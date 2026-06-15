Это приключение в формате природного ретрита — сочетание лёгких прогулок, релакса, общения с окружающей средой и интересных историй. Вы перезагрузитесь на Голубых озёрах, где вода лечит, а природа вдохновляет, и побываете в одном из самых древних монастырей на этих землях.

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Описание экскурсии

Вы увидите Голубые озёра — одну из немногих природных достопримечательностей Татарстана. Озёр три, вода в них почти прозрачная, а ещё они обладает эффектом линзы — и глубина кажется гораздо меньше реальной. Мы расскажем:

Какие легенды и тайны связаны с этим местом

Почему вода круглый год остаётся +4°C и не замерзает даже зимой

Какую силу приписывают живой воде

Посетите Свято-Успенский монастырь на Зилантовой горе — древнейший из сохранившихся мужских монастырей Поволжья. Его основал Иван Грозный в день взятия Казани 15 октября 1552 года для вечного поминовения павших воинов.

Организационные детали