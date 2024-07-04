🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе 10% скидка Групповая 7.5 часов 22 отзыва Популярное предложение Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе) Путешествие из будущего в прошлое: посетите Иннополис, древний Свияжск и вернитесь в Казань на теплоходе. Узнайте об инновациях и истории Начало: В районе речного порта Расписание: ежедневно в 08:30 2100 1 890 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 3.5 часа 655 отзывов Групповая экскурсия в Казани: исторические и культурные сокровища города Погрузитесь в мир татарских легенд и российской истории с экскурсией, где каждый уголок Казани расскажет свою уникальную историю Начало: Недалеко от Казанского кремля Расписание: ежедневно в 10:30, 13:00 и 16:00 1200 1 080 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 257 отзывов Популярное предложение Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания Начало: В центре Казани 3900 3 315 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 176 отзывов Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото Начало: В центре города 4600 3 910 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 10 часов 215 отзывов Популярное предложение Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке Начало: Недалеко от Казанского Кремля Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00 3000 2 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 2.5 часа 718 отзывов Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды Начало: В холле отеля Ибис Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00 1400 1 260 ₽ за человека

🚐 На микроавтобусе 15% скидка Групповая 5.5 часов 830 отзывов Популярное предложение Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием Начало: В холле отеля Ибис Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00 1950 1 658 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 8 часов 459 отзывов Популярное предложение Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий Начало: Недалеко от Казанского Кремля Расписание: ежедневно в 09:30 2400 2 160 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 2 часа 488 отзывов Вечерняя экскурсия по Казани: история, архитектура и иллюминация Откройте для себя волшебство Казани ночью, насладитесь величием освещенных достопримечательностей и татарскими легендами Начало: Недалеко от Казанского кремля Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00 1100 990 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 9 часов 105 отзывов Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская» Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45 2900 2 610 ₽ за человека

🚶 Пешая 5% скидка Групповая 3 часа 16 отзывов 3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости Начало: У центрального входа в Кремль Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30 1200 1 140 ₽ за человека

🚌 На автобусе 5% скидка Групповая 6 часов 44 отзыва Групповая экскурсия: Свияжск и Храм всех религий в Казани Путешествие в легендарный Свияжск и уникальный Храм всех религий. Исторические и культурные достопримечательности ждут вас Начало: У гостиницы «Ибис» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 1900 1 805 ₽ за человека

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 220 отзывов Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками Начало: На площади 1 мая 3750 3 563 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 58 отзывов Экскурсия в Казани: от Символов города до Храма всех религий Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида Начало: По договоренности 7990 7 191 ₽ за всё до 4 чел.

30% скидка Мини-группа 3 часа 17 отзывов В гости к художнику: творческая встреча в его галерее Казани Эксклюзивная экскурсия в галерею Казани: диалог с мастером, секреты техник и совместное творчество Начало: На ул. Бурхана Шахиди Расписание: ежедневно в 20:00 5000 3 500 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 68 отзывов Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ... 15500 13 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 2 часа 62 отзыва Ночная экскурсия по Казани: смотровые площадки и легенды Исследуйте волшебство Казани ночью: от кремля до озера Кабан, от сказочных панорам до исторических рассказов Начало: В любом удобном месте 5900 5 310 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7.5 часов 43 отзыва Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ... 18800 16 920 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 4 часа 41 отзыв Удиви меня, Казань: путешествие по историческим местам Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открыв для себя её исторические сокровища и современные достижения Начало: У отеля «Ибис» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00 1200 1 080 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 8 часов 156 отзывов Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом Начало: В холле отеля Ибис Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30 2400 2 160 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 4 часа 71 отзыв Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю Познакомиться с третьей столицей и ощутить ее контрасты на групповой экскурсии Начало: Ул. Баумана, дом 78 у памятника Шаляпину Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:30 1200 1 080 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы 10% скидка Групповая 1.5 часа 9 отзывов Групповая прогулка по Волге на теплоходе с живой музыкой из Казани Погрузитесь в гармонию природы и татарской музыки на теплоходной прогулке по Волге. Полюбуйтесь панорамами Казани и Печищинским геологическим разрезом Начало: У речного вокзала Расписание: ежедневно в 16:30 1400 1 260 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Аудиогид 1.5 часа 8 отзывов Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города Начало: На Площади 1 мая 1490 1 043 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения Познакомиться с символами города, увидеть его с лучших ракурсов и насладится огнями иллюминации Начало: По договоренности в центре города 6700 5 360 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 2.5 часа 3 отзыва Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе) Начало: В холле отеля Ибис Расписание: ежедневно в 21:00 1100 990 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 20% скидка Групповая 7 часов 19 отзывов На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе) По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу Начало: На ул. Девятаева Расписание: ежедневно в 09:00 5200 4 160 ₽ за человека

