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Три горы: холмы, овраги и деревянные улочки старой Казани

5
5 отзывов
Марк Ш.
Марк Ш. – Гид из Казани
Вас ждет путешествие по древним казанским улочкам, на которых до сих пор сохранились старинные дома в стиле модерн, примеры местного деревянного зодчества и все вокруг пропитано атмосферой прошлого.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Три горы: холмы, овраги и деревянные улочки старой Казани
Три горы: холмы, овраги и деревянные улочки старой Казани

Что вы увидите

  • Улицы Казани с сохранившейся старой деревянной застройкой
  • Деревянные и каменные здания в стиле модерн
  • Дома, где жили Ленин, Горький, академики Арбузовы, поэт Велимир Хлебников
  • Гора, по которой в 1774 году на Казань наступали войска Емельяна Пугачева
  • Улицы Ульянова, Волкова и Калинина (три горы)
На старых картах Казани было три улицы: 1-я гора, 2-я гора и 3-я гора. Сейчас это улицы Ульянова, Волкова и Калинина. Этот район не попадает в стандартные туристические маршруты, хотя рядом популярные у гостей Казани места: улица Петербургская и театр кукол «Экият». Но именно на трёх горах ⛰️ чувствуется атмосфера старой Казани, какой её любят сами казанцы.
Вместе с вами мы пройдем по тихим улицам, где повсюду тень от деревьев. Будем то подниматься на холмы, то спускаться в овраги. На нашем пути будут старые городские усадьбы и дома, где жил цвет казанской интеллигенции.
Мы побываем у домов, где проводили дни юности Ленин и Горький. Поговорим про династию химиков Арбузовых и востоковеда Катанова, который владел 114 языками. Встретимся с самым неординарным представителем авангарда в поэзии «председателем земного шара» Велимиром Хлебниковым. Зайдем в уголки Казани, где в 20-е годы работала американская миссия, а в 30-е годы снимали кино 🎥 маршрут можно назвать волшебным, потому что, пройдя приличное расстояние, мы будем приходить почти туда, откуда вышли. Этот маршрут можно назвать спортивным, потому что будем много ходить вверх и вниз. Но не дольше, чем 2, 5 часа. По истечении этого времени мы снова выйдем на оживленную городскую магистраль.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (перекус, покупки и др. )
Начало
🚩 Ротонда на ул. Петербургской
Место завершения
🏁 Театр кукол «Экият»
Три горы: холмы, овраги и деревянные улочки старой Казани
Три горы: холмы, овраги и деревянные улочки старой Казани
Три горы: холмы, овраги и деревянные улочки старой Казани
Три горы: холмы, овраги и деревянные улочки старой Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марк Ш.
Марк Ш.
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5 отзывов оставили туристы

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