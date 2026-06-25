После взятия Казани вся Европа признала в Иоанне IV гениального стратега. На экскурсии навестим Свияжск — без спешки прогуляемся и полюбуемся старинной архитектурой; по желанию можем посетить Казанский кремль. Вы услышите о захвате могущественной крепости, о кровопролитных сражениях двух народов и поймете, как они пришли к мирному сосуществованию на одной земле.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Остров-град Свияжск

Мы отправимся в город, ставший прототипом острова-Буяна из сказки Пушкина. По пути из окна автомобиля вы увидите Храм-памятник павшим воинам Ивана Грозного. Узнаете обо всех этапах взятия Казани, о его причинах и последствиях, растянувшихся на века. Услышите о том, как построили свияжскую крепость всего за 28 дней, поймете, как связан этот город с Угличем. А уже в самом Свияжске мы пройдем по пути Ивана Грозного, поговорим о том, что прославило город и почему он ежегодно притягивает тысячи туристов.

Мы осмотрим Успенский монастырь, основанный самим царем.

Сможем приложиться к частице мощей Святителя Германа, который был умерщвлен по приказу Ивана Грозного — обсудим, чем он прогневал владыку.

Заглянем на старинный Конный Двор, побеседуем с кузнецом.

Посетим Ленивый Торжок — реконструкцию Свияжска периода Ивана IV.

Побываем на месте, где молился до и после похода на Казань Иван Грозный.

Погуляем по посаду с сохранившимися старинными домами, и полюбуемся видами на другой берег реки Свияга.

Также по желанию можно почаёвничать в прикуску с оладушками, сфотографироваться в царских одеждах и поучаствовать в стрелецких забавах: пострелять из лука и арбалета, метательным оружием, поучаствовать в захватывающем, но безопасном бою на учебных мечах (тямбарах) под контролем инструктора — и сделать фото в доспехах.

По пути в Свияжск мы заедем и познакомимся с самым молодым городом России! Увидим роботов-доставщиков и беспилотное такси. Узнаем историю появления инновационного города и сможем сравнить со Свияжском, где история насчитывает почти 500 лет.

Расширенная версия: посещение Казанского кремля

По желанию перед поездкой в Свияжск мы можем наведаться в кремль. На прогулке по белокаменной крепости поговорим о том, почему Казань до 20-го века четко делилась на русскую и татарскую часть, где проходила граница между ними и какое наследие осталось со времен Ханской Казани и Ивана Грозного.

Мы посетим Благовещенский Собор, который вырос из деревянной церкви, возведенной за 3 дня.

Увидим падающую башню Сююмбике и вспомним легенду о царице, которая своей красотой пленила Ивана Грозного.

Раскроем секреты Тайницкой башни.

Со смотровой полюбуемся панорамами реки Казанки.

Рассмотрим Храм-памятник павшим воинам, который стоит на реке.

Организационные детали

На экскурсию допускаются дети от 12 лет в сопровождении взрослых

Экскурсия проходит на автомобилях Fiat Albea, Renault Kaptur, Kia Ceed, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Range Rover. Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии

Для группы от 4 человек и более возможно забронировать минивэн (Viano, Sprinter, Hyundai Staria, V-Class, а также премиальные варианты). Подробности уточняйте у гида

Экскурсию проведу для вас я или другой гид из нашей команды

Вы оплачиваете на сайте 25%, остальную сумму необходимо перевести гиду на карту за 24-48 часов до начала экскурсии

Дополнительные расходы