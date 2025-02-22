3 дня

Подняться на вершины Южного Урала, почувствовать себя в снежной сказке и попариться в бане

Начало: За 1 день до начала тура - Казань, ТЦ «Мега», 19:0...

«Необходим опыт походов или огромное желание долго гулять по зимнему лесу с облегчённым рюкзаком и готовность к походному быту»