Вкусно едем в Казань
У этого путешествия прекрасное резюме – победитель второй Всероссийской туристической премии «Маршрут года-2015» (Гран-при в номинации «Лучший гастрономический маршрут»), Гран-при на всероссийском туристском конкурсе видеопрезентаций «Диво России-2016». Этот насыщенный приключениями и яствами тур действительно впечатляет.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Посадка на поезд
22:50 Самостоятельная посадка в поезд №24 «Москва-Казань» на Казанском ж/д вокзале г. Москва (проездные билеты включены).
Ночь в поезде.
Казань
10:48 Прибытие поезда на ж/д вокзал в Казань. Встреча с гидом. Посадка в автобус, трансфер в кафе.
11:00 Интерактивный завтрак «Секреты татарской кухни»: готовим национальные татарские блюда — кыстыбый и татлы.
Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани: по Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII в.;по улицам старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери); по Казанскому Кремлю (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), территория которого является живым воплощением толерантности жителей Татарстана – здесь Ислам и Христианство живут в добром соседстве. Главная мечеть Татарстана – Кул Шариф, воссозданная через 500 лет после взятия Казани, возвышает свои минареты рядом с куполами Благовещенского Кафедрального собора XVI в. Белокаменные стены, остатки древних городищ, дворец Президента, Ханский мавзолей, падающая башня Сююмбике и многое другое ждет Вас!
Интерактивный обед «Секреты татарской кухни»: вместе готовим токмач и эчпочмак. Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику и научит готовить настоящую татарскую лапшу для супа «Токмач» и традиционную татарскую выпечку эчпочмак (треугольник).
Посещение питейного дома «100 DAL» с дегустацией напитков завода «Татспиртпром»: посещение «Холодной комнаты» с постоянной температурой +10 гр! После дегустации вы можете сделать фото на память и приобрести фирменную продукцию магазина.
Трансфер в гостиницу. Размещение в отеле.
Свободное время.
Татарская деревня. Свияжск
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Загородная автобусная экскурсия в Татарскую деревню.
Интерактивная экскурсия в Усадьбу татарского крестьянина позволит полностью погрузиться в крестьянский быт татарского народа и понять, как жили местные жители 150 лет назад. Всех желающих ждут национальные татарские костюмы и настоящий крестьянский труд: нужно погладить одежду угольным утюгом, не замарав её, порубить на засолку капусту, растереть в зернотёрке зерно, взбить масло, вытащить из печи котелок с обедом.
Потрудившихся «на славу» ждет душистый травяной чай с татарскими сладостями! Экскурсия включает в себя осмотр экспозиции, посвящённой укладу жизни татарского крестьянина 19-20 веков (комната городского типа, комната омовения, женская половина крестьянского дома, клеть жениха, мастерская ученого и т. д.), а также осмотр экспозиции, посвященной жизненному пути татарского просветителя и ученого.
Автобусная экскурсия на Остров-град Свияжск.
«Остров на море лежит, град на острове стоит…»—словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город! Фантастическую историю возникновения города Свияжска Вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный историко-архитектурный объект.
Во время экскурсии вы увидите:
- единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу Ивана IV Грозного (1551 гг. постройки);
- Никольскую церковь 1556 года постройки;
- Успенский Собор 1560 г. постройки (внешний осмотр), в котором ведется реставрация уникальных фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофора с лошадиной головой.
- Величественный Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радости".
Возвращение в Казань.
Дегустационный обед из блюд национальной татарской кухни.
17:30 Трансфер на ж/д вокзал.
18:11 Отправление поезда №23 в Москву.
Москва
06:37 Прибытие в г. Москва на Казанский вокзал.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проезд в поезде в 4-хместном купе (2 ночи) и проживание в гостинице (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:
|Гостиницы
|Категория номеров
|Взрослые
|Взрослый на доп. месте
|Дети 10-16 лет (вкл.) на осн. месте
|Дети 10-16 лет (вкл.) на доп. месте
|Дети 5-9 лет (вкл.) на осн. месте
|Дети 5-9 лет (вкл.) на доп. месте
|Выходные
|Праздники
|«Шаляпин Палас» 4*
|2-м. станд.
|39 190
|39 840
|35 360
|37 840
|33 030
|36 340
|31 530
|1-м. станд.
|43 190
|44 490
|-
|-
|-
|-
|-
|«Гранд Отель Казань» 4*
|2-м. станд.
|38 210
|38 870
|35 360
|36 870
|33 030
|35 370
|31 530
|1-м. станд.
|41 230
|42 540
|-
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|-
|-
|-
*Праздничные даты: 13.06.2024
Размещение в гостиницах после 14:00. Раннее размещение за дополнительную плату.
Варианты проживания
Поезд
ж/д проезд двухэтажным поездом Москва – Казань – Москва (№23, №24)
Гостиница «Шаляпин Палас» 4
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана. К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле. Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
В номере: кондиционер, холодильник, ванная комната с туалетно-косметическими принадлежностями, телевизор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi.
Гранд Отель Казань
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
От стойки регистрации отеля Grand Hotel Kazan можно пройти прямо в торгово-развлекательный центр «Кольцо» с кинотеатром, бильярдным залом и кафе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Ж/д проезд двухэтажным поездом Москва - Казань - Москва
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Мастер-классы по программе
- Проживание в гостиницах выбранной категории
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Посещение музеев, не входящих в программу тура
- Вечерняя обзорная экскурсия «Огни ночного города» - 1100 руб. /чел
- Посещение колеса обозрения «Вокруг света» - 400 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
График движения поезда (туристической программы) может измениться. Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте, за 1-2 дня до даты начала тура.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.