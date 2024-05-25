Г Гладких Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход) Замечательная экскурсия! Спасибо гиду Марине, много информации, сплошной позитив.

Я Яна Святыни Православные - Свияжск и Раифа Были на экскурсии в Раифе и Свияжске. Спасибо Анжелике за интересный рассказ, доброжелательность, рекомендации. Несмотря на дождливую прохладную погоду, остались приятные впечатления. Еще раз СПАСИБО нашему гиду!

Б Борис Святыни Православные - Свияжск и Раифа читать дальше продуктивно. Сама экскурсия прошла отменно. Экскурсовод заслуживает самой лестной оценки. Узнал много нового. Осталось ещё больше узнать в перспективе. Такое гостеприимство, безусловно, будет способствовать развитию внутреннего туризма. Спасибо! Понравилось все, начиная с организации. Возможность совершить экскурсию возникла неожиданно, и вопрос решился в течение нескольких минут. Оперативно, просто и

Ю Юлия Святыни Православные - Свияжск и Раифа читать дальше увлекательной, нам все очень понравилось. Захотелось вернуться в Свияжск ещё, но уже более детально познакомиться с островом, погулять в хорошую погоду. Место классное для экскурсии, рекомендую гида и направление. Отличное, комфортное путешествие. Анжелика забрала нас у отеля и по завершению поездки привезла в удобное для нас место. Экскурсия была

М Михаил Таинственный Свияжск читать дальше также о Казани и многих ее достопримечательностях и не только. Могу смело рекомендовать эту экскурсию всем, кто желает познакомиться со Свияжском Отличная экскурсия! Оставила самые приятные впечатления, я очень доволен! Гид очень профессиональный, подробно и интересно рассказал о самом Свияжске, а

H Hope_080 По окраинам: Свияжск, Раифа, Храм всех религий Алена - замечательный экскурсовод. Поездка получилась очень насыщенная и интересная.

К Кливаденко Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле Благодарим Руслана за замечательную экскурсию по выбранному нами маршруту, включившему в себя несколько интереснейших локаций. Руслан - очень ответственный человек, заинтересованный знающий гид и интересный собеседник. Рады, что на экскурсию мы попали именно к нему!

В Вадим По окраинам: Свияжск, Раифа, Храм всех религий Алёна- отличный гид! Однозначно рекомендую! Сама экскурсия, в том числе и благодаря Алене, оставила прекрасные впечатления!

А Алексей По окраинам: Свияжск, Раифа, Храм всех религий Кажется, что для этой девушки нет вопросов, на которые она не может ответить. Причём в самых мелких нюансах. Качественный трансфер, на автомобиле с кондиционером. Всём очень рекомендую. На цену, не обращайте внимание. Оно того стоит, однозначно.