Первое знакомство с татарской культурой

5
1 отзыв
Индивидуальная
Первое знакомство с татарской культурой
Первое знакомство с татарской культурой
Первое знакомство с татарской культурой
Первое знакомство с татарской культурой
Первое знакомство с татарской культурой
Первое знакомство с татарской культурой

Что вы можете увидеть 🤩

  • Дома купцов
  • самые старинные мечети Казани
  • скверы 18 века
  • озеро Кабан
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Старо-татарская слобода… Самый восточный уголок Казани. Купеческие усадьбы и старинные мечети… Гуляя по современным улицам, трудно представить, что когда-то это была заболоченная окраина города.
В 1552 году, после взятия Казани Иваном Грозным, здесь появилось первое поселение татар.
Население росло, занималось земледелием и торговлей… Развивались ремесла, культура, появилось татарское купечество.
В Старо-татарской слободе сохранились родовые усадьбы богатейших купцов-миллионщиков, а это настоящие шедевры архитектуры! Рядом с ними - разноцветная россыпь более скромных домов…
На экскурсии я
поведую вам об истории и судьбах их владельцев.
В старинном поселении вы увидите самые старые мечети Казани, времён Екатерины II и побываете в одной из них. Вы узнаете, как и почему образовалась Ново-татарская слобода; услышите легенды, связанные с таинственным озером Кабан.
Вы побываете в настоящей татарской усадьбе
Я познакомлю вас с чайной культурой татар и с традициями гостеприимства. Вы попробуете самый вкусный чак-чак и узнаете, какие гостинцы принято везти из Татарстана.

На своей экскурсии

я расскажу вам о душе татарского народа и литературном гении - Габдулле Тукае. Вы узнаете, почему для татар он имеет такую же значимость, как Пушкин для русского народа. Экскурсия будет интересна и для новичков, и для тех,кто уже знаком с татарской культурой. До встречи в Казани!

Ответы на вопросы

Что входит
  • экскурсия
Что не входит
  • без непредвиденных расходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Юнусовская площадь - в сквере возле розового дома
Завершение: ул. Шигабутдина Марджани 8а
Когда и сколько длится
Когда: Пн-Пт: 10:00-20:00, Сб-Вс: 10:00-15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • обязательно одевайтесь по погоде! в холодные дни пешеходная экскурсия может доставить дискомфорт по понятной причине
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пн-Пт: 10:00-20:00, Сб-Вс: 10:00-15:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Казани

Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
1.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Анастасия
4.8
89 отзывов
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Полюбоваться старинными особняками Казани и раскрыть традиции деревянного зодчества
400360 за 1 человека
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Артур
4.9
10 отзывов
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое
Посетить самый восточный уголок Казани и познакомиться с самобытной татарской культурой
2 700 за 1-7 чел.
Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталия
Нет отзывов
Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды
Рассмотреть старинные мечети и дома и узнать самое интересное о татарской жизни и культуре
3 000 за 1-3 чел.
Мастер-класс «Эч-почмак и блюда татарской кухни»
1.5 часа
Индивидуальная
Наталия
3.9
21 отзыв
Мастер-класс «Эч-почмак и блюда татарской кухни»
Чак-чак - любимое блюдо татарской кухни многих людей
от 6 500 за 1-4 чел.
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Дания
Нет отзывов
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
Кремль, Старо-Татарская слобода и другие достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
5 660 за 1-3 чел.
Гранд-тур по всей Казани, кремль и татарская кухня
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Руслан
4.8
37 отзывов
Гранд-тур по всей Казани, кремль и татарская кухня
Насыщенное знакомство со всеми гранями города в дневное и вечернее время и татарский ужин
4 300 за 1-4 чел.
Татарская этнодеревня и русский Свияжск
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталия
4.3
3 отзыва
Татарская этнодеревня и русский Свияжск
Познакомиться с укладом татар, полюбоваться древними церквями и раскрыть контрасты культур
8 500 за 1-10 чел.
Старо-Татарская слобода - душа Казани
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Эльвира
Нет отзывов
Старо-Татарская слобода - душа Казани
Быть в Казани - значит обязательно посетить старо-татарскую слободу, где чувствуется душа нашего города, где жили
2 500 за 1-10 чел.
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
5
51 отзыв
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
О быте, религии и традициях казанского коренного населения в 18-19 веках
2 600 за 1-5 чел.
Старо-Татарская слобода - душа Казани
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алена
5
1 отзыв
Старо-Татарская слобода - душа Казани
Погулять по древнейшей части города и расшифровать татарские традиции
2 000 за 1-10 чел.
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
5
33 отзыва
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
Познакомиться с жизнью, культурой и обычаями казанских татар на прогулке по исторической улице
2 600 за 1-10 чел.
Первый день в Казани
3.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Наталья
4.7
62 отзыва
Первый день в Казани
Обзорная экскурсия на автобусе с посещением Казанского Кремля и Старо-татарской слободы
799 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Казани
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