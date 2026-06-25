Мы отправимся в город, ставший прототипом острова-Буяна из сказки Пушкина. По пути из окна автомобиля вы увидите Храм-памятник павшим воинам Ивана Грозного. Узнаете обо всех этапах взятия Казани, о его причинах и последствиях, растянувшихся на века. Услышите о том, как построили свияжскую крепость всего за 28 дней, поймете, как связан этот город с Угличем. А уже в самом Свияжске мы пройдем по пути Ивана Грозного, поговорим о том, что прославило город и почему он ежегодно притягивает тысячи туристов.
Мы осмотрим Успенский монастырь, основанный самим царем.
Сможем приложиться к частице мощей Святителя Германа, который был умерщвлен по приказу Ивана Грозного — обсудим, чем он прогневал владыку.
Заглянем на старинный Конный Двор, побеседуем с кузнецом.
Посетим Ленивый Торжок — реконструкцию Свияжска периода Ивана IV.
Побываем на месте, где молился до и после похода на Казань Иван Грозный.
Погуляем по посаду с сохранившимися старинными домами, и полюбуемся видами на другой берег реки Свияга.
Также по желанию можно почаёвничать в прикуску с оладушками, сфотографироваться в царских одеждах и поучаствовать в стрелецких забавах: пострелять из лука и арбалета, метательным оружием, поучаствовать в захватывающем, но безопасном бою на учебных мечах (тямбарах) под контролем инструктора — и сделать фото в доспехах.
По пути в Свияжск мы заедем и познакомимся с самым молодым городом России! Увидим роботов-доставщиков и беспилотное такси. Узнаем историю появления инновационного города и сможем сравнить со Свияжском, где история насчитывает почти 500 лет.
Расширенная версия: посещение Казанского кремля
По желанию перед поездкой в Свияжск мы можем наведаться в кремль. На прогулке по белокаменной крепости поговорим о том, почему Казань до 20-го века четко делилась на русскую и татарскую часть, где проходила граница между ними и какое наследие осталось со времен Ханской Казани и Ивана Грозного.
Мы посетим Благовещенский Собор, который вырос из деревянной церкви, возведенной за 3 дня.
Увидим падающую башню Сююмбике и вспомним легенду о царице, которая своей красотой пленила Ивана Грозного.
Раскроем секреты Тайницкой башни.
Со смотровой полюбуемся панорамами реки Казанки.
Рассмотрим Храм-памятник павшим воинам, который стоит на реке.
Организационные детали
На экскурсию допускаются дети от 12 лет в сопровождении взрослых
Экскурсия проходит на автомобилях Fiat Albea, Renault Kaptur, Kia Ceed, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Range Rover. Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
Для группы от 4 человек и более возможно забронировать минивэн (Viano, Sprinter, Hyundai Staria, V-Class, а также премиальные варианты). Подробности уточняйте у гида
Экскурсию проведу для вас я или другой гид из нашей команды
Вы оплачиваете на сайте 25%, остальную сумму необходимо перевести гиду на карту за 24-48 часов до начала экскурсии
Дополнительные расходы
При желании в экскурсию можно включить посещение Казанского кремля, добавив 1,5 часа к экскурсии за отдельную плату
Входные билеты в Казанский кремль и Свияжск оплачиваются отдельно
По желанию — Фотосессия в русских царских одеяниях: от 300 ₽/чел. — Дегустация вкуснейших оладушков и чаепитие: от 250 ₽/чел. — Стрелецкие забавы (25-30 минут): от 3000 ₽ с группы до 10 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камила — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1371 туриста
Мы девушки-гиды. Энергичные, молодые, влюблённые в свой город и глубоко изучающие историю и культуру татарского народа. Во время экскурсий делаем упор именно на национальный колорит, дегустацию местной кухни, рассказываем про читать дальшеуменьшить
самобытную культуру и делимся захватывающими историями горожан. Мы рассказываем, показываем и организуем!
