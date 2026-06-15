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Из Казани - к Голубым озёрам и Зилантову монастырю

Если устали от города и хотите заземлиться
Это приключение в формате природного ретрита — сочетание лёгких прогулок, релакса, общения с окружающей средой и интересных историй.

Вы перезагрузитесь на Голубых озёрах, где вода лечит, а природа вдохновляет, и побываете в одном из самых древних монастырей на этих землях.
4.7
30 отзывов
Из Казани - к Голубым озёрам и Зилантову монастырю
Из Казани - к Голубым озёрам и Зилантову монастырю
Из Казани - к Голубым озёрам и Зилантову монастырю

Описание экскурсии

Вы увидите Голубые озёра — одну из немногих природных достопримечательностей Татарстана. Озёр три, вода в них почти прозрачная, а ещё они обладает эффектом линзы — и глубина кажется гораздо меньше реальной. Мы расскажем:

  • Какие легенды и тайны связаны с этим местом
  • Почему вода круглый год остаётся +4°C и не замерзает даже зимой
  • Какую силу приписывают живой воде

Посетите Свято-Успенский монастырь на Зилантовой горе — древнейший из сохранившихся мужских монастырей Поволжья. Его основал Иван Грозный в день взятия Казани 15 октября 1552 года для вечного поминовения павших воинов.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе. Дорога в одну сторону занимает 40–50 минут
  • Если оформили льготный билет, пожалуйста, возьмите с собой оригинал документа, подтверждающего льготу
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:15

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 19 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1600 ₽
Дети до 14 лет1500 ₽
Пенсионеры1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:15
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 6837 туристов
Мы крупное туристическое агентство, работаем со сборными группами и индивидуальными путешественниками. Организуем автобусные и пешеходные экскурсии по Казани, окрестностям города и всему Татарстану. Маршруты — разнообразные. Транспорт — комфортабельный. И конечно, наши гиды — профессионалы и интересные рассказчики. Кроме того, мы предоставляем страховку в дороге и входные билеты. Ждём вас в Казани на наших увлекательных экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
5
3
3
2
1
Е
все понравилось! экскурсовод рассказал много интересного об истории и современости Казани по дороге. Сама пешеходная экскурсия прошла совершенно не утомительно. Прекрасная природа, хорошая подача информации. достаточно свободного времени! однозначно рекомендую к посещению
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Д
Экскурсия очень понравилась, рассказал совсем не нудно, очень интересно, проскальзывали ироничные и саркастичные шуточки (такое я люблю). Сам маршрут несложный, живописный очень. Да, озер не так уж и много, а
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к самому ‘голубому’ проход закрыт и посмотреть можно лишь через сетку, но я осталась очень довольна. Действительно, экскурсия будет интересна тем, кто хочет отдохнуть от суеты и погрузиться в атмосферу природы и покоя

