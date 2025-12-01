Барный тур по Казани Предлагаем не просто обойти бары Казани, а сделать это в самом крутом формате. Это будет смесь экскурсии и веселой игры. Наш гид не только покажет лучшие места, но и через прикольные задания расскажет про местную барную культуру. За выполнение заданий будешь получать баллы, а в конце самого активного ждёт титул «Король Вечеринки». Ну и куча классных фото для памяти, конечно же. Важная информация:

Строго 18+ • Формат одежды casual, можно в кроссовках, но без шлепок и маек, а также без спортивных шорт и брюк.