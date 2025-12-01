Тур по барам Казани — новый формат, соединяющий познавательную и развлекательную часть.
Помимо самих баров, наш гид-ведущий расскажет про современную барную культуру через различные веселые задания, за которые участники получают баллы. В финале самый активный участник получит Корону Короля Вечеринки. Ну и, конечно, сделаем множество веселых фотографий на память.
Помимо самих баров, наш гид-ведущий расскажет про современную барную культуру через различные веселые задания, за которые участники получают баллы. В финале самый активный участник получит Корону Короля Вечеринки. Ну и, конечно, сделаем множество веселых фотографий на память.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Барный тур по Казани Предлагаем не просто обойти бары Казани, а сделать это в самом крутом формате. Это будет смесь экскурсии и веселой игры. Наш гид не только покажет лучшие места, но и через прикольные задания расскажет про местную барную культуру. За выполнение заданий будешь получать баллы, а в конце самого активного ждёт титул «Король Вечеринки». Ну и куча классных фото для памяти, конечно же. Важная информация:
Строго 18+ • Формат одежды casual, можно в кроссовках, но без шлепок и маек, а также без спортивных шорт и брюк.
По пятницам и субботам в 20:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-ведущего
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы в барах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бар 93, ул. Островского 9/3
Завершение: Финальный бар/клуб в том же районе
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам и субботам в 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Строго 18+
- Формат одежды casual, можно в кроссовках, но без шлепок и маек, а также без спортивных шорт и брюк
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 3 чел.
История Казани в лицах
Узнайте, как развивалась Казань через призму истории. От Кремля до IT-парка - вас ждут удивительные открытия и захватывающие рассказы
Начало: По договоренности
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
6933 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Казанью и чаепитие
Коренная татарка расскажет о жизни Казани, её истории и традициях. Побывайте в исторических местах и насладитесь татарским чаем с национальной выпечкой
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
-
17%
Индивидуальная
до 7 чел.
Сити тур по Казани днем или вечером (без Кремля)
Начало: Ваш отель в центре города
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6580.20 ₽
7928 ₽ за всё до 7 чел.