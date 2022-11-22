1 день

Обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский Кремль. Новогодний банкет по желанию

С 8:00 до 12:00 Встреча туристов с представителем туроператора на ж/д вокзале для получения уточненного графика тура и схемы проезда на общественном транспорте до выбранной гостиницы (подробнее см. в разделе Важно знать).

Трансфер до гостиницы возможно заказать за отдельную плату.

С 12:00 до 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (точное время и место встречи будет указано накануне тура).

Выезд на экскурсионную программу.

13:00 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа "Якын дуслар" погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью.

14:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу “Новогодняя столица”.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода – промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан – его тайны и легенды, стилизованная деревенька “Туган авылым” ("Родная деревня"), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы – культурный и административный центр Казани. Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

16:30 Экскурсия "Белокаменная крепость".

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора. На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

18:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.