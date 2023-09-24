Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Групповой тур в Казани

Вкусно едем в Казань

5
3 отзыва
Приглашаем вас на гастрономический тур выходного дня.

У этого путешествия прекрасное резюме – победитель второй Всероссийской туристической премии «Маршрут года-2015» (Гран-при в номинации «Лучший гастрономический маршрут»), Гран-при на всероссийском туристском конкурсе видеопрезентаций «Диво России-2016». Этот насыщенный приключениями и яствами тур действительно впечатляет.
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Ближайшие даты:
16
мая
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июл
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авг
19
сен
17
окт
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Что вас ожидает:

Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Узнаем фантастическую историю возникновения города Свияжска
Секреты татарской кухни
Секреты татарской кухни
Пополним нашу кулинарную книгу – приобретем бесценный опыт в приготовлении местных блюд
Казанский кремль
Казанский кремль
Прогуляемся по улицам старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы
Главная мечеть Татарстана
Главная мечеть Татарстана
Увидим мечеть Кул Шариф, воссозданную через 500 лет после взятия Казани
Татарская деревня
Татарская деревня
Посетим увлекательную интерактивную экскурсию в Усадьбу татарского крестьянина
Вкусные дегустации
Вкусные дегустации
Отведаем лучшие образцы татарской кухни

Программа тура по дням

1 день

Посадка на поезд

22:50 Самостоятельная посадка в поезд №24 «Москва-Казань» на Казанском ж/д вокзале г. Москва (проездные билеты включены).

Ночь в поезде.

Посадка на поездПосадка на поездПосадка на поезд
2 день

Казань

10:48 Прибытие поезда на ж/д вокзал в Казань. Встреча с гидом. Посадка в автобус, трансфер в кафе.

11:00 Интерактивный завтрак «Секреты татарской кухни»: готовим национальные татарские блюда — кыстыбый и татлы.

Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани: по Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII в.;по улицам старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери); по Казанскому Кремлю (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), территория которого является живым воплощением толерантности жителей Татарстана – здесь Ислам и Христианство живут в добром соседстве. Главная мечеть Татарстана – Кул Шариф, воссозданная через 500 лет после взятия Казани, возвышает свои минареты рядом с куполами Благовещенского Кафедрального собора XVI в. Белокаменные стены, остатки древних городищ, дворец Президента, Ханский мавзолей, падающая башня Сююмбике и многое другое ждет Вас!

Интерактивный обед «Секреты татарской кухни»: вместе готовим токмач и эчпочмак. Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику и научит готовить настоящую татарскую лапшу для супа «Токмач» и традиционную татарскую выпечку эчпочмак (треугольник).

Посещение питейного дома «100 DAL» с дегустацией напитков завода «Татспиртпром»: посещение «Холодной комнаты» с постоянной температурой +10 гр! После дегустации вы можете сделать фото на память и приобрести фирменную продукцию магазина.

Трансфер в гостиницу. Размещение в отеле.

Свободное время.

КазаньКазаньКазаньКазаньКазаньКазань
3 день

Татарская деревня. Свияжск

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Загородная автобусная экскурсия в Татарскую деревню.

Интерактивная экскурсия в Усадьбу татарского крестьянина позволит полностью погрузиться в крестьянский быт татарского народа и понять, как жили местные жители 150 лет назад. Всех желающих ждут национальные татарские костюмы и настоящий крестьянский труд: нужно погладить одежду угольным утюгом, не замарав её, порубить на засолку капусту, растереть в зернотёрке зерно, взбить масло, вытащить из печи котелок с обедом.

Потрудившихся «на славу» ждет душистый травяной чай с татарскими сладостями! Экскурсия включает в себя осмотр экспозиции, посвящённой укладу жизни татарского крестьянина 19-20 веков (комната городского типа, комната омовения, женская половина крестьянского дома, клеть жениха, мастерская ученого и т. д.), а также осмотр экспозиции, посвященной жизненному пути татарского просветителя и ученого.

Автобусная экскурсия на Остров-град Свияжск.

«Остров на море лежит, град на острове стоит…»—словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город! Фантастическую историю возникновения города Свияжска Вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный историко-архитектурный объект.

