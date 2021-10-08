Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день

Автомобильное путешествие в древнейший монастырь Поволжья и самый яркий храм региона

5
1 отзыв
Зилантов монастырь и Вселенский храм — совершенно разные по духу места.

Вместе они воплощают прошлое и настоящее, умиротворение и эклектику, приверженность традициям и отказ от них.

Вы осмотрите храмы снаружи и изнутри, услышите связанные с ними истории и узнаете, какие идеи закладывали в них создатели.
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день

Что вас ожидает

Зилантов монастырь

Свято-Успенский женский монастырь на Зилантовой горе — древнейший из сохранившихся монастырей Поволжья. Вы узнаете, при каких обстоятельствах и с какой целью Иван Грозный основал его 15 октября 1552 года. Рассмотрите старинную Всехсвятскую церковь, колокольню, настоятельский корпус 19 века и современный Троицкий собор. А также увидите главные монастырские святыни: частицы мощей Киево-Печерских Святых и ложку из дуба, вырезанную Серафимом Саровским.

Вселенский храм

Храм всех религий — одна из самых необычных достопримечательностей страны. Я расскажу о его создателе, скульпторе и целителе Ильдаре Ханове. Проведу вас по ярким залам, выполненным в языческом, православном, египетском, католическом и тибетском стилях. Расшифрую оригинальную идею храма и покажу интересные элементы его внутренней отделки.

Организационные детали

Билеты во Вселенский храм не включены в стоимость — 100 р. с человека.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Николай
Николай
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Николай, я аккредитованный гид по Казани и Татарстану. Провожу экскурсии с 2015 года, работаю с командой гидов. С радостью познакомим вас с одним из самых интересных регионов страны!
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1 реальный отзыв

Н
8 окт 2021
Николай - прекрасный гид по необычным, но знаковым местам Казани. Экскурсия была построена очень интересно, удалось посетить и увидеть не только сами места, но и необычных жителей и идейных вдохновителей этих мест. Огромное спасибо!!!

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