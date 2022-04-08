Что вас ожидает

Болгар сквозь века

После взлета и падения Волжской Булгарии прошло не одно столетие. Но история пощадила ценнейшие памятники золотоордынского периода. Вы увидите старинные минареты и останки Соборной мечети, мавзолеи и восточные бани. Кое-что осталось даже от Ханского дворца, где когда-то принимал послов и вел переговоры хан Батый. А еще я покажу вам самый крупный печатный Коран в мире весом в 500 кг.

Белая мечеть — современное сокровище Болгара

Болгар — это не только погружение в прошлое. Мы посетим изящную Белую мечеть, возведенную уже в наши дни. В теплое время года сможем добраться до источника Габдрахмана, священного места для всех мусульман. Кроме того, на территории Болгара есть несколько интересных музеев. По желанию мы заглянем в музей Хлеба или традиционную татарскую усадьбу с животными, амбаром и баней.

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