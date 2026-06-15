Это приключение в формате природного ретрита — сочетание лёгких прогулок, релакса, общения с окружающей средой и интересных историй.
Вы перезагрузитесь на Голубых озёрах, где вода лечит, а природа вдохновляет, и побываете в одном из самых древних монастырей на этих землях.
Вы перезагрузитесь на Голубых озёрах, где вода лечит, а природа вдохновляет, и побываете в одном из самых древних монастырей на этих землях.
Описание экскурсии
Вы увидите Голубые озёра — одну из немногих природных достопримечательностей Татарстана. Озёр три, вода в них почти прозрачная, а ещё они обладает эффектом линзы — и глубина кажется гораздо меньше реальной. Мы расскажем:
- Какие легенды и тайны связаны с этим местом
- Почему вода круглый год остаётся +4°C и не замерзает даже зимой
- Какую силу приписывают живой воде
Посетите Свято-Успенский монастырь на Зилантовой горе — древнейший из сохранившихся мужских монастырей Поволжья. Его основал Иван Грозный в день взятия Казани 15 октября 1552 года для вечного поминовения павших воинов.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе. Дорога в одну сторону занимает 40–50 минут
- Если оформили льготный билет, пожалуйста, возьмите с собой оригинал документа, подтверждающего льготу
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:15
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Её забронировали уже 19 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Дети до 14 лет
|1500 ₽
|Пенсионеры
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:15
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 6837 туристов
Мы крупное туристическое агентство, работаем со сборными группами и индивидуальными путешественниками. Организуем автобусные и пешеходные экскурсии по Казани, окрестностям города и всему Татарстану. Маршруты — разнообразные. Транспорт — комфортабельный. И конечно, наши гиды — профессионалы и интересные рассказчики. Кроме того, мы предоставляем страховку в дороге и входные билеты. Ждём вас в Казани на наших увлекательных экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
все понравилось! экскурсовод рассказал много интересного об истории и современости Казани по дороге. Сама пешеходная экскурсия прошла совершенно не утомительно. Прекрасная природа, хорошая подача информации. достаточно свободного времени! однозначно рекомендую к посещению
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Д
Экскурсия очень понравилась, рассказал совсем не нудно, очень интересно, проскальзывали ироничные и саркастичные шуточки (такое я люблю). Сам маршрут несложный, живописный очень. Да, озер не так уж и много, а
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Всё отлично, понятно и интересно. Очень отличное место для спокойных и тихих прогулок. Воздух шикарный, дышиться легко. Закрыл генштальд - искупался!!!!
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К
Экскурсия прошла замечательно, гид Горбунов. Прекрасно вел экскурсию рассказывал интересные факты. Всегда спрашивал слышно ли его всем. Водителя хотелось бы тоже отметить, профессионально водит без рывков и дерганий. Всю дорогу был вежлив и аккуратен. 👍
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Посетили эту экскурсию с 16-летним сыном, очень понравилось! Экскурсоводом у нас был Виктор Алексеевич, он дал много информации не только о Голубых озерах, но и об истории Казани, по пути
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Голубое волшебство Татарстана 🌊✨
Привет-привет! 😄 Сегодня мы хотим рассказать вам про потрясающую экскурсию, которой завершилось наше невероятное путешествие в сказочную Казань!
После насыщенных дней прогулок по уютному старому городу, вкуснейших чак-чаков
Привет-привет! 😄 Сегодня мы хотим рассказать вам про потрясающую экскурсию, которой завершилось наше невероятное путешествие в сказочную Казань!
После насыщенных дней прогулок по уютному старому городу, вкуснейших чак-чаков
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