«Судно по морю бежит. Град на острове стоит», — всем знакомы эти строки из сказки Пушкина. Но не все знают, что возможным прообразом Буяна был именно Свияжск. Приглашаем вас его посетить! Остров расположен на живописном холме, в окружение трёх рек. Гуляя по его уютным улицам, вы полюбуетесь колокольнями и куполами древних храмов. А мы расскажем связанные с ними удивительные факты.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Старейшую в Среднем Поволжье деревянную Троицкую церковь, построенную из сосновых брёвен в 1551 году
- Успенский собор с росписями 16 века, среди которых единственная в России прижизненная фреска с изображением Ивана Грозного и святого Христофора
- Собор в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость» в византийском стиле
- Рождественскую площадь с особняком купца Каменева и смотровой площадкой, откуда открывается потрясающий вид на Волгу
Наш гид поделится интересными фактами об этих местах.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с одним из наших профессиональных гидов.
в среду и воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айрат — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 67 туристов
Наша компания имеет огромный опыт в области внутреннего туризма, организации и реализации круизного турпродукта, проведении разнообразных мероприятий и экскурсий по республике Татарстан. Мы покажем вам самые красивые места Казани, погрузим в историю православия и мусульманства на острове-граде Свияжске, в Раифском монастыре, Великом Болгаре, окунём в ауру купечества в Елабуге и подарим ещё множество впечатлений.Задать вопрос
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