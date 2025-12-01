Описание тура
Погрузитесь в сказочную атмосферу Казани, где древние традиции Востока сочетаются с западной культурой. Вас ждут интерактивное чаепитие, яркие новогодние украшения и легендарные достопримечательности, такие как Кремль и Старо-Татарская слобода. Откройте для себя богатство истории, архитектуры и гостеприимства этого города.
Завершите путешествие экскурсиями на остров Свияжск и в Раифский монастырь, погрузившись в атмосферу древних крепостей и монастырских святынь. Этот тур — шанс окунуться в волшебство, традиции и легенды Татарстана, почувствовать себя частью сказки.
Программа тура по дням
Переезд на автобусе из Перми
22:00 Выезд из Перми.
Татарское чаепитие. Обзорная экскурсия по Казани
09:00 Прибытие в Казань, завтрак в кафе города.
10:00 Интерактивная программа «Татарское чаепитие». К 19 веку у татар чаепитие настолько вошло в быт, что без него не мыслили ни один народный праздник, ни одну свадьбу. Казанский этнограф К. Фукс писал: «Когда собирались все гости, началось угощение чаем.
Сколько было принесено самоваров, сколько раз и подогревали! Гости пили так аппетитно, что трудно было сосчитать, по сколько чашек пришлось на каждую…». За чаепитием гости знакомятся с традициями татарской выпечки, приготовления чая, особенностями гостеприимства.
11:00 Обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Посмотрите, как выглядит новогодняя Казань! В ярком новогоднем украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом его сказочном воплощении!
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды.
А также стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.
И повсюду – ощущение праздника, волшебства и красоты!
13:30 Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.
Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
14:30 Обед в кафе города.
15:00 Размещение в гостинице.
Свободное время.
21:00 Новогодний банкет. Самостоятельный трансфер до места проведения.
Информация по Новогоднему банкету появится позже.
Свободный день
Свободный день.
Остров-град Свияжск. Переезд до Раифского монастыря
07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
11:30 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град Свияжск. Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.
Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове. В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы.
А также действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь, откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.
14:00 Свободное время. Обед самостоятельно.
15:00-16:00 Переезд до Раифского монастыря. Раифский Богородицкий монастырь ведет свою летопись с середины XVII века. Храмовый комплекс включает в себя многочисленные церкви и соборы, подворье украшено многочисленными статуями и цветочными клумбами.
В центре площади установлены солнечные часы.
16:00-18:00 Экскурсия и прогулка на территории Раифского монастыря.
18:00 Отправление в г. Пермь.
Самостоятельный ужин в придорожном кафе.
Прибытие в Пермь
07:00-09:00 Прибытие в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельной гостинице в г. Казань (2 ночи) + переезд из Перми и обратно на автобусе (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
Двухместное размещение и двухместное размещение с доп. местом — 28900 руб.
Одноместное размещение — 32900 руб.
Скидки:
- за последний ряд в автобусе — 300 руб.
- для туристов из Удмуртии — 300 руб.
Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.
Гостиницу уточнять у менеджера при бронировании.
Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем. Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
- Страховка по проезду в автобусе
- Сопровождение
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Питание, указанное в туре: 3 завтрака и 1 обед
- Проживание в номерах с удобствами (2 ночи)
- Входные билеты в Казанский Кремль и Свияжск
- Интерактивная экскурсия «Татарское чаепитие»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Сувениры (по желанию)
- Питание, не указанное в программе: 2 обеда и ужины
- Дополнительное место в автобусе - 5 800 руб. /место
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк, USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
Для экскурсий:
- удобную, непродуваемую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения;
- солнцезащитный крем (в летний период).
В автобусе предусмотрены индивидуальные розетки для зарядки телефонов, однако туроператор не может гарантировать их бесперебойную работу. Рекомендуем иметь при себе пауэрбанк для дополнительного удобства.
Какие скидки есть в туре?
300 руб. – за последний ряд в автобусе.
300 руб. – для туристов из Удмуртии.
Какие остановки делает трансфер?
22:00 Г. Пермь, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр").
22:10 Ост. Сосновый бор (по ул. Якутская).
22:15 М-н Закамск, ост. Лядова.
22.40 Г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
22:45 Ост. Отворот на Майский.
23:00 Нытвенский отворот.
23:05 Григорьевский отворот.
23:10 Отворот Кудымкар/Карагай.
23:30 Очерский отворот (АЗС "Лукойл").
23:50 Большая Соснова, кафе "Казачья Застава".
00:40 Большая Соснова, кафе "Гавань".
01:25 (УДМ) Г. Воткинск, остановка "Центр".
01:30 (УДМ) Г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208.
01:40 (УДМ) Г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста".
02:25 (УДМ) Г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273.
03:40 (УДМ) Г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе "Турист".
Какие документы нужны?
1. Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
2. Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Да, в стоимость тура включена страховка по проезду в автобусе.
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.