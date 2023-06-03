Отправиться в сплав по реке Малая Кокшага и насладиться походной жизнью
Походная романтика, живописная природа, бобровые плотины и вкуснейший плов на костре — все это за два дня!
июн
Описание
Организационные детали
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
1. Ксерокопия (или фото на телефоне): паспорта и полиса ОМС. (Нужно не нам, а вам в целях безопасности)
2. Деньги на всякий случай (Например: покупка вкусняшек в деревне на маршруте сплава) и на перекусы в придорожном кафе на пути следования автобуса.
3. Кружка, ложка, миска, нож.
4. Палатка, пенка, спальник, фонарик – можно арендовать у нас.
5. Головной убор (кепка, бейсболка, бандана, шапка).
6. Дождевик.
7. Термобелье (вверх и низ) для сна.
8. Футболка/свитер/джемпер/толстовка – с запасом.
9. Штаны (не джинсы)/шорты – с запасом.
10. Куртка/ветровка.
11. Носки с запасом.
12. Кроссовки или походные ботинки, шлепанцы, сапоги (не менее 2-х пар обуви).
13. Средства личной гигиены: кусок мыла, бумага, паста и щетка, крем солнцезащитный. Солнцезащитные очки.
14. Полотенце не большое.
15. Репелленты на всякий случай.
16. Индивидуальная аптечка (если нужно).
17. Рюкзак или дорожная сумка для своих вещей. Ваши вещи должны помещаться в один рюкзак, на котором вы будете сидеть, возможен ещё один небольшой рюкзак для мелких вещей.
18. Веревка с крючками/стяжки/веревки бельевые (чтобы привязать вещи к кату, 10-15 метров).
Пакеты мусорные или обычные для упаковки вещей, скотч (если нет гермомешка).
19. Телефон, камера, павербанк, колонка, гитара, кальян – по желанию. Упаковать герметично.
20. Матерчатые перчатки для гребли.
21. Вкусняшки на себя и товарища.
22. Термос/емкость для воды.
23. Беруши (у кого чуткий сон).
24. Подушка для сна в автобусе. (Для поездок на Урал)
25. Пенка – сидушка (по желанию).
26. Стул раскладной походный – опционально.
Рекомендуем иметь два комплекта одежды, на случая намокания или падения в воду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Казань, ТЦ ЦУМ, 7:00Завершение: Казань, ТЦ ЦУМ, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.