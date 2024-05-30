1 день

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица»

08:00-12:00 Встреча туристов с табличкой «Третья Столица» представителем туроператора: — на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — Пассажирская) — красное здание, главный вход у скульптур белых барсов. — на ж/д вокзале «Терминал 2» (Восстание — Пассажирская) — у главного входа на ж/д вокзал. — в международном аэропорту «KAZAN» — за дополнительную плату.

Представитель туроператора, на вокзале, выдаст уточненную программу с контактами гида и схему движения общественного транспорта до гостиницы.

Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу за доп. плату.

12:01-14:00 Встреча туристов с поздним прибытием (поезда из Санкт-Петербурга и других городов) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

с поздним прибытием (поезда из Санкт-Петербурга и других городов) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе. с 12:00-13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиниц (точное время по каждому отелю будет сообщено). Выезд на экскурсионную программу.

13:00 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью.

14:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица».

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

17:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:00 За дополнительную плату: Новогодний банкет в гостинице или ресторане города.

Отели и рестораны города порадует своих гостей Новогодней шоу-программой. Окунитесь в фейерверк загадочной новогодней ночи! Рестораны отелей предлагают новогоднее меню с большим ассортиментом рыбных, мясных блюд и изысканных закусок.