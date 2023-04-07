«Татарский уголок в Казани»
На сегодняшний день Старо-Татарскую слободу можно назвать одним из самых привлекательных районов города. Здесь кипит жизнь, есть на что посмотреть и что посетить.
На улице Габдуллы Тукая, находится Галеевская мечеть, которая претендует на роль главного мусульманского храма Казани.
На улице Габдуллы Тукая, находится Галеевская мечеть, которая претендует на роль главного мусульманского храма Казани.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Уютные улочки, татарские домики, старинные мечети. В этом месте все связанно с духом татарского народа. В ходе прогулки узнаете историю татар и особенности их жизни. Увидите старые домики и роскошный особняк.
- В основном, все дома здесь деревянные, поэтому здесь очень хорошо сохранились старые постройки. Узнаете больше про татарское гостеприимство и их обычаи. Старо-татарская слобода это самое лучшее место для знакомства с татарским миром.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
ежедневно 10:00, 12:00, 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Пешеходная экскурсия с гидом
- Что не входит
- Чаепитие (по желанию)
- Вход в музеи
- Место начала и завершения?
- ул. Каюма Насыри, 1, Казань
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно 10:00, 12:00, 14:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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