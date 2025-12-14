Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться экскурсиями без излишней суеты и в комфортных условиях.

Зилантов монастырь и Вселенский храм — совершенно разные по духу места. Вместе они воплощают прошлое и настоящее, умиротворение и эклектику, приверженность традициям и отказ от них. Вы осмотрите храмы снаружи и изнутри, услышите связанные с ними истории и узнаете, какие идеи закладывали в них создатели.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Зилантов монастырь

Свято-Успенский женский монастырь на Зилантовой горе — древнейший из сохранившихся монастырей Поволжья. Вы узнаете, при каких обстоятельствах и с какой целью Иван Грозный основал его 15 октября 1552 года. Рассмотрите старинную Всехсвятскую церковь, колокольню, настоятельский корпус 19 века и современный Троицкий собор. А также увидите главные монастырские святыни: частицы мощей Киево-Печерских Святых и ложку из дуба, вырезанную Серафимом Саровским.

Вселенский храм

Храм всех религий — одна из самых необычных достопримечательностей страны. Я расскажу о его создателе, скульпторе и целителе Ильдаре Ханове. Проведу вас по ярким залам, выполненным в языческом, православном, египетском, католическом и тибетском стилях. Расшифрую оригинальную идею храма и покажу интересные элементы его внутренней отделки.

Организационные детали

Билеты во Вселенский храм не включены в стоимость — 150 руб. с человека.