Казанский кремль и остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного

В деталях узнать о взятии Казани и впечатлиться памятниками тех времен

После взятия Казани вся Европа признала в Иоанне IV гениального стратега.

На экскурсии навестим участников тех событий: Казанский кремль и Свияжск — без спешки прогуляемся и полюбуемся старинной архитектурой.

Вы услышите о захвате могущественной крепости, узнаете о кровопролитных сражениях двух народов и поймете, как они пришли к мирному сосуществованию на одной земле.
Казанский кремль и остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
Казанский кремль и остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
Казанский кремль и остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
Казанский кремль и остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
Казанский кремль и остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
Казанский кремль и остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
Казанский кремль и остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
Казанский кремль и остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
Казанский кремль и остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
Казанский кремль и остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
Казанский кремль и остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
Казанский кремль и остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
Казанский кремль и остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
Казанский кремль и остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Казанский кремль

2 часа
На прогулке по белокаменной крепости поговорим обо всех этапах взятия Казани, обсудим его причины и последствия, растянувшиеся на века. Почему Казань до 20-го века четко делилась на русскую и татарскую часть, где проходила между ними граница и какое наследие осталось со времен Ханской Казани и Ивана Грозного — вы узнаете ответы на эти и другие вопросы.

  • Мы посетим Благовещенский Собор, который вырос из деревянной церкви, возведенной за 3 дня.
  • Увидим падающую башню Сююмбике и поговорим о царице, которая своей красотой пленила Ивана Грозного.
  • Раскроем секреты Тайницкой башни.
  • Со смотровой полюбуемся панорамами реки Казанки.
  • Рассмотрим Храм-памятник павшим воинам, который стоит на реке.

Остров-град Свияжск

5 часов
После отправимся в город, ставший прототипом острова-Буяна из сказки Пушкина. По пути вы услышите, как построили крепость всего за 28 дней, поймете, как Свияжск связан с Угличем. А уже в самом городе мы пройдем по пути Ивана Грозного, поговорим о том, что прославило город и почему он ежегодно притягивает тысячи туристов.

  • Мы осмотрим Успенский Монастырь, основанный самим царем.
  • Сможем приложиться к частице мощей Святителя Германа, который был умерщвлен по приказу Ивана Грозного — обсудим, чем он прогневал владыку.
  • Заглянем на старинный Конный Двор, побеседуем с кузнецом.
  • Посетим Ленивый Торжок — реконструкцию Свияжска периода Ивана IV.
  • Побываем на месте, где молился до и после похода на Казань Иван Грозный.
  • Погуляем по посаду с сохранившимися старинными домами, и полюбуемся видами на другой берег реки Свияга.

Также по желанию можно почаёвничать в прикуску с оладушками, сфотографироваться в царских одеждах и поучаствовать в стрелецких забавах: пострелять из лука и арбалета, метательным оружием, поучаствовать в захватывающем, но безопасном бою на учебных мечах (тямбарах) под контролем инструктора — и сделать фото в доспехах.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле; за доплату можно организовать трансфер на автомобиле (до 4-х человек) или минивене Мерседес (для большего числа человек); цена под запрос от 600 руб. /час.
Дополнительные расходы
  • Входные билеты в Казанский кремль и Свияжск оплачиваются отдельно
  • По желанию
    — Фотосессия в русских царских одеяниях: 250 руб. /чел.
    — Дегустация вкуснейших оладушков и чаепитие 100 руб. /чел.
    — Стрелецкие забавы (25-30 минут): до 2000 руб. с группы до 10 человек

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура🏡Выездные☀️На весь деньКазанский Кремль🗽ДостопримечательностиСвияжскБашня СююмбикеКремль

Еще несколько похожих предложений в Казани

Форпост Ивана Грозного - остров-град Свияжск
5 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Елена
5
6 отзывов
Форпост Ивана Грозного - остров-град Свияжск
Свияжск стал форпостом для войск Ивана Грозного во времена казанских походов
5 500 за 1-10 чел.
Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобиле
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алсу
5
13 отзывов
Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобиле
Всего один день в Казани
23 мая
30 мая
31 мая
8 800 за 1-4 чел.
Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск
4 часа
Индивидуальная
Медиана
5
1 отзыв
Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск
С нами вы отправитесь в небольшую речную прогулку из Казани до остров-града Свияжск
15 000 за 1-7 чел.
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
7 часов
Индивидуальная
Руслан
4.9
18 отзывов
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
Приехав в Казань, многие теряются от количества достопримечательностей, которые хотелось бы увидеть
23 мая
4 июня
5 июня
7 990 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Казанского Кремля
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Эльвира
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия с посещением Казанского Кремля
Для тех, кто хочет увидеть и узнать Казань за один день, приглашаю на обзорную экскурсию с посещением Казанского Кремля
12 000 за 1-6 чел.
Главные символы Казани и остров Свияжск - за 1 день
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Руслан
4.9
37 отзывов
Главные символы Казани и остров Свияжск - за 1 день
Узнать главное о республике, познакомиться с её столицей и проникнуться атмосферой острова-града
11 июля
12 июля
13 июля
90008 100 за 1-4 чел.
Теплоходная экскурсия на остров-град Свияжск
9 часов
🛳 Круизы
⛴ На теплоходе
Групповая
Рустем
4.4
11 отзывов
Теплоходная экскурсия на остров-град Свияжск
Полюбоваться пейзажами Волги с воды и увидеть древние памятники зодчества на групповой экскурсии
1 июня
2 июня
3 июня
1 800 за 1 человека
Экскурсия на остров-град Свияжск
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Гиды
4.9
8 отзывов
Экскурсия на остров-град Свияжск
Свияжск - исторический город в Татарстане, построенный при впадении реки Свияги в Волгу
от 7 000 за 1-10 чел.
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь за один день
7 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталия
4.3
7 отзывов
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь за один день
За пределами столицы Татарстана есть много уникальных мест
7 500 за 1-20 чел.
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.4
1422 отзыва
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
Знакомство с Казанью за несколько часов
1 000 за 1 человека
Остров-град Свияжск
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
4.9
93 отзыва
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
5 июня
7 июня
11 июня
6 500 за 1-8 чел.
Историческое сердце города - Казанский Кремль
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.5
29 отзывов
Историческое сердце города - Казанский Кремль
Я покажу вам древнейшую часть столицы Татарстана - Казанский Кремль
2 000 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Казани
ХОРОШО
🧭
ТАМ