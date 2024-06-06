Экскурсии в Свияжск из Казани

Найдено 49 экскурсий в категории «Свияжск» в Казани, цены от 1 890 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
442 отзыва
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160 за человека
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
111 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
153 отзыва
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Иннополис и Свияжск за 1 день
Индивидуальная
6 часов
42 отзыва
Иннополис и Свияжск за 1 день
Погулять по старинному острову и оценить современный город высоких технологий
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 600 за всё до 8 чел.
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
105 отзывов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани
Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни (транспорт оплачивается дополнительно)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени
Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667 за всё до 6 чел.
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
25 июня в 10:30
28 июня в 10:00
1550013 950 за всё до 4 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760 за всё до 6 чел.
Главные символы Казани, Иннополис и остров Свияжск - за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
43 отзыва
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920 за всё до 4 чел.
2 в 1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
36 отзывов
Свияжск и Голубые озёра: путешествие по Татарстану
Исследуйте сокровища Татарстана: от загадочных Голубых озёр до исторического Свияжска, всё в одной поездке
Начало: Ваш отель
10 июня в 07:30
18 июня в 07:30
от 21 340 за всё до 6 чел.
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
7 часов
37 отзывов
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От вашего отеля
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
32 отзыва
Остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
В деталях узнать о взятии Казани и впечатлиться памятниками тех времен
8 июля в 10:30
15 июля в 10:30
15 000 за всё до 3 чел.
В гостях у древнего Свияжска
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
В гостях у древнего Свияжска
Познакомиться с удивительным островом-градом, с которого началась новая глава в истории России
7 июля в 08:00
13 июля в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Индивидуальная
3.5 часа
131 отзыв
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200 за всё до 5 чел.
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
37 отзывов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
Посетить чудо-остров с древними храмами и монастырями и узнать о роли Свияжска в истории страны
Начало: У гостиницы «Ибис»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 900 за человека
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
1 отзыв
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город
Начало: В районе речного порта
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890 за человека
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
144 отзыва
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
2 400 за человека
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
⛴ На теплоходе
скидка
20%
Групповая
7 часов
9 отзывов
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу
Начало: На ул. Девятаева
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
52004 160 за человека
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга
Сегодня в 09:00
10 июня в 18:00
18 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
38 отзывов
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Посетить средневековый остров-град, самый молодой город страны и Вселенский храм за 1 день
Начало: В центре города
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
2 399 за человека
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
14 500 за всё до 3 чел.
Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
28 отзывов
Путешествие на остров-град Свияжск: погружение в историю России
Познайте духовное наследие и архитектурные шедевры Свияжска, совершив путешествие из Казани в мини-группе
Начало: Около гостиницы «Татарстан»
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
36002 880 за человека
Свияжск сквозь века (на вашем авто)
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Свияжск сквозь века (на вашем авто)
Свияжск - одно из древнейших мест в окрестностях Казани. Посетите монастыри, узнайте историю острова и насладитесь живописными видами
Начало: Удобное для гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Трансфер в Свияжск и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Трансфер в Свияжск и обратно
С комфортом добраться до остров-града на современном транспорте с опытным водителем
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 8 чел.
Большое путешествие по Казани и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Путешествие по Казани: история, религия и современность
Откройте для себя сокровища Казани: от древнего Свияжска до инновационного Иннополиса в одной поездке
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
10 отзывов
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
Погулять по легендарному острову и увидеть необычный храм
Начало: В центре города
Расписание: во вторник и четверг в 12:00, в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 12:00
1 899 за человека
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
317 отзывов
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Татарская этнодеревня и русский Свияжск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Культурное путешествие: Татарская этнодеревня и Свияжск
Откройте для себя духовное богатство Казани в уникальной экскурсии по Татарской этнодеревне и острову Свияжск
10 июня в 10:00
12 июня в 12:00
15 000 за всё до 10 чел.
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Понять историю края, изучить древние монастыри и сделать сувенир своими руками
7 июля в 08:00
9 июля в 08:30
10 800 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1189 отзывов
Культурное путешествие: Свияжск и Храм Всех Религий в Казани
Погрузитесь в историю и архитектурное многообразие, посетив Свияжск и Храм Всех Религий в одной поездке
Начало: Площадь Тысячелетия, д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 900 за человека
Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
773 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 500 за человека
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1542 отзыва
Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск
Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 400 за человека
Экскурсия в Свияжск на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
8.5 часов
229 отзывов
В тренде
Экскурсия в Свияжск на теплоходе из Казани
Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска - это теплоход. Путешествие включает экскурсию и живописные виды на берега Волги
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 100 за человека
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
188 отзывов
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200 за человека
Святыни Православные - Свияжск и Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Святыни Православные - Свияжск и Раифа
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Необычное автопутешествие: Храм всех религий, г. Иннополис и Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
Необычное автопутешествие: Храм всех религий, г. Иннополис и Свияжск
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно, с 8.30 до 13.00
25 июня в 08:30
26 июня в 08:30
10 500 за всё до 4 чел.
Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
45 отзывов
Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
Начало: Г. Казань, ул. Пушкина, 4
Расписание: Еженедельно по субботам. В праздничные дни расписание изменяется.
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
3 600 за человека
Таинственный Свияжск
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Таинственный Свияжск
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: каждый день в 8.00, 9.00, 13.00
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 15 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия на остров-град Свияжск на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Экскурсия на остров-град Свияжск на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Сказ об острове Буяне
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Сказ об острове Буяне
Начало: Ул. Ташаяк, 2, Казань
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Свияжск - остров чистой красоты
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Свияжск - остров чистой красоты
Начало: Ул. Кремлевская, 2
Расписание: 09:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000 за всё до 2 чел.
Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
9 100 за всё до 3 чел.
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10.30
25 июня в 10:30
18 июля в 10:30
12 450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю города и острова. Я осталась очень довольна поездкой. Возвращались на теплоходе с фольклорным дуэтом. Всем порекомендую.
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю
  • m
    mikhail
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше
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    не рассчитывать, что вернетесь вовремя. Плюс крюк к верхнему услону и ожидание там кораблика для тех, кто не хочет на автобусе ехать тоже не айс. По сути как раз эти 40 мин. Ладно б по пути, а там реально крюк.

