1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск
Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 400₽ за человека
Групповая
8 часов
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Святыни Православные - Свияжск и Раифа
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Таинственный Свияжск
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: каждый день в 8.00, 9.00, 13.00
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Свияжск - остров чистой красоты
Начало: Ул. Кремлевская, 2
Расписание: 09:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10.30
25 июня в 10:30
18 июля в 10:30
12 450₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Раифский монастырь - жизнь в гармонии
Начало: Ул. Кремлевская, 2, Казань
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГладких25 мая 2024Замечательная экскурсия! Спасибо гиду Марине, много информации, сплошной позитив.
- ЯЯна23 мая 2024Были на экскурсии в Раифе и Свияжске. Спасибо Анжелике за интересный рассказ, доброжелательность, рекомендации. Несмотря на дождливую прохладную погоду, остались приятные впечатления. Еще раз СПАСИБО нашему гиду!
- ББорис15 мая 2024Понравилось все, начиная с организации. Возможность совершить экскурсию возникла неожиданно, и вопрос решился в течение нескольких минут. Оперативно, просто и
- ЮЮлия9 мая 2024Отличное, комфортное путешествие. Анжелика забрала нас у отеля и по завершению поездки привезла в удобное для нас место. Экскурсия была
- ММихаил13 апреля 2024Отличная экскурсия! Оставила самые приятные впечатления, я очень доволен! Гид очень профессиональный, подробно и интересно рассказал о самом Свияжске, а
- HHope_08021 августа 2023По окраинам: Свияжск, Раифа, Храм всех религийАлена - замечательный экскурсовод. Поездка получилась очень насыщенная и интересная.
- ККливаденко12 августа 2023Благодарим Руслана за замечательную экскурсию по выбранному нами маршруту, включившему в себя несколько интереснейших локаций. Руслан - очень ответственный человек, заинтересованный знающий гид и интересный собеседник. Рады, что на экскурсию мы попали именно к нему!
- ВВадим29 июля 2023По окраинам: Свияжск, Раифа, Храм всех религийАлёна- отличный гид! Однозначно рекомендую! Сама экскурсия, в том числе и благодаря Алене, оставила прекрасные впечатления!
- ААлексей11 июля 2023По окраинам: Свияжск, Раифа, Храм всех религийКажется, что для этой девушки нет вопросов, на которые она не может ответить. Причём в самых мелких нюансах. Качественный трансфер, на автомобиле с кондиционером. Всём очень рекомендую. На цену, не обращайте внимание. Оно того стоит, однозначно.
- NNatal.golovanova20163 июня 2023Спасибо Руслану за интересную экскурсию. Было очень познавательно, многое узнали как о местах посещения, так и о Казани и Татарстане в целом. Остров Свияжск и Раифский монастырь особенно запомнились.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Раифа и Свияжск»
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