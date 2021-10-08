Что вас ожидает

Зилантов монастырь

Свято-Успенский женский монастырь на Зилантовой горе — древнейший из сохранившихся монастырей Поволжья. Вы узнаете, при каких обстоятельствах и с какой целью Иван Грозный основал его 15 октября 1552 года. Рассмотрите старинную Всехсвятскую церковь, колокольню, настоятельский корпус 19 века и современный Троицкий собор. А также увидите главные монастырские святыни: частицы мощей Киево-Печерских Святых и ложку из дуба, вырезанную Серафимом Саровским.

Вселенский храм

Храм всех религий — одна из самых необычных достопримечательностей страны. Я расскажу о его создателе, скульпторе и целителе Ильдаре Ханове. Проведу вас по ярким залам, выполненным в языческом, православном, египетском, католическом и тибетском стилях. Расшифрую оригинальную идею храма и покажу интересные элементы его внутренней отделки.

Организационные детали

Билеты во Вселенский храм не включены в стоимость — 100 р. с человека.