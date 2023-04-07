«Татарский уголок в Казани»: экскурсия по Старо-Татарской слободе

«Татарский уголок в Казани»

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На сегодняшний день Старо-Татарскую слободу можно назвать одним из самых привлекательных районов города. Здесь кипит жизнь, есть на что посмотреть и что посетить.

На улице Габдуллы Тукая, находится Галеевская мечеть, которая претендует на роль главного мусульманского храма Казани.
«Татарский уголок в Казани»: экскурсия по Старо-Татарской слободе
«Татарский уголок в Казани»: экскурсия по Старо-Татарской слободе
«Татарский уголок в Казани»: экскурсия по Старо-Татарской слободе
«Татарский уголок в Казани»: экскурсия по Старо-Татарской слободе
«Татарский уголок в Казани»: экскурсия по Старо-Татарской слободе
«Татарский уголок в Казани»: экскурсия по Старо-Татарской слободе
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Описание

Что вас ожидает:

  • Уютные улочки, татарские домики, старинные мечети. В этом месте все связанно с духом татарского народа. В ходе прогулки узнаете историю татар и особенности их жизни. Увидите старые домики и роскошный особняк.
  • В основном, все дома здесь деревянные, поэтому здесь очень хорошо сохранились старые постройки. Узнаете больше про татарское гостеприимство и их обычаи. Старо-татарская слобода это самое лучшее место для знакомства с татарским миром.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

ежедневно 10:00, 12:00, 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия с гидом
Что не входит
  • Чаепитие (по желанию)
  • Вход в музеи
Место начала и завершения?
ул. Каюма Насыри, 1, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 10:00, 12:00, 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Старо-татарская слобода
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