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Мини-группа
3.5 часа
Музыкальные бары Казани
Узнать о музыкальной тусовке тогда и сейчас и проникнуться атмосферой питейных заведений
Начало: На улице Баумана, 86
«Мы посетим бары, одухотворенные музыкой джаза, рока и хип-хопа города Казани»
21 июня в 18:30
22 июня в 18:30
3 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Начало: Речной вокзал Казань
«Мы предлагаем вам отличную возможность провести незабываемую дискотеку на воде в самом сердце Казани»
Расписание: Ср., пт., сб., вс. в 20:00
21 июня в 20:30
22 июня в 20:30
1 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Прогуляться по самой тусовочной улице Казани и посетить лучшие бары (дегустация входит в стоимость!)
Начало: На улице Профсоюзная
«Мы подготовили для вас двойной маршрут — исторический и барный»
28 июня в 20:00
5 июля в 20:00
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений11 июня 2024Все понравилось, классная атмосфера, дискотека супер.
- ННаталья9 июня 2024Если вы хотите познакомиться не только с Казанью исторической, но и вас интересует то, чем сейчас живёт современная Казань, если
- ААнастасия9 июня 2024Все на высшем уровне,это просто кайф. Всем советую побывать там,спасибо всему персоналу
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Бары и ночная жизнь»
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