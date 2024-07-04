Со скидкой – экскурсии в Казани

Найдено 46 экскурсий в категории «Со скидкой» в Казани, цены от 765 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Путешествие из будущего в прошлое: посетите Иннополис, древний Свияжск и вернитесь в Казань на теплоходе. Узнайте об инновациях и истории
Начало: В районе речного порта
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890 за человека
Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
655 отзывов
Групповая экскурсия в Казани: исторические и культурные сокровища города
Погрузитесь в мир татарских легенд и российской истории с экскурсией, где каждый уголок Казани расскажет свою уникальную историю
Начало: Недалеко от Казанского кремля
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
12001 080 за человека
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
257 отзывов
Популярное предложение
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания
Начало: В центре Казани
Завтра в 09:00
8 июля в 10:00
39003 315 за всё до 4 чел.
Парадная Казань: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
176 отзывов
Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
46003 910 за всё до 4 чел.
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
215 отзывов
Популярное предложение
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
30002 700 за человека
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
718 отзывов
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 260 за человека
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
830 отзывов
Популярное предложение
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Завтра в 11:00
8 июля в 11:00
19501 658 за человека
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
459 отзывов
Популярное предложение
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
8 июля в 09:30
24002 160 за человека
Вечерняя поездка по сверкающей Казани
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2 часа
488 отзывов
Вечерняя экскурсия по Казани: история, архитектура и иллюминация
Откройте для себя волшебство Казани ночью, насладитесь величием освещенных достопримечательностей и татарскими легендами
Начало: Недалеко от Казанского кремля
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1100990 за человека
Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
105 отзывов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
9 июля в 08:45
29002 610 за человека
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
🚶 Пешая
скидка
5%
Групповая
3 часа
16 отзывов
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
Начало: У центрального входа в Кремль
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:30
12001 140 за человека
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
6 часов
44 отзыва
Групповая экскурсия: Свияжск и Храм всех религий в Казани
Путешествие в легендарный Свияжск и уникальный Храм всех религий. Исторические и культурные достопримечательности ждут вас
Начало: У гостиницы «Ибис»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
19001 805 за человека
Казанский кремль - сердце города
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
220 отзывов
Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру
Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками
Начало: На площади 1 мая
10 июля в 08:00
12 июля в 13:00
37503 563 за всё до 7 чел.
Символы Казани и Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Экскурсия в Казани: от Символов города до Храма всех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июля в 09:00
79907 191 за всё до 4 чел.
В гости к художнику: прогулка по личной галерее и закулисью музея теней
скидка
30%
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
В гости к художнику: творческая встреча в его галерее Казани
Эксклюзивная экскурсия в галерею Казани: диалог с мастером, секреты техник и совместное творчество
Начало: На ул. Бурхана Шахиди
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
50003 500 за человека
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
24 авг в 10:00
27 авг в 10:30
1550013 950 за всё до 4 чел.
Ночная Казань с разных ракурсов
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Ночная экскурсия по Казани: смотровые площадки и легенды
Исследуйте волшебство Казани ночью: от кремля до озера Кабан, от сказочных панорам до исторических рассказов
Начало: В любом удобном месте
29 июля в 20:00
7 авг в 18:00
59005 310 за всё до 4 чел.
Главные символы Казани, Иннополис и остров Свияжск - за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
43 отзыва
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
24 авг в 10:30
27 авг в 10:00
1880016 920 за всё до 4 чел.
Удиви меня, Казань
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
41 отзыв
Удиви меня, Казань: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открыв для себя её исторические сокровища и современные достижения
Начало: У отеля «Ибис»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001 080 за человека
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
156 отзывов
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
24002 160 за человека
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
71 отзыв
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Познакомиться с третьей столицей и ощутить ее контрасты на групповой экскурсии
Начало: Ул. Баумана, дом 78 у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:30
12001 080 за человека
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
9 отзывов
Групповая прогулка по Волге на теплоходе с живой музыкой из Казани
Погрузитесь в гармонию природы и татарской музыки на теплоходной прогулке по Волге. Полюбуйтесь панорамами Казани и Печищинским геологическим разрезом
Начало: У речного вокзала
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
14001 260 за человека
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
🚶 Пешая
скидка
30%
Аудиогид
1.5 часа
8 отзывов
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города
Начало: На Площади 1 мая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14901 043 за всё до 4 чел.
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
Познакомиться с символами города, увидеть его с лучших ракурсов и насладится огнями иллюминации
Начало: По договоренности в центре города
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:30
67005 360 за всё до 4 чел.
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
3 отзыва
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе)
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1100990 за человека
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
⛴ На теплоходе
скидка
20%
Групповая
7 часов
19 отзывов
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу
Начало: На ул. Девятаева
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
52004 160 за человека
Прогулка на парусной яхте по Волге
🛥 На яхте
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Прогулка на парусной яхте по Волге
Осмотреть красоты Татарстана с воды, поучиться управлять яхтой и найти отпечатки древних моллюсков
Сегодня в 08:00
8 июля в 16:00
2550015 300 за всё до 6 чел.
Гуляй по-казански
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Гуляй по-казански
Посетить ухоженные парки с муралами, арт-объектами, фонтанами и узнать о местной жизни
Начало: В районе ЦПКО им. Горького
