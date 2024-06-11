Экскурсии по барам Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Казани, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Музыкальные бары Казани
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
38 отзывов
Музыкальные бары Казани
Узнать о музыкальной тусовке тогда и сейчас и проникнуться атмосферой питейных заведений
Начало: На улице Баумана, 86
«Мы посетим бары, одухотворенные музыкой джаза, рока и хип-хопа города Казани»
21 июня в 18:30
22 июня в 18:30
3 900 за человека
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
77 отзывов
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Начало: Речной вокзал Казань
«Мы предлагаем вам отличную возможность провести незабываемую дискотеку на воде в самом сердце Казани»
Расписание: Ср., пт., сб., вс. в 20:00
21 июня в 20:30
22 июня в 20:30
1 200 за человека
Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Прогуляться по самой тусовочной улице Казани и посетить лучшие бары (дегустация входит в стоимость!)
Начало: На улице Профсоюзная
«Мы подготовили для вас двойной маршрут — исторический и барный»
28 июня в 20:00
5 июля в 20:00
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    11 июня 2024
    Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
    Все понравилось, классная атмосфера, дискотека супер.
  • Н
    Наталья
    9 июня 2024
    Музыкальные бары Казани
    Если вы хотите познакомиться не только с Казанью исторической, но и вас интересует то, чем сейчас живёт современная Казань, если
    читать дальше

    вы хоть мельком знакомы с рок-музыкой, джазом и вам не чужды музыкальные тусовки, то эта экскурсия для вас. Руслан познакомил нас с интересными барами, каждый из которых имеет свой колорит, свою историю и неповторимый дух. Некоторые места слегка шокируют, атмосфера других завораживает своей неординарностью и музыкальным сообществом. Нас было четверо, все мы с разными взглядами на жизнь и предпочтениями времяпрепровождения, однако, на каждого из нас эта экскурсия произвела яркое впечатление. Баров в Казани много, а Руслан нас познакомил с самыми интересными и харизматичным из них. Спасибо.

  • А
    Анастасия
    9 июня 2024
    Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
    Все на высшем уровне,это просто кайф. Всем советую побывать там,спасибо всему персоналу

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Музыкальные бары Казани
  2. Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
  3. Барная Профсоюзная: групповая экскурсия с коктейлями
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Улица Баумана
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 3 900. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2024 год по теме «Бары и ночная жизнь», 115 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам