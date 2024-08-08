В Новый год к татарскому Деду Морозу. Тур в Казань на 3 дня

В Новый год к татарскому Деду Морозу
Проведите Новый год в сказочной Казани! Всей семьей Вы сможете насладиться богатым убранством новогоднего города, послушать национальные песни и увидеть главные достопримечательности Казани.

А затем отправитесь в настоящий Мир сказок и посетите резиденцию татарского Деда Мороза и Снегурочки "Кыш Бабая и Кар Кызы".
5
3 отзыва
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Тур в Казань на 3 дня
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Тур в Казань на 3 дня
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Тур в Казань на 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «Новогодняя столица». Новогодний банкет по желанию

С 08:00 до 12:00 Встреча туристов с табличкой «Третья Столица» представителем туроператора:

  • на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — Пассажирская) — красное здание, главный вход у скульптур белых барсов;
  • в международном аэропорту «KAZAN» — за дополнительную плату. Представитель туроператора, на вокзале, выдаст уточненную программу с контактами гида и схему движения общественного транспорта до гостиницы.

В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи.

Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату — от 1500 рублей за легковой автомобиль на 3 человека.

С 12:00 до 14:00 Встреча туристов с поздним с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Присоединение к экскурсионной программе.

С 12:00 до 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу.

Точное время выезда на программу будет выслано в СМС-оповещении накануне начала тура.

Туристы проживающие в следующих отелях, самостоятельно добираются к месту встречи с экскурсоводом:

  • «Кравт Аэропорт», «Ильмар сити», «Олимп» - встреча с гидом в холле отеля «Шаляпин» ул. Университетская д. 7;
  • «Рем», «Биляр Инн» - встреча с гидом в холле отеля «Амакс Сафар» ул. Односторонка Гривки д. 1;
  • «Регата» - встреча с гидом в холле отеля «Давыдов» ул. Н. Назарбаева д. 35А;
  • «Гольфстрим» - встреча с гидом в холле отеля «Корстон» ул. Н. Ершова д. 1А.

13:00 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью.

14:15 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица».

Посмотрите, как выглядит новогодняя Казань!

В ярком новогоднем украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом его сказочном воплощении!

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери. И повсюду – ощущение праздника, волшебства и красоты!

17:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

20:00 За дополнительную плату: Новогодний банкет в гостинице или ресторане города.

Отели и рестораны города порадует своих гостей Новогодней шоу-программой.

Окунитесь в фейерверк загадочной новогодней ночи!

Рестораны отелей предлагают новогоднее меню с большим ассортиментом рыбных, мясных блюд и изысканных закусок. (стоимость уточняется).

Экскурсия «Новогодняя столица». Новогодний банкет по желаниюЭкскурсия «Новогодняя столица». Новогодний банкет по желаниюЭкскурсия «Новогодняя столица». Новогодний банкет по желаниюЭкскурсия «Новогодняя столица». Новогодний банкет по желанию
2 день

Резиденция татарского Деда Мороза и Снегурочки «Кыш Бабая и Кар Кызы»

Поздний завтрак в гостинице.

12:00-13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу.

13:00 Обед в кафе города.

14:00 Выезд в резиденцию татарского Деда Мороза и Снегурочки «Кыш Бабая и Кар Кызы».

16:00 Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы находится в еловом лесу на берегу реки Ия, в 80 километрах от города Казани в селе Яна Кырлай.

Путешествие в сказку начинается с лесной таможни, где гостей встречает Шайтан, ведущий во владения Кыш Бабая.

К дому Кыш Бабая гостям предстоит добираться по карте Шурале.

По пути их ожидает масса приключений — сказки, загадки, чудеса, а также сказочные герои, которые развлекут путешественников многочисленными испытаниями.

Подарки от Кыш Бабая и вручение официальных грамот о посещении резиденции Кыш Бабая.

18:00 Выезд в Казань.

20:00 Возращение в Казань. Трансфер в гостиницу.