Наша команда это:
— гид-ведущая собственного talk-show на радио с неизменным чувством юмора
— гид-журналист, филолог с красивым голосом
— гид-историк, мусульманка, которая может процитировать Г. Тукая на его родном языке
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Большое спасибо Камиле за проведенную экскурсию. Заказывала для родителей почтенного возраста) Камила рассказала очень много по теме экскурсии, отличное владение материалом, обширнейшие знания! Спасибо Камиле за внимательное отношение к своим читать дальшеуменьшить
экскурсантам: учитывала темп, в котором могут ходить родители, свозила в Иннополис, хотя это и не было запланировано) Предоставила много дополнительной информации по интересным для посещения местам в Казани, контакты тех, кто может помочь туда добраться и провести экскурсию. При этом была в постоянном контакте со мной. Огромное спасибо! Когда сами приедем в Казань, обязательно закажем у Вас экскурсию)!
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Андрей
Давно была мечта посетить Казань. Обратили внимание на организатора экскурсий Камилу с экскурсией «Остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного». Многовековая история Татарстана очень интересна и привлекательна для познания. Но всегда читать дальшеуменьшить
есть опасения, что экскурсовод может оставить неудовлетворенность по отношению к вашим ожиданиям. Но только не Самигулина Нурия, с которой нам повезло встретиться и провести время в познание многовековой истории. Очень глубоко погруженная в тему Нурия с первых минут восхитила своими отношением к делу, любовью к Казани, Татарстану и многовековой истории России. Время пролетело как миг. Настолько все повествование было захватывающим, а если к этому добавить душевность самой Нурии, которая на каждом шагу параллельно проведению экскурсии старалась увеличить возможность посещения исторических объектов, которые без нее мы явно бы не смогли посетить. Так что мы обязательно вернемся в Казань и обязательно вновь обратимся для экскурсий к Камиле и Нурии. Спасибо за праздник, который нам устроили на экскурсии.
+2
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А
Анна
Ездили 9 мая с экскурсоводом Дание. Изначально хотели поехать в 11.00, но девочки порекомендовали перенести время выезда на 9.00 за что им большое спасибо! Дания приехала за нами в отель, читать дальшеуменьшить
по нашей просьбе взяла для ребенка на выбор и кресло и бустер. Пока ехали на место очень интересно рассказывала про достопримечательности и историю Казани. Ребенок 8 лет очень внимательно слушал и даже отказался играть в телефон (что большой показатель). Приехав в Свияжск было еще мало туристов и мы спокойно прошлись по монастырям и прогулялись по достопримечательностям. Дания помимо интересного рассказала, отвечала на все наши вопросы, наверное, нет ничего, чтобы она не знала про это место и его жителей. Поездка и экскурсия прошла на одном дыхании, оставив море положительных эмоций и впечатлений!
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Ольга
Большое спасибо Камиле, за оргнизацию, проведение нашей экскурсии. У нас был девичник в Казани, и Камила не только провела для нас интереснейшую экскурсию, отвечала на все наши вопросы, но посоветовала нам читать дальшеуменьшить
в Казани рестораны, бары, развлечения. Отдельно хотелось бы отменить подбор комфортабельного транспорта, в машине для каждого пассажира была предусмотрена вода, салфетки, санитайзеры. Сама экскурсия очень познавательная, интереснаЯ. Камила учла наши пожелания сосредоточиться на архитектуре. Очень рекомендую этого экскурсовода и организатора. Камила спасибо❤️
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Наташа
Нашим экскурсоводом была Камила, очень приятная и интересная девушка! Камила всегда была на связи. Экскурсия началась вовремя сразу как мы сели в комфортный трансфер. Так как было очень жарко,Камила сразу читать дальшеуменьшить
предложила воду для всех. Камила интересно и легко провела нам экскурсию и 5 часов пролетели не заметно. Мы посмотрели инновационный город Иннополис и конечно прекрасный остров Свияжск. Всем рекомендую эту экскурсию и конечно,Камилу. Спасибо ей большое за первое знакомство с Казанью, мы остались очень довольны этой поездкой.
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Максим
От экскурсии самые положительные эмоции! По организационным моментам все четко, понятно и удобно. Сама экскурсия начинается еще в самой Казани, как только садишься в машину) Все динамично, информативно и интересно - Камила отличный рассказчик. Узнали много нового, постреляли из лука и арбалета, метали топоры, удалось побывать на вершине колокольни, как раз в момент звона колоколов.. Отлично провели день! Всем сомневающимся советуем;)
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