Из Казани - в великий Болгар

Посетить древнее городище и современную Белую мечеть в компании профессионального гида

Индивидуальная
В живописном месте на берегу утеса раскинулось старинное городище — некогда столица удивительной страны Волжская Болгария.

Здесь встретились Восток и Запад, создав неповторимые образцы культуры, быта и искусства.

Я покажу вам ханские усыпальницы, Соборную мечеть, Малый минарет и мавзолеи.

Поделюсь связанными с ними интересными фактами и легендами.
Из Казани - в великий Болгар
Из Казани - в великий Болгар
Из Казани - в великий Болгар
Из Казани - в великий Болгар
Из Казани - в великий Болгар
Из Казани - в великий Болгар
Из Казани - в великий Болгар
Из Казани - в великий Болгар
Из Казани - в великий Болгар
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Болгар сквозь века

После взлета и падения Волжской Булгарии прошло не одно столетие. Но история пощадила ценнейшие памятники золотоордынского периода. Вы увидите старинные минареты и останки Соборной мечети, мавзолеи и восточные бани. Кое-что осталось даже от Ханского дворца, где когда-то принимал послов и вел переговоры хан Батый. А еще я покажу вам самый крупный печатный Коран в мире весом в 500 кг.

Белая мечеть — современное сокровище Болгара

Болгар — это не только погружение в прошлое. Мы посетим изящную Белую мечеть, возведенную уже в наши дни. В теплое время года сможем добраться до источника Габдрахмана, священного места для всех мусульман. Кроме того, на территории Болгара есть несколько интересных музеев. По желанию мы заглянем в музей Хлеба или традиционную татарскую усадьбу с животными, амбаром и баней.

Организационные детали

  • Мы поедем из Казани в Болгар на автомобиле. Транспорт включен в стоимость.
  • Летом можно добраться в Болгар на метеоре. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Казанского цирка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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