Резиденция татарского Деда Мороза и Снегурочки «Кыш Бабая и Кар Кызы»Резиденция татарского Деда Мороза и Снегурочки «Кыш Бабая и Кар Кызы»Резиденция татарского Деда Мороза и Снегурочки «Кыш Бабая и Кар Кызы»Резиденция татарского Деда Мороза и Снегурочки «Кыш Бабая и Кар Кызы»
3 день

Экскурсия "Белокаменная крепость", экскурсия "Прогулка по Казани разных эпох". Завершение тура

С 07:00 Завтрак в гостинице.

10:00-10:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу.

11:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

12:45 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».

Посещение выставочно — зрелищного комплекса «Городская Панорама».

Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития. Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видеопанораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.

Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета. На уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная Казань.

Каждое строение выполнено по отдельному проекту с индивидуальным чертежом фасада. Все макеты домов являются точной копией своих оригиналов.

14:00 Окончание программы тура.

Свободное время в центре города или трансфер на ж/д вокзал.

* Для туристов с ранним отправлением поездов рекомендовано бронировать дополнительную ночь после окончания тура или воспользоваться предложением с программой тура большей продолжительностью экскурсионных дней.

Экскурсия "Белокаменная крепость", экскурсия "Прогулка по Казани разных эпох". Завершение тураЭкскурсия "Белокаменная крепость", экскурсия "Прогулка по Казани разных эпох". Завершение тураЭкскурсия "Белокаменная крепость", экскурсия "Прогулка по Казани разных эпох". Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница, категорияДействие ценыВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGLТип завтрака в туре
«Тур Без проживания» НГ27.12.2024-09.01.20251845018050/18250///нет
Регата 2* (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252405018050/2385024050280504000/6000Шведский стол
«Рем отель» 2 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252405018050/2385024050272504000/5600Шведский стол
«Волга» 2 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252405018050/2385024050272504000/5600Шведский стол
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252455018050/2435024550306504250/7300Шведский стол
«Ильмар сити» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252455018050/2435024550290504250/6500Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3 * (номер TEENS - без окон, двухъярусные кровати) НГ27.12.2024-09.01.20252505018050/2485025050280504500/6000Шведский стол
Гольфстрим 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252505018050/2485025050304504500/7200Шведский стол
«Биляр ИНН» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252505018050/2485025050310504500/7500Шведский стол
«Отель "Давыдов» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252505018050/2485025050300504500/7000Шведский стол
«Отель Кристалл» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252505018050/2485025050320504500/8000Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252505018050/2485025050280504500/6000Шведский стол
«Парк Отель» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252555018050/25350/308504750/7400Шведский стол
«IT-Парк Отель» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252555018050/2535025550308504750/7400Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252605018050/2585026050340505000/9000Шведский стол
«Биляр Палас Отель» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252605018050/2585026050320505000/8000Шведский стол
Отель «Олимп» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252605018050/2585026050318505000/7900Шведский стол
«Отель Релита» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252645018050/2625026450314505200/7700Шведский стол
«Отель Ибис» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252655018050/26350/320505250/8000Шведский стол
«Особняк на Театральной» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252655018050/2635026550328505250/8400Шведский стол
Отель «Корстон Tower» 4 * (superior TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252705018050/2685027050330505500/8500Шведский стол
Кравт Аэропорт 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252755018050/2735027550346505750/9300Шведский стол
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252805018050/2785028050340506000/9000Шведский стол
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252905018050/2885029050360506500/10000Шведский стол
«Отель Ногай» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20252955018050/29350/382506750/11100Шведский стол
Отель «Корстон Royal» 5* (DELUXE TWIN/DBL) НГ27.12.2024-09.01.20253005018050/2985030050380507000/11000Шведский стол

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8–14 лет».

Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.

При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол.

Варианты проживания

Отель «AMAKS Safar» 3

2 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3

Отель «Кристалл» 3

2 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3

Отель «Давыдов» 3

2 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.

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Отель «Парк Отель Центр» 3

2 ночи

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.

Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».

В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.

