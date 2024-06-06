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и не принужденно, что 6 часов пролетели незаметно и мы даже не устали. Мой маме 82 года, но и она очень довольна экскурсией и мы потом даже в Петропавловский собор сходили. Приятно удивило и то, что нас в группе было всего четыре человека и экскурсия состоялась! Спасибо! Мы узнали и увидели и запомнили много интересного. Эта экскурсия на всю жизнь нам запомниться. Большая благодарность организаторам и Рустему! Молодцы!