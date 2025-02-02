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«Судно по морю бежит. Град на острове стоит», — всем знакомы эти строки из сказки Пушкина. Но не все знают, что возможным прообразом Буяна был именно Свияжск. Приглашаем вас его посетить! Остров расположен на живописном холме, в окружение трёх рек. Гуляя по его уютным улицам, вы полюбуетесь колокольнями и куполами древних храмов. А мы расскажем связанные с ними удивительные факты.