Сегодня в 21:00
Завтра в 16:00
67005 360 за всё до 5 чел.
Из Казани - в Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Из Казани - в Храм всех религий
Посетить необычный мультирелигиозный храм и раскрыть его тайны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
8 июля в 12:00
10 июля в 13:00
67006 030 за всё до 4 чел.
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
🚶 Пешая
скидка
20%
Аудиогид
2 часа
13 отзывов
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
8 июля в 14:00
18001 440 за человека
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Авторская программа по мотивам книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан»
Начало: На ул. Спартаковская
Завтра в 17:30
25 июля в 18:00
19001 615 за человека
Казанская обсерватория Энгельгардта
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Казанская обсерватория Энгельгардта
Интерактивная экскурсия, старинные телескопы, астрономическая лекция и фильм в звёздном зале
8 июля в 18:00
9 июля в 17:00
1550012 400 за всё до 3 чел.
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Набережные Казани: от архитектурных шедевров до городских легенд
Познакомьтесь с живописными набережными Казани, их историей и современным искусством в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Ваш отель в центре города
Сегодня в 21:00
Завтра в 16:00
74906 367 за всё до 4 чел.
Квест-игра «В гостях у Казанского дракона»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
1.5 часа
3 отзыва
Квест-игра «В гостях у Казанского дракона»
Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории
Начало: Напротив Национального музея
13 июля в 13:30
16 июля в 13:30
50004 000 за всё до 6 чел.
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки
Начало: Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центра...
Завтра в 16:30
8 июля в 12:00
67005 360 за всё до 4 чел.
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
🚶 Пешая
скидка
40%
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни
Начало: В районе метро Суконная Слобода
8 июля в 17:30
9 июля в 17:00
70004 200 за человека
Прогулка по Голубым озёрам
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
89 отзывов
Прогулка по Голубым озёрам
Посетить заповедные места в походе по окрестностям Казани и изучить сказочные водоёмы
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:45, в субботу в 09:45 и 14:15
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
1000900 за человека
Из Казани - на Голубые озера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Из Казани - на Голубые озера
Посетить «природное чудо Татарстана», полюбоваться ярко-бирюзовой водой и принять целебные ванны
1 сен в 07:00
2 сен в 07:30
80007 200 за всё до 4 чел.
Прогулка на теплоходе по Волге
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
41 отзыв
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе по Волге
Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана
Начало: Неподалеку от речного порта
Расписание: ежедневно в 09:45 и 18:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:45
12001 080 за человека
На сапах - по живописной реке Казанка
🏄 SUP-прогулки
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
На сапах - по живописной реке Казанка
Насладиться контактом с природой посреди города
Начало: На лодочной станции
8 июля в 16:00
9 июля в 11:00
45003 375 за человека
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Казань на стыке двух цивилизаций»
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Казань на стыке двух цивилизаций»
Понять, как две религии и две культуры мирно сосуществуют в одном городе
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
58005 510 за всё до 7 чел.
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
Прогуляться по историческому центру и попробовать блюда национальной кухни
Начало: У Казанского кремля
13 июля в 09:30
22 июля в 09:30
2600023 400 за всё до 7 чел.
Прикоснись к истории татар, или Снимите обувь - вы в гостях
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
1.5 часа
Прикоснись к истории татар, или Снимите обувь - вы в гостях
Прогуляться в мини-группе по Старо-Татарской слободе и узнать о традициях в прошлом и сейчас
Начало: В районе озера Кабан
10 июля в 17:45
11 июля в 17:45
900765 за человека
Кот Казанский: в гости к пушистому хозяину города
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Кот Казанский: в гости к пушистому хозяину города
Пройти по следам легендарного кота Алабрыса и отыскать его друзей всех видов и мастей
Начало: У Казанского федерального университета
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 78107 029 за всё до 10 чел.
Казань: девичник в большом городе
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Казань: девичник в большом городе
Провести отличный день в компании подруг на экскурсии, шопинге и в спа
Начало: На улице Баумана
8 июля в 13:30
9 июля в 13:30
от 65006 175 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лада
    4 июля 2024
    На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
    Очень интересная и познавательная экскурсия Гид является фанатом своего дела. Незабываемая поездка на теплоходе.
  • R
    Roman
    4 июля 2024
    На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
    Прогулка по рекам + очень быстрая экскурсия по о. Сивяжск.
  • М
    Михаил
    3 июля 2024
    Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
    Алмаз отличный гид! Заинтересовался даже маленький ребенок! Получили много рекомендаций 👍 Было очень интересно, всем рекомендуем!
    Алмаз отличный гид! Заинтересовался даже маленький ребенок! Получили много рекомендаций 👍 Было очень интересно, всем рекомендуем!Алмаз отличный гид! Заинтересовался даже маленький ребенок! Получили много рекомендаций 👍 Было очень интересно, всем рекомендуем!Алмаз отличный гид! Заинтересовался даже маленький ребенок! Получили много рекомендаций 👍 Было очень интересно, всем рекомендуем!
  • В
    Вероника
    3 июля 2024
    Вечерняя поездка по сверкающей Казани
    Отличная экскурсия, очень интересно и красиво, прокатили по всем знаковым местам, рассказали интересные тонкости и историю мест. Были в первый
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    вечер по прилету в Казань, практически с самолета, в этот же день записались и поехали знакомиться с городом. Осталось очень приятное впечатление на весь последующий отпуск! рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    3 июля 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Огромная благодарность гиду! Николай чётко, чутко, со знанием дела провёл экскурсию (на самом деле это была интереснейшая беседа, хотя нас было около 35 человек)! Мы получили ответы на все вопросы, ощущалось, что гид (Николай) заботится о комфорте гостей/туристов! Было здОрово!
    Огромная благодарность гиду! Николай чётко, чутко, со знанием дела провёл экскурсию (на самом деле это была
  • Т
    Татьяна
    3 июля 2024
    Вечерняя поездка по сверкающей Казани
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод молодой парень, очень хорошо рассказывал. Уделял внимание и историческими моментам и про современную Казань рассказывал. Где-то
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    шутил, что было уместно. Главное, и это большой плюс, давал время на фото. Мы все успевали. Впечатления остались замечательные. Вечерняя Казань великолепна!!! Спасибо за экскурсию.

