Что вы можете увидеть 🤩

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Артур Ваш гид в Казани Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5500 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 20 отзывов 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Старо-татарская слобода… Самый восточный уголок Казани. Купеческие усадьбы и старинные мечети… Гуляя по современным улицам, трудно представить, что когда-то это была заболоченная окраина города. В 1552 году, после взятия Казани Иваном Грозным, здесь появилось первое поселение татар. Население росло, занималось земледелием и торговлей… Развивались ремесла, культура, появилось татарское купечество. В Старо-татарской слободе сохранились родовые усадьбы богатейших купцов-миллионщиков, а это настоящие шедевры архитектуры! Рядом с ними - разноцветная россыпь более скромных домов… На экскурсии я поведую вам об истории и судьбах их владельцев. В старинном поселении вы увидите самые старые мечети Казани, времён Екатерины II и побываете в одной из них. Вы узнаете, как и почему образовалась Ново-татарская слобода; услышите легенды, связанные с таинственным озером Кабан. Вы побываете в настоящей татарской усадьбе Я познакомлю вас с чайной культурой татар и с традициями гостеприимства. Вы попробуете самый вкусный чак-чак и узнаете, какие гостинцы принято везти из Татарстана. На своей экскурсии я расскажу вам о душе татарского народа и литературном гении - Габдулле Тукае. Вы узнаете, почему для татар он имеет такую же значимость, как Пушкин для русского народа. Экскурсия будет интересна и для новичков, и для тех,кто уже знаком с татарской культурой. До встречи в Казани!

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дома купцов

Самые старинные мечети Казани

Скверы 18 века

Озеро Кабан Что включено Экскурсия Что не входит в цену Без непредвиденных расходов Где начинаем и завершаем? Начало: Юнусовская площадь - в сквере возле розового дома Завершение: Ул. Шигабутдина Марджани 8а Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.