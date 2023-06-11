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Авторский тур
2 дня
Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
Забыть о заботах наедине с природой и насладиться блюдами, приготовленными на живом огне
Начало: Казань, тц «ЦУМ», 06:45
«Проведём необычные выходные в национальном природном парке «Марий Чодра»: будем вдыхать аромат лесов и слушать плеск воды, сплавляясь по самому экологически чистому притоку Волги — реке Илеть»
22 июня в 10:00
3 авг в 10:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Отдохнуть на природе с близкими, исполнить песни у костра и поучаствовать в играх
Начало: Казань, 06:45
«По дороге будем останавливаться, выходить на пологие берега, вдыхать ароматы хвойно-лиственных лесов и наслаждаться единением с природой»
6 июля в 07:00
17 авг в 07:00
8 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
Познакомиться со столицей Татарстана, увидеть её в миниатюре и услышать легенду о ханских сокровищах
Начало: Казань, отель, 14:45
«На нашем пути встретятся Старо-Татарская слобода, старейшая мечеть Марджани, озеро Кабан и многие другие достопримечательности столицы»
4 окт в 14:45
11 окт в 14:45
9 110₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Усьва и восхождение без рюкзаков: уральская перезагрузка
Насладиться глинтвейном у костра под звёздами, увидеть подземное озеро и попариться в походной бане
Начало: Казань, 19:00. Можем забрать участников из Набереж...
«По пути остановимся и прогуляемся в пещеру Первомайскую — геологический памятник природы»
17 июня в 19:00
15 490₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья11 июня 2023Шикарный сплав. Шикарная команда
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Природа и пейзажи»
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- Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
- Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
- Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
- Сплав по реке Усьва и восхождение без рюкзаков: уральская перезагрузка
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