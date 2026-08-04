Добро пожаловать в исторический центр Казани, где переплетаются восточная утончённость и русская основательность.
Вас ждёт атмосферная татарская слобода, сказочный театр кукол, впечатляющие набережные, кремль с его знаковыми символами Кул Шариф и башей Сююмбике.
Вас ждёт атмосферная татарская слобода, сказочный театр кукол, впечатляющие набережные, кремль с его знаковыми символами Кул Шариф и башей Сююмбике.
Описание экскурсииЧто вас ждет Мы совершим путешествие по Казани с выходами у достопримечательностей. Посетим старинную часть города и современный район. У озера Кабан узнаете, как жили татары в прошлые века в татарской слободе и услышите легенду о ханских сокровищах, таящихся на дне озера. На автомобиле проедем через исторический центр города, вы увидите старинные особняки, площади, оперный театр, ратушу и здание министерства, где находится рабочий кабинет главы республики Татарстан. Восхититесь размахом Дворца земледельцев, напоминающего иностранную резиденцию и полюбуетесь современной частью Казани на правом берегу реки Казанки, Где виднеется огромный центр семьи «Казан», называемый Чаша. Казань - спортивная столица и мы проедем мимо знаковых объектов связанных со спортивными достижениями. Ледовая арена, Дворец водных видов спорта, грандиозный стадион Акбарс Арена. По желанию, можно остановиться у колеса обозрения "Вокруг света" С ветерком промчимся по мосту Миллениум, я расскажу, что означает название и событие, давшее начало строительства моста через реку Казанку. У театра кукол «Экият» расскажу об истории детского театра, который является старейшим в России и вместе поищем на современном ярком фасаде сказочных героев, затем прогуляемся к комплексу Туган Авылым, что означает «Родная деревенька». Это бревенчатый уютный двор с прудом, банькой, рестораном национальной кухни, мечетью, музеем и памятником Эчпочмаку. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• трансфер от вашего отеля в центре города и обратно, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
- трансфер из отдалённых районов (Московский, Кировский, Советский, Приволжский).
- поездку на колесе обозрения "Вокруг света" Важная информация: Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды. с 19.00 экскурсия проходит без посещения мечети и собора.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Кабан и Татарская слобода
- Театр кукол Экият
- Дворец Земледельцев, чаша и Богородицкий монастырь со смотровой площадки кремля
- Кремль, мечеть Кул шариф, Благовещенский собор
Что включено
- Трансфер от вашего отеля в центре города
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер из отдалённых районов (Московский, Кировский, Советский, Приволжский)
- Входные билеты в кремль 190 руб. чел., 180 руб. чел. школьный и льготный
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в центре города
Завершение: Казанский кремль или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- С 19.00 экскурсия проходит без посещения мечети и собора
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
«Экскурсия по Казани с Аделией получилась просто замечательной! Было очень уютно и комфортно — словно гуляли с хорошим другом, который знает город до мельчайших деталей. Аделия рассказывала не сухие факты,
Вам был полезен этот отзыв?
Л
С городом Казань нас познакомила экскурсовод Аделия.
Это замечательный экскурсовод, заряжающий своими глубокими знаниями и позитивом. Человек, влюблённый в свой край и умеющий показать его необыкновенно увлекательно.
Аделия приятна в общении, с
Это замечательный экскурсовод, заряжающий своими глубокими знаниями и позитивом. Человек, влюблённый в свой край и умеющий показать его необыкновенно увлекательно.
Аделия приятна в общении, с
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Великолепная программа, замечательно интересный гид. Спасибо. Всем рекомендуем
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо огромное Елене! Нам очень понравилась экскурсия в сопровождении такого великолепного гида. Низкий поклон за проделанную работу, все было просто великолепно!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Выбрала экскурсию по Казани в формате автомобильного сити-тура и не ошиблась. Это действительно очень удобно, учитывая, что пешком не обойти такой город, как Казань, насыщенный интересными и важными историческими объектами, а также удаленными от центра локациями. Город с разных точек мне показала гид Елена, очень хороший специалист, опытный водитель и приятный собеседник. Благодарю!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Индивидуальная экскурсия с Аделью была невероятно интересной. Комфорт машины, чистота, интересные факты, без лишней воды. Места которые мы бы сами не посетили. От гида многое зависит и нам очень повезло. Я настоятельно рекомендую замечательную Адель. Спасибо большое
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Сити тур по Казани + Кремль»
Групповая
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Познакомиться с третьей столицей и ощутить ее контрасты на групповой экскурсии
Начало: Ул. Баумана, 80 у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:00 и 13:30
Завтра в 10:30
19 авг в 10:30
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
21 авг в 16:00
22 авг в 09:00
от 12 750 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
Познакомьтесь с древней Казанью на автобусной экскурсии. Посетите кремль, старинные улицы и площади, узнайте историю города от профессионального гида
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Завтра в 10:30
19 авг в 10:30
1600 ₽ за человека
Групповая
2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля
Путешествие по Казани на автобусе с посещением кремля. Узнайте, как изменился город после завоевания Иваном Грозным и почему башня Сююмбике падает
Начало: У метро «Площадь Тукая»
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 13:30
20 авг в 11:00
21 авг в 11:00
2100 ₽ за человека
-10%
12 699.90 ₽ за экскурсию