    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод молодой парень, очень хорошо рассказывал. Уделял внимание и историческими моментам и проЭкскурсия очень понравилась. Экскурсовод молодой парень, очень хорошо рассказывал. Уделял внимание и историческими моментам и проЭкскурсия очень понравилась. Экскурсовод молодой парень, очень хорошо рассказывал. Уделял внимание и историческими моментам и проЭкскурсия очень понравилась. Экскурсовод молодой парень, очень хорошо рассказывал. Уделял внимание и историческими моментам и проЭкскурсия очень понравилась. Экскурсовод молодой парень, очень хорошо рассказывал. Уделял внимание и историческими моментам и про
  • Е
    Екатерина
    3 июля 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Прекрасный экскурсовод Николай! Очень тактичный, спокойный и ответственный. Собирал нашу группу по дикой жаре и заботился о каждом. Рассказывал интересно
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    и находил ответы даже на дурацкие вопросы со стороны гостей. Все прошло замечательно и прекрасные вкусняшки в кафе на чаепитии. Мне все понравилось, правда спать упала без задних ног)))

    Прекрасный экскурсовод Николай! Очень тактичный, спокойный и ответственный. Собирал нашу группу по дикой жаре и заботился
  • А
    Анна
    3 июля 2024
    Прогулка по Голубым озёрам
    Очень живописные места. Красивые пейзажи и озёра.
  • С
    Светлана
    3 июля 2024
    На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
    Очень понравилась экскурсия. Прогулка по воде вдоль живописной местности, на судне очень приятная атмосфера. На острове была великолепный экскурсовод. Спасибо за хорошо проведенное время!
  • С
    Светлана
    3 июля 2024
    Парадная Казань: прогулка с фотографом
    Это была замечательная экскурсия. Время пролетело, как минута
    Это была замечательная экскурсия. Время пролетело, как минута

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Со скидкой»

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