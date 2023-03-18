Я покажу вам легендарное озеро Кабан и расскажу, как русские и татары устраивали на нем веселые бои до «первой крови». Гуляя по пешеходной улице Каюма Насыри, вы полюбуетесь яркой татарской архитектурой 19-20 веков и узнаете, кому принадлежали эти дома и как сложились судьбы их хозяев. Кроме того, мы зайдем в старинную усадьбу Хамита Сабитова. Оценим ее устройство, выйдем во внутренний двор и представим, как раньше были организованы жизнь и быт местного населения.
Мы зайдем в старейшую мечеть Казани, чтобы лично познакомиться с хазратом. Это почетный титул религиозного деятеля в исламе. Вы узнаете: в чем особенности этой мировой религии, кто является автором Корана, почему пятница — священный день для мусульман и что символизирует красивая традиция «никах». Общение с хазратом будет происходить в свободной форме, с угощениями и чаепитием.