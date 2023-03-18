Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие с хазратом

Погулять по древнему кварталу, посетить мечеть и в доступной форме раскрыть особенности ислама

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Старо-Татарская слобода — часть города, куда переселили татарское население после взятия Казанского ханства Иваном Грозным. Именно здесь лучше всего знакомиться с татарскими традициями, культурой и укладом жизни.

Вы осмотрите изнутри усадьбу зажиточного крестьянина и торговца Хамита Сабитова, побываете в мечети и услышите об исламе из уст хазрата — почетного религиозного деятеля.
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие с хазратом
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие с хазратом
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие с хазратом
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие с хазратом
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие с хазратом
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие с хазратом
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие с хазратом
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие с хазратом
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие с хазратом
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие с хазратом
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие с хазратом
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Описание

Что вас ожидает

Озеро Кабан, старинные татарские дома и не только

Я покажу вам легендарное озеро Кабан и расскажу, как русские и татары устраивали на нем веселые бои до «первой крови». Гуляя по пешеходной улице Каюма Насыри, вы полюбуетесь яркой татарской архитектурой 19-20 веков и узнаете, кому принадлежали эти дома и как сложились судьбы их хозяев. Кроме того, мы зайдем в старинную усадьбу Хамита Сабитова. Оценим ее устройство, выйдем во внутренний двор и представим, как раньше были организованы жизнь и быт местного населения.

Мечеть изнутри: чаепитие и общение с хазратом

Мы зайдем в старейшую мечеть Казани, чтобы лично познакомиться с хазратом. Это почетный титул религиозного деятеля в исламе. Вы узнаете: в чем особенности этой мировой религии, кто является автором Корана, почему пятница — священный день для мусульман и что символизирует красивая традиция «никах». Общение с хазратом будет происходить в свободной форме, с угощениями и чаепитием.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Программа подойдет взрослым и детям старше 14 лет
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Старо-Татарской слободе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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