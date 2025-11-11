Мои заказы

Остров-град Свияжск - по следам Ивана IV Грозного

Предлагаю посетить один из самых красивых и древних православных городов на территории Республики Татарстан.

Здесь вы узнаете историю возникновения острова-града Свияжск, увидите архитектуру XVI-XVII веков в сочетании с XX веком!
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии

Дорогие гости! Предлагаю посетить один из самых красивых и древних православных городов на территории Республики Татарстан. Здесь вы узнаете историю возникновения острова-града Свияжск, увидите архитектуру XVI-XVII веков в сочетании с XX веком! Перед вами предстанут храмы, построенные в 1550-х годах, которые действуют по сегодняшний день! Вы узнаете, кто из знаменитых людей посещал остров- град и кто жил в нём! Вы увидите Богородицкий Успенский Монастырь, Ионнно-Предтеченский женский монастырь. Мы с вами посетим Рождественскую площадь и погуляем в ленивом Торжке… Буду рад встрече с вами на своих экскурсиях!

По согласованию с гидом.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров-град Свияжск
  • Храм всех религий
  • Успенский монастырь
  • Рождественская площадь
  • Ленивый Торжок
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Казани

