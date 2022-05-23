После взятия Казани вся Европа признала в Иоанне IV гениального стратега. На экскурсии навестим участников тех событий: Казанский кремль и Свияжск — без спешки прогуляемся и полюбуемся старинной архитектурой. Вы услышите о захвате могущественной крепости, узнаете о кровопролитных сражениях двух народов и поймете, как они пришли к мирному сосуществованию на одной земле.

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Что вас ожидает

Казанский кремль

2 часа

На прогулке по белокаменной крепости поговорим обо всех этапах взятия Казани, обсудим его причины и последствия, растянувшиеся на века. Почему Казань до 20-го века четко делилась на русскую и татарскую часть, где проходила между ними граница и какое наследие осталось со времен Ханской Казани и Ивана Грозного — вы узнаете ответы на эти и другие вопросы.

Мы посетим Благовещенский Собор, который вырос из деревянной церкви, возведенной за 3 дня.

Увидим падающую башню Сююмбике и поговорим о царице, которая своей красотой пленила Ивана Грозного.

Раскроем секреты Тайницкой башни.

Со смотровой полюбуемся панорамами реки Казанки.

Рассмотрим Храм-памятник павшим воинам, который стоит на реке.

Остров-град Свияжск

5 часов

После отправимся в город, ставший прототипом острова-Буяна из сказки Пушкина. По пути вы услышите, как построили крепость всего за 28 дней, поймете, как Свияжск связан с Угличем. А уже в самом городе мы пройдем по пути Ивана Грозного, поговорим о том, что прославило город и почему он ежегодно притягивает тысячи туристов.

Мы осмотрим Успенский Монастырь, основанный самим царем.

Сможем приложиться к частице мощей Святителя Германа, который был умерщвлен по приказу Ивана Грозного — обсудим, чем он прогневал владыку.

Заглянем на старинный Конный Двор, побеседуем с кузнецом.

Посетим Ленивый Торжок — реконструкцию Свияжска периода Ивана IV.

Побываем на месте, где молился до и после похода на Казань Иван Грозный.

Погуляем по посаду с сохранившимися старинными домами, и полюбуемся видами на другой берег реки Свияга.

Также по желанию можно почаёвничать в прикуску с оладушками, сфотографироваться в царских одеждах и поучаствовать в стрелецких забавах: пострелять из лука и арбалета, метательным оружием, поучаствовать в захватывающем, но безопасном бою на учебных мечах (тямбарах) под контролем инструктора — и сделать фото в доспехах.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Экскурсия проходит на вашем автомобиле; за доплату можно организовать трансфер на автомобиле (до 4-х человек) или минивене Мерседес (для большего числа человек); цена под запрос от 600 руб. /час.