Во время экскурсии вы увидите:

  • единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу Ивана IV Грозного (1551 гг. постройки);
  • Никольскую церковь 1556 года постройки;
  • Успенский Собор 1560 г. постройки (внешний осмотр), в котором ведется реставрация уникальных фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофора с лошадиной головой.
  • Величественный Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радости".

Возвращение в Казань.

Дегустационный обед из блюд национальной татарской кухни.

17:30 Трансфер на ж/д вокзал.

18:11 Отправление поезда №23 в Москву.

Татарская деревня. СвияжскТатарская деревня. СвияжскТатарская деревня. СвияжскТатарская деревня. Свияжск
4 день

Москва

06:37 Прибытие в г. Москва на Казанский вокзал.

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Проживание

Тур предусматривает проезд в поезде в 4-хместном купе (2 ночи) и проживание в гостинице (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:

ГостиницыКатегория номеровВзрослыеВзрослый на доп. местеДети 10-16 лет (вкл.) на осн. местеДети 10-16 лет (вкл.) на доп. местеДети 5-9 лет (вкл.) на осн. местеДети 5-9 лет (вкл.) на доп. месте
ВыходныеПраздники
«Шаляпин Палас» 4*2-м. станд. 39 19039 84035 36037 84033 03036 34031 530
1-м. станд. 43 19044 490-----
«Гранд Отель Казань» 4*2-м. станд. 38 21038 87035 36036 87033 03035 37031 530
1-м. станд. 41 23042 540-----

*Праздничные даты: 13.06.2024

Размещение в гостиницах после 14:00. Раннее размещение за дополнительную плату.

Варианты проживания

Поезд

2 ночи

ж/д проезд двухэтажным поездом Москва – Казань – Москва (№23, №24)

Гостиница «Шаляпин Палас» 4

1 ночь

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана. К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле. Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

В номере: кондиционер, холодильник, ванная комната с туалетно-косметическими принадлежностями, телевизор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Шаляпин Палас» 4Гостиница «Шаляпин Палас» 4Гостиница «Шаляпин Палас» 4Гостиница «Шаляпин Палас» 4Гостиница «Шаляпин Палас» 4

Гранд Отель Казань

1 ночь

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

От стойки регистрации отеля Grand Hotel Kazan можно пройти прямо в торгово-развлекательный центр «Кольцо» с кинотеатром, бильярдным залом и кафе.

Гранд Отель КазаньГранд Отель КазаньГранд Отель КазаньГранд Отель КазаньГранд Отель КазаньГранд Отель Казань

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Ж/д проезд двухэтажным поездом Москва - Казань - Москва
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Мастер-классы по программе
  • Проживание в гостиницах выбранной категории
  • Питание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Посещение музеев, не входящих в программу тура
  • Вечерняя обзорная экскурсия «Огни ночного города» - 1100 руб. /чел
  • Посещение колеса обозрения «Вокруг света» - 400 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

График движения поезда (туристической программы) может измениться. Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте, за 1-2 дня до даты начала тура.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
24 сен 2023
Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго! Спасибо, что учли мои пожелания, и предоставили нижнее место в поезде. Жаль только, что не посетили Успенский собор в Свияжске. Очень хотелось своими глазами увидеть знаменитые фрески.
Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!
О
24 авг 2023
Впечатления положительные. Поездка краткая, но получилась очень информативна. В нашем случае ехать ли еще раз, ответ -нет. Просто увидели и почувствовали все. Казань очень красивый город. Кремль выше всех похвал. Рекомендую вечернюю экскурсию. Интересное посещение острова Свияжск. Приятно, что на группу из 16 человек на все время тура был предоставлен большой автобус. Конечно, времени мало. Мало свободного времени. Можно сократить время на обеды. Два часа это много! Еда вкусная! Понравилось, но у всех свои предпочтения. Мясо натуральное!
Л
23 авг 2023
Путешествие очень познавательное, насыщенное, узнала много интересного. Комфортное пребывание и в поезде, и в гостинице.

Тур входит в следующие категории Казани

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