Экскурсия очень понравилась, рассказал совсем не нудно, очень интересно, проскальзывали ироничные и саркастичные шуточки (такое я
Экскурсия очень понравилась, рассказал совсем не нудно, очень интересно, проскальзывали ироничные и саркастичные шуточки (такое я
Экскурсия очень понравилась, рассказал совсем не нудно, очень интересно, проскальзывали ироничные и саркастичные шуточки (такое я
Экскурсия очень понравилась, рассказал совсем не нудно, очень интересно, проскальзывали ироничные и саркастичные шуточки (такое я
Экскурсия очень понравилась, рассказал совсем не нудно, очень интересно, проскальзывали ироничные и саркастичные шуточки (такое я
Экскурсия очень понравилась, рассказал совсем не нудно, очень интересно, проскальзывали ироничные и саркастичные шуточки (такое я
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Александр
Всё отлично, понятно и интересно. Очень отличное место для спокойных и тихих прогулок. Воздух шикарный, дышиться легко. Закрыл генштальд - искупался!!!!
Всё отлично, понятно и интересно. Очень отличное место для спокойных и тихих прогулок. Воздух шикарный, дышиться
Всё отлично, понятно и интересно. Очень отличное место для спокойных и тихих прогулок. Воздух шикарный, дышиться
Всё отлично, понятно и интересно. Очень отличное место для спокойных и тихих прогулок. Воздух шикарный, дышиться
Всё отлично, понятно и интересно. Очень отличное место для спокойных и тихих прогулок. Воздух шикарный, дышиться
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К
Экскурсия прошла замечательно, гид Горбунов. Прекрасно вел экскурсию рассказывал интересные факты. Всегда спрашивал слышно ли его всем. Водителя хотелось бы тоже отметить, профессионально водит без рывков и дерганий. Всю дорогу был вежлив и аккуратен. 👍
Экскурсия прошла замечательно, гид Горбунов. Прекрасно вел экскурсию рассказывал интересные факты. Всегда спрашивал слышно ли его
Экскурсия прошла замечательно, гид Горбунов. Прекрасно вел экскурсию рассказывал интересные факты. Всегда спрашивал слышно ли его
Экскурсия прошла замечательно, гид Горбунов. Прекрасно вел экскурсию рассказывал интересные факты. Всегда спрашивал слышно ли его
Экскурсия прошла замечательно, гид Горбунов. Прекрасно вел экскурсию рассказывал интересные факты. Всегда спрашивал слышно ли его
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Софья
Посетили эту экскурсию с 16-летним сыном, очень понравилось! Экскурсоводом у нас был Виктор Алексеевич, он дал много информации не только о Голубых озерах, но и об истории Казани, по пути
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рассказывал о том, что мы проезжали, рассказ не скучный, с юмором. Голубые озера очень красивые, территория ухожена, времени было достаточно для осмотра. Заехали в Зилантов монастырь, тоже всë отлично было, погуляли по территории, зашли в храм, Виктор Алексеевич рассказал об иконостасе. Спасибо за такую экскурсию, всем рекомендую посетить!

Посетили эту экскурсию с 16-летним сыном, очень понравилось! Экскурсоводом у нас был Виктор Алексеевич, он дал
Посетили эту экскурсию с 16-летним сыном, очень понравилось! Экскурсоводом у нас был Виктор Алексеевич, он дал
Посетили эту экскурсию с 16-летним сыном, очень понравилось! Экскурсоводом у нас был Виктор Алексеевич, он дал
Посетили эту экскурсию с 16-летним сыном, очень понравилось! Экскурсоводом у нас был Виктор Алексеевич, он дал
Посетили эту экскурсию с 16-летним сыном, очень понравилось! Экскурсоводом у нас был Виктор Алексеевич, он дал
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Евгения
Голубое волшебство Татарстана 🌊✨

Привет-привет! 😄 Сегодня мы хотим рассказать вам про потрясающую экскурсию, которой завершилось наше невероятное путешествие в сказочную Казань!

После насыщенных дней прогулок по уютному старому городу, вкуснейших чак-чаков
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и потрясающих архитектурных шедевров пришло время расслабиться душой и телом — окунуться в чарующие воды удивительных Голубых озёр 💙🧜♂️ Эти места словно созданы природой специально для нас, чтобы подарить незабываемый отдых от городской суеты и наполнить энергией свежего воздуха и чистоты окружающей природы ☀️ Вода здесь такая прозрачная, что кажется, будто ты плаваешь прямо среди небесной синевы! А пейзажи вокруг настолько живописны, что хочется остаться тут навсегда… Подводя итог нашему путешествию, можем сказать одно: Казань покорила наши сердца окончательно и бесповоротно 🖤 И конечно же, эта чудесная прогулка на Голубые озёра стала прекрасным финалом нашего приключения 🎉❗️ А вы бывали когда-нибудь в Татарстане? Какие ваши любимые места отдыха в природе? Делитесь впечатлениями и эмоциями в комментариях ниже! ✍🏻

Голубое волшебство Татарстана 🌊✨
Голубое волшебство Татарстана 🌊✨
Голубое волшебство Татарстана 🌊✨
Голубое волшебство Татарстана 🌊✨
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