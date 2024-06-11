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вы хоть мельком знакомы с рок-музыкой, джазом и вам не чужды музыкальные тусовки, то эта экскурсия для вас. Руслан познакомил нас с интересными барами, каждый из которых имеет свой колорит, свою историю и неповторимый дух. Некоторые места слегка шокируют, атмосфера других завораживает своей неординарностью и музыкальным сообществом. Нас было четверо, все мы с разными взглядами на жизнь и предпочтениями времяпрепровождения, однако, на каждого из нас эта экскурсия произвела яркое впечатление. Баров в Казани много, а Руслан нас познакомил с самыми интересными и харизматичным из них. Спасибо.