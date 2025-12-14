Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться экскурсиями без излишней суеты и в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Зилантов монастырь
Вселенский храм
Всехсвятская церковь
Троицкий собор
Описание экскурсии
Зилантов монастырь
Свято-Успенский женский монастырь на Зилантовой горе — древнейший из сохранившихся монастырей Поволжья. Вы узнаете, при каких обстоятельствах и с какой целью Иван Грозный основал его 15 октября 1552 года. Рассмотрите старинную Всехсвятскую церковь, колокольню, настоятельский корпус 19 века и современный Троицкий собор. А также увидите главные монастырские святыни: частицы мощей Киево-Печерских Святых и ложку из дуба, вырезанную Серафимом Саровским.
Вселенский храм
Храм всех религий — одна из самых необычных достопримечательностей страны. Я расскажу о его создателе, скульпторе и целителе Ильдаре Ханове. Проведу вас по ярким залам, выполненным в языческом, православном, египетском, католическом и тибетском стилях. Расшифрую оригинальную идею храма и покажу интересные элементы его внутренней отделки.
Организационные детали
Билеты во Вселенский храм не включены в стоимость — 150 руб. с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1066 туристов
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Николай, я аккредитованный гид по Казани и Татарстану. Провожу экскурсии с 2015 года, работаю с командой гидов. С радостью познакомим вас с одним из самых интересных регионов страны!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
Для нас экскурсию проводила Лилия, очень приятный человек и хороший рассказчик. Забрала нас от отеля и после довезла до Татарской Слободы, очень удобно. Время пролетело незаметно, все рядом, по пути и очень интересно! Замерзнуть не успевали. Спасибо! 🤗♥️💐
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Елена
Николай отличный экскурсовод. Много знает, с чувством юмора. Выбирайте только его! Заряд бодрости, веселого настроения и максимум интересной информации с вами навсегда!
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И
Ирина
Экскурсия прошла хорошо. Гид все интересно рассказал и показал. Рекомендую
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В
Валентина
Только что вернулись с экскурсии. Мы под большим впечатлением. Спокойно прошлись, послушали поток информации, все было очень интересно. С гидом нам повезло. Подобные индивидуальные экскурсии стоит выбирать тем, кто действительно читать дальшеуменьшить
хочет все рассмотреть, получить полную информацию, задать все интересующие вопросы и получить развёрнутый ответ, а не нестись галопом мимо всего интересного в толпе групповой экскурсии. Очень рекомендую гида Николая! Не пожалеете. Рассказывает интересно и с юмором. Мы очень довольны. Экскурсия стоит своих денег.
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Т
Татьяна
Нас тоже возил Рустам, так как Николай приболел. Экскурсия была 16.12 и очень понравилась. Гид он знающий и стремящийся рассказать как можно больше. Возможно это и напрягло предыдущих туристов. Но такие моменты всегда легко обговорить заранее и будет всё прекрасно. Кстати, с Николаем тоже знакомы. Были с ним 12.12 на обзорке по Казани+Кремль. Понравилось.
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Т
Татьяна
Очень понравилась экскурсия своей наполненностью, неторопливостью, вдумчивостью, наполненной любовью к своему городу и истории. Время пролетело незаметно. Вселенский храм поразил. Там нельзя пробежаться и быстро все осмотреть. Надо остановиться, выдохнуть и заглянуть в себя. Очень рекомендую именно в таком формате. Спасибо Николай!)
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