1 день

Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсия по Старо-Татарской слободе. Сокровища ОК

Самостоятельное прибытие в гостиницу. Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 1400 / 2200 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи (номер будет в ваучере).

Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Важная информация! Инфовстреча с представителем туроператора с табличкой «Третья столица» согласно графику в разделе «Важно знать».

Вы можете подойти в любое удобное время в указанном интервале. Представитель ответит на все интересующие Вас вопросы и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

14:30 Встреча группы с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай»).

Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Вы насладитесь самобытной красотой Казани, увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнаете, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов.

А также озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Экскурсия по Старо-Татарской слободе. Сокровища ОК — это возможность окунуться в Казань 18-19 веков. Здесь тонкие минареты и татарские купеческие дома. Именно тут проживали выдающиеся деятели татарского народа: интеллигенция, духовенство, купцы и промышленники.

Вы узнаете историю коренных жителей Казани — татар — об их образовании, занятиях, культуре, вере. Вас ждут загадки озера Кабан, знакомство с Шурале и находчивым Батыром.

В ходе прогулки вы узнаете, почему «татарские» мечети имеют своеобразную архитектурную форму и посетите самую старинную мечеть слободы.

17:15 Окончание экскурсии. Свободное время в центре города.

20:30 За доп. плату: Автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани». Стоимость экскурсии 1500 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160