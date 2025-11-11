Остров-град Свияжск

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаю посетить один из самых красивых и древних православных городов на территории Республики Татарстан.



Здесь вы узнаете историю возникновения острова-града Свияжск, увидите архитектуру XVI-XVII веков в сочетании с XX веком!

Описание экскурсии Дорогие гости! Предлагаю посетить один из самых красивых и древних православных городов на территории Республики Татарстан. Здесь вы узнаете историю возникновения острова-града Свияжск, увидите архитектуру XVI-XVII веков в сочетании с XX веком! Перед вами предстанут храмы, построенные в 1550-х годах, которые действуют по сегодняшний день! Вы узнаете, кто из знаменитых людей посещал остров- град и кто жил в нём! Вы увидите Богородицкий Успенский Монастырь, Ионнно-Предтеченский женский монастырь. Мы с вами посетим Рождественскую площадь и погуляем в ленивом Торжке… Буду рад встрече с вами на своих экскурсиях!

