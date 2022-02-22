Что вы можете увидеть 🤩

Старо-татарская слобода… Самый восточный уголок Казани. Купеческие усадьбы и старинные мечети… Гуляя по современным улицам, трудно представить, что когда-то это была заболоченная окраина города.

В 1552 году, после взятия Казани Иваном Грозным, здесь появилось первое поселение татар.

Население росло, занималось земледелием и торговлей… Развивались ремесла, культура, появилось татарское купечество.

В Старо-татарской слободе сохранились родовые усадьбы богатейших купцов-миллионщиков, а это настоящие шедевры архитектуры! Рядом с ними - разноцветная россыпь более скромных домов…

На экскурсии я

поведую вам об истории и судьбах их владельцев.

В старинном поселении вы увидите самые старые мечети Казани, времён Екатерины II и побываете в одной из них. Вы узнаете, как и почему образовалась Ново-татарская слобода; услышите легенды, связанные с таинственным озером Кабан.

Вы побываете в настоящей татарской усадьбе

Я познакомлю вас с чайной культурой татар и с традициями гостеприимства. Вы попробуете самый вкусный чак-чак и узнаете, какие гостинцы принято везти из Татарстана.

На своей экскурсии

я расскажу вам о душе татарского народа и литературном гении - Габдулле Тукае. Вы узнаете, почему для татар он имеет такую же значимость, как Пушкин для русского народа. Экскурсия будет интересна и для новичков, и для тех,кто уже знаком с татарской культурой. До встречи в Казани!