у людей просто не хватает сил и они уходят. Поэтому, если вы любите длинные экскурсии, вам понравится, если быстро теряете интерес - нет. Казань прекрасна, мы в итоге остались довольны и прошли весь маршрут. Рекомендуем оценить свои силы, прежде чем выбирать эту экскурсию.

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Казань для детей: прогулка по центру города
    Без сомнения рекомендую обращаться к экскурсоводу Рамилю. Было интересно и детям (10, 13,15 лет), и взрослым. Очень украсили общение сюрпризы и вкусняшки. Спасибо большое!
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
    Очень интересно и познавательно! Рекомендую👍

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Святые места»

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  5. Кремль
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  8. Башня Сююмбике
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