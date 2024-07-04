1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Путешествие из будущего в прошлое: посетите Иннополис, древний Свияжск и вернитесь в Казань на теплоходе. Узнайте об инновациях и истории
Начало: В районе речного порта
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия в Казани: исторические и культурные сокровища города
Погрузитесь в мир татарских легенд и российской истории с экскурсией, где каждый уголок Казани расскажет свою уникальную историю
Начало: Недалеко от Казанского кремля
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
12001 080₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания
Начало: В центре Казани
Завтра в 09:00
8 июля в 10:00
39003 315₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
46003 910₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
30002 700₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 260₽ за человека
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
Популярное предложение
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Завтра в 11:00
8 июля в 11:00
19501 658₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
8 июля в 09:30
24002 160₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Вечерняя экскурсия по Казани: история, архитектура и иллюминация
Откройте для себя волшебство Казани ночью, насладитесь величием освещенных достопримечательностей и татарскими легендами
Начало: Недалеко от Казанского кремля
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1100990₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
9 июля в 08:45
29002 610₽ за человека
скидка
5%
Групповая
3 часа
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
Начало: У центрального входа в Кремль
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:30
12001 140₽ за человека
скидка
5%
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Свияжск и Храм всех религий в Казани
Путешествие в легендарный Свияжск и уникальный Храм всех религий. Исторические и культурные достопримечательности ждут вас
Начало: У гостиницы «Ибис»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
19001 805₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру
Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками
Начало: На площади 1 мая
10 июля в 08:00
12 июля в 13:00
37503 563₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Казани: от Символов города до Храма всех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июля в 09:00
79907 191₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Мини-группа
3 часа
В гости к художнику: творческая встреча в его галерее Казани
Эксклюзивная экскурсия в галерею Казани: диалог с мастером, секреты техник и совместное творчество
Начало: На ул. Бурхана Шахиди
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
50003 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
24 авг в 10:00
27 авг в 10:30
1550013 950₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по Казани: смотровые площадки и легенды
Исследуйте волшебство Казани ночью: от кремля до озера Кабан, от сказочных панорам до исторических рассказов
Начало: В любом удобном месте
29 июля в 20:00
7 авг в 18:00
59005 310₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
24 авг в 10:30
27 авг в 10:00
1880016 920₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Удиви меня, Казань: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открыв для себя её исторические сокровища и современные достижения
Начало: У отеля «Ибис»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001 080₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
24002 160₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Познакомиться с третьей столицей и ощутить ее контрасты на групповой экскурсии
Начало: Ул. Баумана, дом 78 у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:30
12001 080₽ за человека
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Групповая прогулка по Волге на теплоходе с живой музыкой из Казани
Погрузитесь в гармонию природы и татарской музыки на теплоходной прогулке по Волге. Полюбуйтесь панорамами Казани и Печищинским геологическим разрезом
Начало: У речного вокзала
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
14001 260₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
1.5 часа
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города
Начало: На Площади 1 мая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14901 043₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
Познакомиться с символами города, увидеть его с лучших ракурсов и насладится огнями иллюминации
Начало: По договоренности в центре города
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:30
67005 360₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе)
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1100990₽ за человека
скидка
20%
Групповая
7 часов
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу
Начало: На ул. Девятаева
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
52004 160₽ за человека
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусной яхте по Волге
Осмотреть красоты Татарстана с воды, поучиться управлять яхтой и найти отпечатки древних моллюсков
Сегодня в 08:00
8 июля в 16:00
2550015 300₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Гуляй по-казански
Посетить ухоженные парки с муралами, арт-объектами, фонтанами и узнать о местной жизни
Начало: В районе ЦПКО им. Горького
Сегодня в 21:00
Завтра в 16:00
67005 360₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Из Казани - в Храм всех религий
Посетить необычный мультирелигиозный храм и раскрыть его тайны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
8 июля в 12:00
10 июля в 13:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Аудиогид
2 часа
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
8 июля в 14:00
18001 440₽ за человека
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Авторская программа по мотивам книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан»
Начало: На ул. Спартаковская
Завтра в 17:30
25 июля в 18:00
19001 615₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Казанская обсерватория Энгельгардта
Интерактивная экскурсия, старинные телескопы, астрономическая лекция и фильм в звёздном зале
8 июля в 18:00
9 июля в 17:00
1550012 400₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Набережные Казани: от архитектурных шедевров до городских легенд
Познакомьтесь с живописными набережными Казани, их историей и современным искусством в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Ваш отель в центре города
Сегодня в 21:00
Завтра в 16:00
74906 367₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Квест
1.5 часа
Квест-игра «В гостях у Казанского дракона»
Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории
Начало: Напротив Национального музея
13 июля в 13:30
16 июля в 13:30
50004 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки
Начало: Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центра...