🛥 На яхте 40% скидка Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Прогулка на парусной яхте по Волге Осмотреть красоты Татарстана с воды, поучиться управлять яхтой и найти отпечатки древних моллюсков 25500 15 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Гуляй по-казански Посетить ухоженные парки с муралами, арт-объектами, фонтанами и узнать о местной жизни Начало: В районе ЦПКО им. Горького 6700 5 360 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Из Казани - в Храм всех религий Посетить необычный мультирелигиозный храм и раскрыть его тайны на авто-пешеходной экскурсии Начало: У вашего отеля 6700 6 030 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Аудиогид 2 часа 13 отзывов Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений Начало: В парке Тысячелетия Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00 1800 1 440 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 1.5 часа 13 отзывов Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+) Авторская программа по мотивам книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан» Начало: На ул. Спартаковская 1900 1 615 ₽ за человека

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Казанская обсерватория Энгельгардта Интерактивная экскурсия, старинные телескопы, астрономическая лекция и фильм в звёздном зале 15500 12 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Набережные Казани: от архитектурных шедевров до городских легенд Познакомьтесь с живописными набережными Казани, их историей и современным искусством в уютной атмосфере индивидуальной прогулки Начало: Ваш отель в центре города 7490 6 367 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Квест 1.5 часа 3 отзыва Квест-игра «В гостях у Казанского дракона» Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории Начало: Напротив Национального музея 5000 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки Начало: Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центра... 6700 5 360 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 40% скидка Индивидуальная 3 часа 24 отзыва Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни Начало: В районе метро Суконная Слобода 7000 4 200 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 4 часа 89 отзывов Прогулка по Голубым озёрам Посетить заповедные места в походе по окрестностям Казани и изучить сказочные водоёмы Начало: Недалеко от Казанского Кремля Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:45, в субботу в 09:45 и 14:15 1000 900 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Из Казани - на Голубые озера Посетить «природное чудо Татарстана», полюбоваться ярко-бирюзовой водой и принять целебные ванны 8000 7 200 ₽ за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе 10% скидка Групповая 1.5 часа 41 отзыв Популярное предложение Прогулка на теплоходе по Волге Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана Начало: Неподалеку от речного порта Расписание: ежедневно в 09:45 и 18:30 1200 1 080 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки 25% скидка Индивидуальная 2 часа 2 отзыва На сапах - по живописной реке Казанка Насладиться контактом с природой посреди города Начало: На лодочной станции 4500 3 375 ₽ за человека

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа Автомобильно-пешеходная экскурсия «Казань на стыке двух цивилизаций» Понять, как две религии и две культуры мирно сосуществуют в одном городе Начало: На площади 1 Мая 5800 5 510 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу Прогуляться по историческому центру и попробовать блюда национальной кухни Начало: У Казанского кремля 26000 23 400 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Мини-группа 1.5 часа Прикоснись к истории татар, или Снимите обувь - вы в гостях Прогуляться в мини-группе по Старо-Татарской слободе и узнать о традициях в прошлом и сейчас Начало: В районе озера Кабан 900 765 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа Кот Казанский: в гости к пушистому хозяину города Пройти по следам легендарного кота Алабрыса и отыскать его друзей всех видов и мастей Начало: У Казанского федерального университета от 7810 7 029 ₽ за всё до 10 чел.