Раифа и Свияжск – экскурсии в Казани

Найдено 7 экскурсий в категории «Раифа и Свияжск» в Казани, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1542 отзыва
Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск
Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 400 за человека
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
188 отзывов
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200 за человека
Святыни Православные - Свияжск и Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Святыни Православные - Свияжск и Раифа
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Таинственный Свияжск
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Таинственный Свияжск
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: каждый день в 8.00, 9.00, 13.00
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 15 000 за всё до 4 чел.
Свияжск - остров чистой красоты
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Свияжск - остров чистой красоты
Начало: Ул. Кремлевская, 2
Расписание: 09:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000 за всё до 2 чел.
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10.30
25 июня в 10:30
18 июля в 10:30
12 450 за всё до 4 чел.
Раифский монастырь - жизнь в гармонии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Раифский монастырь - жизнь в гармонии
Начало: Ул. Кремлевская, 2, Казань
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гладких
    25 мая 2024
    Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
    Замечательная экскурсия! Спасибо гиду Марине, много информации, сплошной позитив.
  • Я
    Яна
    23 мая 2024
    Святыни Православные - Свияжск и Раифа
    Были на экскурсии в Раифе и Свияжске. Спасибо Анжелике за интересный рассказ, доброжелательность, рекомендации. Несмотря на дождливую прохладную погоду, остались приятные впечатления. Еще раз СПАСИБО нашему гиду!
  • Б
    Борис
    15 мая 2024
    Святыни Православные - Свияжск и Раифа
    Понравилось все, начиная с организации. Возможность совершить экскурсию возникла неожиданно, и вопрос решился в течение нескольких минут. Оперативно, просто и
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    продуктивно. Сама экскурсия прошла отменно. Экскурсовод заслуживает самой лестной оценки. Узнал много нового. Осталось ещё больше узнать в перспективе. Такое гостеприимство, безусловно, будет способствовать развитию внутреннего туризма. Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    9 мая 2024
    Святыни Православные - Свияжск и Раифа
    Отличное, комфортное путешествие. Анжелика забрала нас у отеля и по завершению поездки привезла в удобное для нас место. Экскурсия была
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    увлекательной, нам все очень понравилось. Захотелось вернуться в Свияжск ещё, но уже более детально познакомиться с островом, погулять в хорошую погоду. Место классное для экскурсии, рекомендую гида и направление.

  • М
    Михаил
    13 апреля 2024
    Таинственный Свияжск
    Отличная экскурсия! Оставила самые приятные впечатления, я очень доволен! Гид очень профессиональный, подробно и интересно рассказал о самом Свияжске, а
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    также о Казани и многих ее достопримечательностях и не только. Могу смело рекомендовать эту экскурсию всем, кто желает познакомиться со Свияжском

  • H
    Hope_080
    21 августа 2023
    По окраинам: Свияжск, Раифа, Храм всех религий
    Алена - замечательный экскурсовод. Поездка получилась очень насыщенная и интересная.
  • К
    Кливаденко
    12 августа 2023
    Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
    Благодарим Руслана за замечательную экскурсию по выбранному нами маршруту, включившему в себя несколько интереснейших локаций. Руслан - очень ответственный человек, заинтересованный знающий гид и интересный собеседник. Рады, что на экскурсию мы попали именно к нему!
  • В
    Вадим
    29 июля 2023
    По окраинам: Свияжск, Раифа, Храм всех религий
    Алёна- отличный гид! Однозначно рекомендую! Сама экскурсия, в том числе и благодаря Алене, оставила прекрасные впечатления!
  • А
    Алексей
    11 июля 2023
    По окраинам: Свияжск, Раифа, Храм всех религий
    Кажется, что для этой девушки нет вопросов, на которые она не может ответить. Причём в самых мелких нюансах. Качественный трансфер, на автомобиле с кондиционером. Всём очень рекомендую. На цену, не обращайте внимание. Оно того стоит, однозначно.
  • N
    Natal.golovanova2016
    3 июня 2023
    Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
    Спасибо Руслану за интересную экскурсию. Было очень познавательно, многое узнали как о местах посещения, так и о Казани и Татарстане в целом. Остров Свияжск и Раифский монастырь особенно запомнились.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Раифа и Свияжск»

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  1. Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
  2. Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
  3. Святыни Православные - Свияжск и Раифа
  4. Таинственный Свияжск
  5. Свияжск - остров чистой красоты
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Раифа и Свияжск" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 400 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 1796 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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