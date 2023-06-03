Водное приключение по республике Марий Эл

Отправиться в сплав по реке Малая Кокшага и насладиться походной жизнью

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Вас ждёт захватывающий сплав по самой длинной реке, полностью протекающей в республике Марий Эл — по Малой Кокшаге. Проедем на катамаранах около 30 км — это несложный маршрут, подходящий для новичков.

Походная романтика, живописная природа, бобровые плотины и вкуснейший плов на костре — все это за два дня!
Водное приключение по республике Марий Эл
Водное приключение по республике Марий Эл
Водное приключение по республике Марий Эл
Водное приключение по республике Марий Эл
Водное приключение по республике Марий Эл
Водное приключение по республике Марий Эл
Водное приключение по республике Марий Эл
Водное приключение по республике Марий Эл
Ближайшие даты:
3
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ

1. Ксерокопия (или фото на телефоне): паспорта и полиса ОМС. (Нужно не нам, а вам в целях безопасности)
2. Деньги на всякий случай (Например: покупка вкусняшек в деревне на маршруте сплава) и на перекусы в придорожном кафе на пути следования автобуса.
3. Кружка, ложка, миска, нож.
4. Палатка, пенка, спальник, фонарик – можно арендовать у нас.
5. Головной убор (кепка, бейсболка, бандана, шапка).
6. Дождевик.
7. Термобелье (вверх и низ) для сна.
8. Футболка/свитер/джемпер/толстовка – с запасом.
9. Штаны (не джинсы)/шорты – с запасом.
10. Куртка/ветровка.
11. Носки с запасом.
12. Кроссовки или походные ботинки, шлепанцы, сапоги (не менее 2-х пар обуви).
13. Средства личной гигиены: кусок мыла, бумага, паста и щетка, крем солнцезащитный. Солнцезащитные очки.
14. Полотенце не большое.
15. Репелленты на всякий случай.
16. Индивидуальная аптечка (если нужно).
17. Рюкзак или дорожная сумка для своих вещей. Ваши вещи должны помещаться в один рюкзак, на котором вы будете сидеть, возможен ещё один небольшой рюкзак для мелких вещей.
18. Веревка с крючками/стяжки/веревки бельевые (чтобы привязать вещи к кату, 10-15 метров).
Пакеты мусорные или обычные для упаковки вещей, скотч (если нет гермомешка).
19. Телефон, камера, павербанк, колонка, гитара, кальян – по желанию. Упаковать герметично.
20. Матерчатые перчатки для гребли.
21. Вкусняшки на себя и товарища.
22. Термос/емкость для воды.
23. Беруши (у кого чуткий сон).
24. Подушка для сна в автобусе. (Для поездок на Урал)
25. Пенка – сидушка (по желанию).
26. Стул раскладной походный – опционально.

Рекомендуем иметь два комплекта одежды, на случая намокания или падения в воду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, ТЦ ЦУМ, 7:00
Завершение: Казань, ТЦ ЦУМ, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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