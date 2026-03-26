Старо-Татарская слобода в Казани - это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое, где каждый камень хранит истории пяти веков.Здесь, на окраине древнего города, Иван IV переселил татарский народ, создавая

уникальный культурный анклав. Сегодня эта местность является яркой и необычной частью центра Казани, где сохранились традиционные татарские дома, купеческие особняки и древнейшие мечети. Экскурсия предлагает не только увидеть исторические памятники, но и познакомиться с местными традициями, дегустировать национальные блюда и узнать, какие сувениры лучше всего везти из Казани. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре татарского народа, раскрыть секреты древней мечети и почувствовать настоящий дух Казани

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Казани наиболее комфортная для прогулок, а Старо-Татарская слобода раскрывается во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться атмосферой, но стоит быть готовым к возможным дождям и переменчивой погоде. Зимой прогулка будет менее комфортной из-за холода, но архитектура и история остаются столь же впечатляющими.

Сейчас август — это идеальное время.