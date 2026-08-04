читать дальше уменьшить

а живые истории: с легендами, забавными случаями и интересными деталями — от этого Казань раскрылась совсем по‑новому. Спасибо за атмосферу, за внимание к каждому вопросу и за то, что помогли влюбиться в этот город!»

Особенно понравилось, что Аделия учитывала наши пожелания и отвечала на все вопросы, даже самые неожиданные. Очень рекомендую этого экскурсовода!»