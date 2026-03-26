Старо-Татарская слобода в Казани - это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое, где каждый камень хранит истории пяти веков.
Здесь, на окраине древнего города, Иван IV переселил татарский народ, создавая
Здесь, на окраине древнего города, Иван IV переселил татарский народ, создавая
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история татарского народа
- 🏛️ Архитектурные памятники и купеческие особняки
- 🕌 Древнейшие мечети Казани
- 🍯 Дегустация традиционного чак-чака
- ☕ Знакомство с татарской чайной культурой
- 📚 Интересные рассказы о культурных событиях
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Казани наиболее комфортная для прогулок, а Старо-Татарская слобода раскрывается во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться атмосферой, но стоит быть готовым к возможным дождям и переменчивой погоде. Зимой прогулка будет менее комфортной из-за холода, но архитектура и история остаются столь же впечатляющими.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Апанаевская мечеть
- Марджани мечеть
- Озеро Кабан
- Дом Каюма Насыри
- Родовые усадьбы купцов
Описание экскурсии
Старо-Татарская слобода изнутри
Вы увидите две каменные мечети, насчитывающие более 250 лет: Апанаевскую и Марджани. Пройдете по самой короткой и узкой улице в городе, рассмотрите родовые усадьбы купцов-миллионщиков и простых ремесленников. Раскроете тайны озера Кабан и увидите дом ученого Каюма Насыри. А также познакомитесь с местными обычаями и услышите стихи татарского писателя-гения Габдуллы Тукая.
Чак-чак, чай с молоком и аутентичные интерьеры
Татарстан — очень интересная и колоритная республика. Расшифруете особенности местной чайной культурой, попробуете самый вкусный чак-чак в городе и узнаете, какие гостинцы принято везти из Казани. Кроме того, я расскажу, какие интересные культурные события у нас проходят и по каким еще районам стоит погулять.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Юнусовской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 1501 туриста
Всем привет. Меня зовут Артур, я родился и вырос в Казани. Очень интересуюсь городом и его историей. С радостью поделюсь своими знаниями и эмоциями!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Замечательная интересная экскурсия с необыкновенно профессиональным экскурсоводом. Огромная благодарность Артуру! Было очень интересно, познавательно и главное, что всё прекрасно запомнилось! Теперь путешествие в Казань будет всегда ассоциироваться с впечатлениями от этой экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
В Казани мы были в июне 2026 года. Посетили несколько экскурсий, но единогласно решили (а нас 4 человека было), что это была лучшая экскурсия из всех! Артур большой молодец! Очень
Вам был полезен этот отзыв?
Очень понравилось! У экскурсовода своя, очень яркая манера рассказа. Экскурсия была интересна даже для детей (с нами было 2 школьника), 2 часа пролетели на одном дыхании. Всячески рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Очень знающий, правильно и интересно излагающий экскурсовод. В восторге! Экскурсии просто потрясающая, интересно, четко и с огоньком!
Очень хочу отметить, что у экскурсовода потрясающе поставленная четкая и правильная речь без слов паразитов, а это такая редкость в наше время.
Очень хочу отметить, что у экскурсовода потрясающе поставленная четкая и правильная речь без слов паразитов, а это такая редкость в наше время.
Вам был полезен этот отзыв?
Артур молод. Это правда. Изначально, честно говоря, это немного настораживало. Но мы ошиблись. В очередной раз получили подтверждение, что молодость - это классная штука! Задорный, яркий, с прекрасной речью, знанием предмета, готовностью отвечать на любые вопросы. Мы замечательно прогулялись с Артуром по Старо-Татарской слободе. Это было наше знакомство с этим районом. И нам очень понравилось! Рекомендуем от души!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Наша компания в восторге от Артура. Прогулка прошла познавательно, интересно и легко) рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое»
Индивидуальная
до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа - на индивидуальной пешей прогулке
Начало: В сквере Тукая
12 авг в 10:00
14 авг в 15:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Мини-группа
до 12 чел.
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Погружение в историю и культуру Татарстана: строгие мечети, купеческие дома, яркие торговые лавки. Узнайте о жизни и быте жителей слободы
Начало: У театра имени Карима Тинчурина
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
523 ₽
550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Казань с национальным колоритом: Старо-Татарская слобода
Мечети, купеческие усадьбы, озеро Кабан, дом Шамиля и жизнь в мусульманской части города
Начало: На ул. Татарстан
Сегодня в 08:30
Завтра в 13:30
от 5500 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце и душа Казани: кремль и Старо-Татарская слобода
Истории, легенды и архитектурные детали тысячелетнего города
Начало: На Площади 1 мая
Завтра в 13:30
11 авг в 10:00
от 6210 ₽
6900 ₽ за всё до 6 чел.
от 6000 ₽ за экскурсию