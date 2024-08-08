1 день

Экскурсия «Новогодняя столица». Новогодний банкет по желанию

С 08:00 до 12:00 Встреча туристов с табличкой «Третья Столица» представителем туроператора:

на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — Пассажирская) — красное здание, главный вход у скульптур белых барсов;

в международном аэропорту «KAZAN» — за дополнительную плату. Представитель туроператора, на вокзале, выдаст уточненную программу с контактами гида и схему движения общественного транспорта до гостиницы.

В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи.

Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату — от 1500 рублей за легковой автомобиль на 3 человека.

С 12:00 до 14:00 Встреча туристов с поздним с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Присоединение к экскурсионной программе.

С 12:00 до 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу.

Точное время выезда на программу будет выслано в СМС-оповещении накануне начала тура.

Туристы проживающие в следующих отелях, самостоятельно добираются к месту встречи с экскурсоводом:

«Кравт Аэропорт», «Ильмар сити», «Олимп» - встреча с гидом в холле отеля «Шаляпин» ул. Университетская д. 7;

«Рем», «Биляр Инн» - встреча с гидом в холле отеля «Амакс Сафар» ул. Односторонка Гривки д. 1;

«Регата» - встреча с гидом в холле отеля «Давыдов» ул. Н. Назарбаева д. 35А;

«Гольфстрим» - встреча с гидом в холле отеля «Корстон» ул. Н. Ершова д. 1А.

13:00 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью.

14:15 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица».

Посмотрите, как выглядит новогодняя Казань!

В ярком новогоднем украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом его сказочном воплощении!

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери. И повсюду – ощущение праздника, волшебства и красоты!

17:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

20:00 За дополнительную плату: Новогодний банкет в гостинице или ресторане города.

Отели и рестораны города порадует своих гостей Новогодней шоу-программой.

Окунитесь в фейерверк загадочной новогодней ночи!

Рестораны отелей предлагают новогоднее меню с большим ассортиментом рыбных, мясных блюд и изысканных закусок. (стоимость уточняется).