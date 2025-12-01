Мои заказы

Новый Год по-татарски. Автобусный тур из Перми в Казань

Экскурсионный тур «Новый Год по-татарски. Автобусный тур из Перми в Казань» на 5 дней
Описание тура

Погрузитесь в сказочную атмосферу Казани, где древние традиции Востока сочетаются с западной культурой. Вас ждут интерактивное чаепитие, яркие новогодние украшения и легендарные достопримечательности, такие как Кремль и Старо-Татарская слобода. Откройте для себя богатство истории, архитектуры и гостеприимства этого города.

Завершите путешествие экскурсиями на остров Свияжск и в Раифский монастырь, погрузившись в атмосферу древних крепостей и монастырских святынь. Этот тур — шанс окунуться в волшебство, традиции и легенды Татарстана, почувствовать себя частью сказки.

Программа тура по дням

1 день

Переезд на автобусе из Перми

22:00 Выезд из Перми.

2 день

Татарское чаепитие. Обзорная экскурсия по Казани

09:00 Прибытие в Казань, завтрак в кафе города.

10:00 Интерактивная программа «Татарское чаепитие». К 19 веку у татар чаепитие настолько вошло в быт, что без него не мыслили ни один народный праздник, ни одну свадьбу. Казанский этнограф К. Фукс писал: «Когда собирались все гости, началось угощение чаем.

Сколько было принесено самоваров, сколько раз и подогревали! Гости пили так аппетитно, что трудно было сосчитать, по сколько чашек пришлось на каждую…». За чаепитием гости знакомятся с традициями татарской выпечки, приготовления чая, особенностями гостеприимства.

11:00 Обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Посмотрите, как выглядит новогодняя Казань! В ярком новогоднем украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом его сказочном воплощении!

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды.

А также стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

И повсюду – ощущение праздника, волшебства и красоты!

13:30 Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

14:30 Обед в кафе города.

15:00 Размещение в гостинице.

Свободное время.

21:00 Новогодний банкет. Самостоятельный трансфер до места проведения.

Информация по Новогоднему банкету появится позже.

3 день

Свободный день

Свободный день.

4 день

Остров-град Свияжск. Переезд до Раифского монастыря

07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

11:30 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град Свияжск. Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове. В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы.

А также действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь, откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

14:00 Свободное время. Обед самостоятельно.

15:00-16:00 Переезд до Раифского монастыря. Раифский Богородицкий монастырь ведет свою летопись с середины XVII века. Храмовый комплекс включает в себя многочисленные церкви и соборы, подворье украшено многочисленными статуями и цветочными клумбами.

В центре площади установлены солнечные часы.

16:00-18:00 Экскурсия и прогулка на территории Раифского монастыря.

18:00 Отправление в г. Пермь.

Самостоятельный ужин в придорожном кафе.

5 день

Прибытие в Пермь

07:00-09:00 Прибытие в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельной гостинице в г. Казань (2 ночи) + переезд из Перми и обратно на автобусе (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

Двухместное размещение и двухместное размещение с доп. местом — 28900 руб.

Одноместное размещение — 32900 руб.

Скидки:

  • за последний ряд в автобусе — 300 руб.
  • для туристов из Удмуртии — 300 руб.

Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.

Гостиницу уточнять у менеджера при бронировании.

Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем. Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Сопровождение
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в туре: 3 завтрака и 1 обед
  • Проживание в номерах с удобствами (2 ночи)
  • Входные билеты в Казанский Кремль и Свияжск
  • Интерактивная экскурсия «Татарское чаепитие»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
  • Сувениры (по желанию)
  • Питание, не указанное в программе: 2 обеда и ужины
  • Дополнительное место в автобусе - 5 800 руб. /место
Место начала и завершения?
Г. Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк, USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы;

Для экскурсий:

  • удобную, непродуваемую одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения;
  • солнцезащитный крем (в летний период).

В автобусе предусмотрены индивидуальные розетки для зарядки телефонов, однако туроператор не может гарантировать их бесперебойную работу. Рекомендуем иметь при себе пауэрбанк для дополнительного удобства.

Какие скидки есть в туре?

300 руб. – за последний ряд в автобусе.
300 руб. – для туристов из Удмуртии.

Какие остановки делает трансфер?

22:00 Г. Пермь, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр").

22:10 Ост. Сосновый бор (по ул. Якутская).

22:15 М-н Закамск, ост. Лядова.

22.40 Г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.

22:45 Ост. Отворот на Майский.

23:00 Нытвенский отворот.

23:05 Григорьевский отворот.

23:10 Отворот Кудымкар/Карагай.

23:30 Очерский отворот (АЗС "Лукойл").

23:50 Большая Соснова, кафе "Казачья Застава".

00:40 Большая Соснова, кафе "Гавань".

01:25 (УДМ) Г. Воткинск, остановка "Центр".

01:30 (УДМ) Г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208.

01:40 (УДМ) Г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста".

02:25 (УДМ) Г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273.

03:40 (УДМ) Г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе "Турист".

Какие документы нужны?

1. Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
2. Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Да, в стоимость тура включена страховка по проезду в автобусе.

Может ли измениться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

