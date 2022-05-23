2 часа
На прогулке по белокаменной крепости поговорим обо всех этапах взятия Казани, обсудим его причины и последствия, растянувшиеся на века. Почему Казань до 20-го века четко делилась на русскую и татарскую часть, где проходила между ними граница и какое наследие осталось со времен Ханской Казани и Ивана Грозного — вы узнаете ответы на эти и другие вопросы.
5 часов
После отправимся в город, ставший прототипом острова-Буяна из сказки Пушкина. По пути вы услышите, как построили крепость всего за 28 дней, поймете, как Свияжск связан с Угличем. А уже в самом городе мы пройдем по пути Ивана Грозного, поговорим о том, что прославило город и почему он ежегодно притягивает тысячи туристов.
Также по желанию можно почаёвничать в прикуску с оладушками, сфотографироваться в царских одеждах и поучаствовать в стрелецких забавах: пострелять из лука и арбалета, метательным оружием, поучаствовать в захватывающем, но безопасном бою на учебных мечах (тямбарах) под контролем инструктора — и сделать фото в доспехах.