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
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    запомнили всю информацию. Было очень комфортно, рекомендую всем, эта самая классная экскурсия из всех. Хотелось бы загрузить больше фото, но не дает приложение. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию 😍

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
    Организация экскурсии отличная. Автобус комфортный. Спасибо гиду Рустему за интересную и насыщенную экскурсию.
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм
    Огромное спасибо! Лариса, вы сделали нашу экскурсию сказкой. Детально проработанный маршрут с дополнительной "изюменкой". Не буду раскрывать все детали. Но,
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    поверьте, если ходите получить" Ангела", который Вам расскажет и покажет с любовью о своей Родине, то это самый правильный выбор!! Низкий поклон

  • К
    Калерия
    3 июня 2024
    Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
    Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила сотрудник агенства на месте,
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    которое заранее было оговорено (никого мы не бегали не искали и не было задержек), проводила к автобусу, раздала наушники, проверила их работоспособность и передала нас экскурсоводу. Автобу был большой, комфортабельный (группа получилась по итогу из 19 человек), работал кондиционер. Экскурсовод, Вера Валерьевна, очень тактичная, вежливая, рассказывала очень интересно. Время экскурсии, а это 7,5 часов, прошло очень быстро и не было желания, что бы она поскорее закончилась, как это зачастую бывает. На обратном пути (на причале Свияжска перед теплоходом) нас вновь встретила девушка, представитель агенства. Мы увидели и услышали много интересного, не торопились, успели всё запланированное. По самим посещённым местам. . Иннополис вау-эффекта не вызвал: да интересно, потому что он уникален все-таки и не на каждом углу встретишь беспилотные машины и робота-доставщика, но не не более того. Свияжск очень атмосферное место, на него стоит посмотреть. Прогулка на теплоходе - приятное завершение насыщенного дня: смотришь на природу, воду за бортом и релаксируешь.

    Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
    Это была замечательная экскурсия. Все было на высшем уровне. Организация, маршрут, гид Рустем, четкий интересный рассказ. Все было так легко
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    и не принужденно, что 6 часов пролетели незаметно и мы даже не устали. Мой маме 82 года, но и она очень довольна экскурсией и мы потом даже в Петропавловский собор сходили. Приятно удивило и то, что нас в группе было всего четыре человека и экскурсия состоялась! Спасибо! Мы узнали и увидели и запомнили много интересного. Эта экскурсия на всю жизнь нам запомниться. Большая благодарность организаторам и Рустему! Молодцы!

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
    С нами была отличный гид Марина! Спасибо ей за терпение и понимание по отношению к подросткам, за интересную экскурсию, которая нам очень понравилась
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    Виктория
    2 июня 2024
    Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
    Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все было шикарно. Одно пожелание по больше свободного времени, что бы погулять.
    Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все было шикарно. Одно пожелание по больше свободного времени, что бы погулятьСпасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все было шикарно. Одно пожелание по больше свободного времени, что бы погулятьСпасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все было шикарно. Одно пожелание по больше свободного времени, что бы погулять

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Свияжск»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
  2. Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
  3. 3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
  4. Иннополис и Свияжск за 1 день
  5. Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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