Завтра в 16:30
8 июля в 12:00
67005 360₽ за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
3 часа
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни
Начало: В районе метро Суконная Слобода
8 июля в 17:30
9 июля в 17:00
70004 200₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Прогулка по Голубым озёрам
Посетить заповедные места в походе по окрестностям Казани и изучить сказочные водоёмы
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:45, в субботу в 09:45 и 14:15
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
1000900₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Из Казани - на Голубые озера
Посетить «природное чудо Татарстана», полюбоваться ярко-бирюзовой водой и принять целебные ванны
1 сен в 07:00
2 сен в 07:30
80007 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе по Волге
Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана
Начало: Неподалеку от речного порта
Расписание: ежедневно в 09:45 и 18:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:45
12001 080₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
На сапах - по живописной реке Казанка
Насладиться контактом с природой посреди города
Начало: На лодочной станции
8 июля в 16:00
9 июля в 11:00
45003 375₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Казань на стыке двух цивилизаций»
Понять, как две религии и две культуры мирно сосуществуют в одном городе
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
58005 510₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
Прогуляться по историческому центру и попробовать блюда национальной кухни
Начало: У Казанского кремля
13 июля в 09:30
22 июля в 09:30
2600023 400₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Мини-группа
1.5 часа
Прикоснись к истории татар, или Снимите обувь - вы в гостях
Прогуляться в мини-группе по Старо-Татарской слободе и узнать о традициях в прошлом и сейчас
Начало: В районе озера Кабан
10 июля в 17:45
11 июля в 17:45
900765₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Кот Казанский: в гости к пушистому хозяину города
Пройти по следам легендарного кота Алабрыса и отыскать его друзей всех видов и мастей
Начало: У Казанского федерального университета
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 78107 029₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Казань: девичник в большом городе
Провести отличный день в компании подруг на экскурсии, шопинге и в спа
Начало: На улице Баумана
8 июля в 13:30
9 июля в 13:30
от 65006 175₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛада4 июля 2024Очень интересная и познавательная экскурсия Гид является фанатом своего дела. Незабываемая поездка на теплоходе.
- RRoman4 июля 2024Прогулка по рекам + очень быстрая экскурсия по о. Сивяжск.
- ММихаил3 июля 2024Алмаз отличный гид! Заинтересовался даже маленький ребенок! Получили много рекомендаций 👍 Было очень интересно, всем рекомендуем!
- ВВероника3 июля 2024Отличная экскурсия, очень интересно и красиво, прокатили по всем знаковым местам, рассказали интересные тонкости и историю мест. Были в первый
- ЮЮлия3 июля 2024Огромная благодарность гиду! Николай чётко, чутко, со знанием дела провёл экскурсию (на самом деле это была интереснейшая беседа, хотя нас было около 35 человек)! Мы получили ответы на все вопросы, ощущалось, что гид (Николай) заботится о комфорте гостей/туристов! Было здОрово!
- ТТатьяна3 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод молодой парень, очень хорошо рассказывал. Уделял внимание и историческими моментам и про современную Казань рассказывал. Где-то
- ЕЕкатерина3 июля 2024Прекрасный экскурсовод Николай! Очень тактичный, спокойный и ответственный. Собирал нашу группу по дикой жаре и заботился о каждом. Рассказывал интересно
- ААнна3 июля 2024Очень живописные места. Красивые пейзажи и озёра.
- ССветлана3 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Прогулка по воде вдоль живописной местности, на судне очень приятная атмосфера. На острове была великолепный экскурсовод. Спасибо за хорошо проведенное время!
- ССветлана3 июля 2024Это была замечательная экскурсия. Время пролетело, как минута
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Со скидкой»
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