На старых картах Казани было три улицы: 1-я гора, 2-я гора и 3-я гора. Сейчас это улицы Ульянова, Волкова и Калинина. Этот район не попадает в стандартные туристические маршруты, хотя рядом популярные у гостей Казани места: улица Петербургская и театр кукол «Экият». Но именно на трёх горах ⛰️ чувствуется атмосфера старой Казани, какой её любят сами казанцы.

Вместе с вами мы пройдем по тихим улицам, где повсюду тень от деревьев. Будем то подниматься на холмы, то спускаться в овраги. На нашем пути будут старые городские усадьбы и дома, где жил цвет казанской интеллигенции.

Мы побываем у домов, где проводили дни юности Ленин и Горький. Поговорим про династию химиков Арбузовых и востоковеда Катанова, который владел 114 языками. Встретимся с самым неординарным представителем авангарда в поэзии «председателем земного шара» Велимиром Хлебниковым. Зайдем в уголки Казани, где в 20-е годы работала американская миссия, а в 30-е годы снимали кино 🎥 маршрут можно назвать волшебным, потому что, пройдя приличное расстояние, мы будем приходить почти туда, откуда вышли. Этот маршрут можно назвать спортивным, потому что будем много ходить вверх и вниз. Но не дольше, чем 2, 5 часа. По истечении этого времени мы снова выйдем на оживленную городскую магистраль.