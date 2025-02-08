Удивительное сооружение на окраине Казани привлекает внимание яркими мозаиками и необычной формой. Это Вселенский храм, собравший под одной крышей основные религии мира. Я расскажу, как появилась идея и началось строительство уникального здания. Помогу вам разгадать спрятанные символы. И объясню, почему храм не стал религиозным сооружением.
Каждый зал храма посвящён своей религии. В языческом вы познакомитесь с древними богами, в зале тайных обществ увидите витражные символы масонов. В египетском зале рассмотрите копии саркофагов и бюста Нефертити.
В православном зале находятся иконы, написанные Ильгизом Хановым. В буддийском зале можно подумать о предопределении колеса сансары, а в зале Шивы попробовать в деле поющую тибетскую чашу.
Вы узнаете:
- где можно разглядеть лицо Юрия Гагарина
- какой смысл заложен в картинах Николая Рериха
- почему в Храме всех религий не проводятся богослужения
- какие символы зашифрованы в мозаичных панно
- кого почитал Чингисхан
Организационные детали
- Если в вашей компании 6-7 человек, напишите мне — отправлю предложение со скидкой
- Отдельно оплачиваются входные билеты — 250 ₽ за чел.
- Рекомендую экскурсию для детей старше 12 лет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чингиз — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 4940 туристов
Меня зовут Чингиз, я аккредитованный гид. В туризме много лет, всегда любил показывать гостям красоты Казани — а с 2020 года делаю это профессионально. Имею российскую аттестацию, а также аккредитации
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Елена
8 фев 2025
Интересный объект, экскурсия очень понравилась 👍🏽👍🏽👍🏽
