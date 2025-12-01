2 день

Татарское чаепитие. Обзорная экскурсия по Казани

09:00 Прибытие в Казань, завтрак в кафе города.

10:00 Интерактивная программа «Татарское чаепитие». К 19 веку у татар чаепитие настолько вошло в быт, что без него не мыслили ни один народный праздник, ни одну свадьбу. Казанский этнограф К. Фукс писал: «Когда собирались все гости, началось угощение чаем.

Сколько было принесено самоваров, сколько раз и подогревали! Гости пили так аппетитно, что трудно было сосчитать, по сколько чашек пришлось на каждую…». За чаепитием гости знакомятся с традициями татарской выпечки, приготовления чая, особенностями гостеприимства.

11:00 Обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Посмотрите, как выглядит новогодняя Казань! В ярком новогоднем украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом его сказочном воплощении!

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды.

А также стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

И повсюду – ощущение праздника, волшебства и красоты!

13:30 Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

14:30 Обед в кафе города.

15:00 Размещение в гостинице.

Свободное время.

21:00 Новогодний банкет. Самостоятельный трансфер до места проведения.

Информация по Новогоднему банкету появится позже.

