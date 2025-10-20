Что вы можете увидеть 🤩

Описание экскурсииСтаро-татарская слобода… Самый восточный уголок Казани. Купеческие усадьбы и старинные мечети… Гуляя по современным улицам, трудно представить, что когда-то это была заболоченная окраина города. В 1552 году, после взятия Казани Иваном Грозным, здесь появилось первое поселение татар. Население росло, занималось земледелием и торговлей… Развивались ремесла, культура, появилось татарское купечество. В Старо-татарской слободе сохранились родовые усадьбы богатейших купцов-миллионщиков, а это настоящие шедевры архитектуры! Рядом с ними - разноцветная россыпь более скромных домов… На экскурсии я поведую вам об истории и судьбах их владельцев. В старинном поселении вы увидите самые старые мечети Казани, времён Екатерины II и побываете в одной из них. Вы узнаете, как и почему образовалась Ново-татарская слобода; услышите легенды, связанные с таинственным озером Кабан. Вы побываете в настоящей татарской усадьбе Я познакомлю вас с чайной культурой татар и с традициями гостеприимства. Вы попробуете самый вкусный чак-чак и узнаете, какие гостинцы принято везти из Татарстана. На своей экскурсии я расскажу вам о душе татарского народа и литературном гении - Габдулле Тукае. Вы узнаете, почему для татар он имеет такую же значимость, как Пушкин для русского народа. Экскурсия будет интересна и для новичков, и для тех,кто уже знаком с татарской культурой. До встречи в Казани!
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дома купцов
- Самые старинные мечети Казани
- Скверы 18 века
- Озеро Кабан
Что включено
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Без непредвиденных расходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Юнусовская площадь - в сквере возле розового дома
Завершение: Ул. Шигабутдина Марджани 8а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Большое спасибо Артуру за великолепную прогулку по Старотатарской Слободе. За великолепное знание материала и очень хорошой русский литературный язык. Мы с мужем получили огромное удовольствие от этой экскурсии. И никакой проливной дождь, который сопровождал нас в течение всей экскурсии, не смог смыть очень хорошего впечатления о прогулке. Рекомендую.
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А
После обзорной экскурсии по городу, даже не смотрели в сторону другого экскурсовода. Артур очень много знает про город и прекрасно преподносит информацию. Мы смогли прогуляться по слободе, посетить мечеть, церковь и узнали, где купить вкусный домашний чак-чак. Большое спасибо 😊♥️
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М
Очень интересная экскурсия! Лиля грамотный экскурсовод, которого приятно слушать. Грамотная речь, интересный рассказ. Достопримечательности расположены на небольшом расстоянии, но интересен каждый «экспонат»! И дом, и сквер, и, конечно, мечети. Несмотря на колючий снег, и холод, абсолютно не пожалели, что пошли на экскурсию с Лилей, вот что значит профессионал своего дела!
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М
Очень интересная экскурсия! Лиля грамотный экскурсовод, которого приятно слушать. Грамотная речь, интересный рассказ. Достопримечательности расположены на небольшом расстоянии, но интересен каждый «экспонат»! И дом, и сквер, и, конечно, мечети. Несмотря на колючий снег, и холод, абсолютно не пожалели, что пошли на экскурсию с Лилей, вот что значит профессионал своего дела!
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M
Очень интересная экскурсия! Лиля грамотный экскурсовод, которого приятно слушать. Грамотная речь, интересный рассказ. Достопримечательности расположены на небольшом расстоянии, но интересен каждый «экспонат»! И дом, и сквер, и, конечно, мечети. Несмотря на колючий снег, и холод, абсолютно не пожалели, что пошли на экскурсию с Лилей, вот что значит профессионал своего дела!
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В
Спасибо Артуру за интересный рассказ! Очень приятный молодой человек, знающий и любящий свой город, подарил нам путешествие во времени. Казань мы увидели совсем с другой стороны. Экскурсия познавательная и оставляет замечательное послевкусие.
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