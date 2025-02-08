Удивительное сооружение на окраине Казани привлекает внимание яркими мозаиками и необычной формой. Это Вселенский храм, собравший под одной крышей основные религии мира. Я расскажу, как появилась идея и началось строительство уникального здания. Помогу вам разгадать спрятанные символы. И объясню, почему храм не стал религиозным сооружением.

Каждый зал храма посвящён своей религии. В языческом вы познакомитесь с древними богами, в зале тайных обществ увидите витражные символы масонов. В египетском зале рассмотрите копии саркофагов и бюста Нефертити.

В православном зале находятся иконы, написанные Ильгизом Хановым. В буддийском зале можно подумать о предопределении колеса сансары, а в зале Шивы попробовать в деле поющую тибетскую чашу.

Вы узнаете:

где можно разглядеть лицо Юрия Гагарина

какой смысл заложен в картинах Николая Рериха

почему в Храме всех религий не проводятся богослужения

какие символы зашифрованы в мозаичных панно

кого почитал Чингисхан

