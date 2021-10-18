Что вас ожидает

Старо-Татарская слобода изнутри

Вы увидите две каменные мечети, насчитывающие более 250 лет: Апанаевскую и Марджани. Пройдете по самой короткой и узкой улице в городе, рассмотрите родовые усадьбы купцов-миллионщиков и простых ремесленников. Раскроете тайны озера Кабан и увидите дом ученого Каюма Насыри. А также познакомитесь с местными обычаями и услышите стихи татарского писателя-гения Габдуллы Тукая.

Чак-чак, чай с молоком и аутентичные интерьеры

Татарстан — очень интересная и колоритная республика. Вы посетите дом-музей Муллина, где восстановлен интерьер старинного татарского дома. Расшифруете особенности местной чайной культурой, попробуете самый вкусный чак-чак в городе и узнаете, какие гостинцы принято везти из Казани. Кроме того, я расскажу, какие интересные культурные события у нас проходят и по каким еще районам стоит погулять.

Организационные детали

Входной билет в дом Муллина не включен в стоимость (посещение по желанию) — 250 р. с человека.