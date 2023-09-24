2 день

Казань

10:48 Прибытие поезда на ж/д вокзал в Казань. Встреча с гидом. Посадка в автобус, трансфер в кафе.

11:00 Интерактивный завтрак «Секреты татарской кухни»: готовим национальные татарские блюда — кыстыбый и татлы.

Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани: по Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII в.;по улицам старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери); по Казанскому Кремлю (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), территория которого является живым воплощением толерантности жителей Татарстана – здесь Ислам и Христианство живут в добром соседстве. Главная мечеть Татарстана – Кул Шариф, воссозданная через 500 лет после взятия Казани, возвышает свои минареты рядом с куполами Благовещенского Кафедрального собора XVI в. Белокаменные стены, остатки древних городищ, дворец Президента, Ханский мавзолей, падающая башня Сююмбике и многое другое ждет Вас!

Интерактивный обед «Секреты татарской кухни»: вместе готовим токмач и эчпочмак. Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику и научит готовить настоящую татарскую лапшу для супа «Токмач» и традиционную татарскую выпечку эчпочмак (треугольник).

Посещение питейного дома «100 DAL» с дегустацией напитков завода «Татспиртпром»: посещение «Холодной комнаты» с постоянной температурой +10 гр! После дегустации вы можете сделать фото на память и приобрести фирменную продукцию магазина.

Трансфер в гостиницу. Размещение в отеле.

Свободное время.