Старо-Татарская слобода — взгляд в прошлое

Посетить самый восточный уголок Казани и познакомиться с самобытной татарской культурой

4.9
9 отзывов
Старо-Татарская слобода — место, куда пять веков назад Иван IV переселил татарский народ.

Тогда это была окраина города, заболоченная и низменная.

Сегодня это часть центра: яркая, интересная и необычная.

Вы увидите традиционные татарские дома, купеческие особняки и древнейшую мечеть столицы.

Продегустируете чак-чак и познакомитесь с чайной культурой.
Старо-Татарская слобода — взгляд в прошлое
Старо-Татарская слобода — взгляд в прошлое
Старо-Татарская слобода — взгляд в прошлое
Старо-Татарская слобода — взгляд в прошлое
Старо-Татарская слобода — взгляд в прошлое
Старо-Татарская слобода — взгляд в прошлое
Старо-Татарская слобода — взгляд в прошлое
Старо-Татарская слобода — взгляд в прошлое
Старо-Татарская слобода — взгляд в прошлое

Что вас ожидает

Старо-Татарская слобода изнутри

Вы увидите две каменные мечети, насчитывающие более 250 лет: Апанаевскую и Марджани. Пройдете по самой короткой и узкой улице в городе, рассмотрите родовые усадьбы купцов-миллионщиков и простых ремесленников. Раскроете тайны озера Кабан и увидите дом ученого Каюма Насыри. А также познакомитесь с местными обычаями и услышите стихи татарского писателя-гения Габдуллы Тукая.

Чак-чак, чай с молоком и аутентичные интерьеры

Татарстан — очень интересная и колоритная республика. Вы посетите дом-музей Муллина, где восстановлен интерьер старинного татарского дома. Расшифруете особенности местной чайной культурой, попробуете самый вкусный чак-чак в городе и узнаете, какие гостинцы принято везти из Казани. Кроме того, я расскажу, какие интересные культурные события у нас проходят и по каким еще районам стоит погулять.

Организационные детали

Входной билет в дом Муллина не включен в стоимость (посещение по желанию) — 250 р. с человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Юнусовской площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Артур
Артур
Всем привет. Меня зовут Артур, я родился и вырос в Казани. Очень интересуюсь городом и его историей. С радостью поделюсь своими знаниями и эмоциями!
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9 реальных отзывов от туристов

С
18 окт 2021
Спасибо Артуру за экскурсию. Экскурсия понравилась, материал интересный, украшен легендами и рассказами о проживавших в слободе людях. Артур прекрасный рассказчик, материал преподносит легко и с юмором. Жаль, не удалось попасть в историческую мечеть, т. к. был пятничный намаз. Рекомендую посетить экскурсию этого гида.
Г
11 окт 2021
Экскурсия понравилась. Интересно, познавательно, информативно. Было очень приятно общаться. Всем рекомендуем экскурсовода и экскурсию.
л
7 окт 2021
Спасибо Артуру за экскурсию, прогулку по такой интересной части Казани, как Старо-Татарская слобода.
Если после эксурсии возникает желание что то прочитать, порыться дополнительно в справчниках-значит гиду удалось заинтересовать темой-и Аяртуру это отличноудалось!
А
5 окт 2021
Отличная экскурсия! Прекрасный гид.
Артур, очень доброжелательный, интеллигентный молодой человек. Хорошая, грамотная речь.
Сразу видно, влюблен в своё дело. Отвечает на любые вопросы, значит знает историю очень глубоко.
Рекомендую!
А
27 сен 2021
Были на экскурсии с женой. Артур - контактный, позитивный молодой человек и хороший рассказчик. Было интересно. Понравилось. Рекомендуем
Е
27 авг 2021
Были на экскурсии семьёй (2 взрослых, 2 ребёнка: 14 лет и 3 года). Отдельное спасибо гиду за коррекции времени и маршрута с учётом возраста всех участников.
Рассказчик великолепный, очень хорошо подготовлен материал, не сбивается, не теряет нить. Грамотная речь и артистичная подача.
Мы с удовольствием провели время и будем советовать именно этого гида друзьям.
А
1 авг 2021
Отличная экскурсия, маршрут интересный и неутомительный, Артур очень увлекательно рассказывает. Удалось зайти в одном из древних и явно нетуристических мечетей- было интересно
З
31 июля 2021
Нам очень понравилась экскурсия, интересные рассказы и легенды, не перегружен сухим материалом, ощущение что просто идёшь с хорошим другом и общаешься. Очень приятный молодой человек, разу видно, что влюблён в свой город! От всей нашей группы желаем ему развития в своей деятельности.
А
22 июня 2021
Спасибо большое Артуру за экскурсию, было интересно прогуляться по улочкам Старо-Татарской слободы, многое узнать о людях, проживавших здесь, и об истории её возникновении.

Кроме этого, гид с удовольствием делился знаниями не только «по маршруту», но и погружал в исторический контекст событий, рассказывал городские легенды.

Спасибо!

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