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Отель «Ибис» 3

2 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

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Отель «Биляр Палас» 4

2 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

2 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

2 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

Отель «Ногай» 4

2 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Отель «Ногай» 4Отель «Ногай» 4Отель «Ногай» 4Отель «Ногай» 4

Отель «Релита» 4

2 ночи

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

Отель «Релита» 4Отель «Релита» 4Отель «Релита» 4Отель «Релита» 4

Отель «Корстон Tower» 4

2 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4

Отель «Корстон Royal» 5

2 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5

Отель «Шаляпин Палас» 4

2 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

2 ночи

Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

«Особняк на Театральной» 3

2 ночи

Этот 3-звездочный отель в Казани находится напротив Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. К услугам гостей звукоизолированные номера с бесплатным Wi-Fi. За несколько минут можно дойти до пешеходной улицы Баумана и Казанского кремля.

Отель «Особняк на Театральной» расположен в элегантном здании с классическим фасадом в центре города на площади Свободы. Все просторные номера и люксы оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.

«Особняк на Театральной» 3«Особняк на Театральной» 3«Особняк на Театральной» 3«Особняк на Театральной» 3

Отель «Татарстан» 3

2 ночи

Трехзвездочный отель “Татарстан” расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.

Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни. Гости могут отдохнуть в баре или провести время за игрой в бильярд в отдельном зале.

На территории работает сувенирный магазин, а на главной улице Баумана вы найдете множество магазинов и ресторанов.

На круглосуточной стойке регистрации гостиничного комплекса "Татарстан" предоставляются услуги экскурсионного бюро и билетной кассы.

Отель «Татарстан» 3Отель «Татарстан» 3Отель «Татарстан» 3Отель «Татарстан» 3Отель «Татарстан» 3Отель «Татарстан» 3

Отель «Ильмар Сити» 3

2 ночи

Стильный и современный отель «Ильмар Сити» с Wi-Fi расположен в зеленом районе, недалеко от центра Казани.

В отеле «Ильмар Сити» гостям предлагается размещение в современных, уютных, с располагающей к отдыху атмосфере номерах, оформленных в спокойных тонах. Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, рабочий стол, аудио-система с объемным звуком, Wi-Fi, телефон с прямым набором номера и хорошо оборудованная ванная комната.

Гости могут бесплатно посещать фитнес-центр отеля.

Приветливые сотрудники отеля «Ильмар Сити» помогут гостям заказать билеты и предоставят информацию об экскурсиях, а также местных достопримечательностях и событиях.

Отель расположен недалеко от центра Казани. От него можно легко добраться до музея Казанского Кремля, собора Св. Петра и Павла, музея Республики Татарстан, мечети Кул-Шариф и Государственного академического театра.

Отель «Ильмар Сити» 3Отель «Ильмар Сити» 3Отель «Ильмар Сити» 3Отель «Ильмар Сити» 3Отель «Ильмар Сити» 3Отель «Ильмар Сити» 3Отель «Ильмар Сити» 3

Отель «Кравт Казань Аэропорт» 4

2 ночи

Отель «Кравт Казань Аэропорт» расположен в поселке Большие Кабаны, в 25 км от храма Воздвижения Святого Креста.

К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Желающие могут забронировать семейные номера.

В распоряжении гостей собственная ванная комната. В номерах отеля установлены шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. В каждом номере отеля «Кравт Казань Аэропорт» установлен кондиционер и сейф. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Кравт Казань Аэропорт» 4Отель «Кравт Казань Аэропорт» 4Отель «Кравт Казань Аэропорт» 4Отель «Кравт Казань Аэропорт» 4Отель «Кравт Казань Аэропорт» 4Отель «Кравт Казань Аэропорт» 4Отель «Кравт Казань Аэропорт» 4

Отель Регата

2 ночи

Отель «Регата» с круглосуточной стойкой регистрации расположился в 4 км от центра Казани и предлагает своим гостям широкий спектр услуг. На его территории есть тренажерный зал, бассейн и спортивные площадки для занятий активными видами спорта.

Номерной фонд выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым,что может понадобиться для полноценного отдыха и продуктивной работы. Ванные комнаты есть в каждом номере.

Питание организовано в кафе, где каждое утро накрывается вкусный и сытный завтрак, разнообразного меню будет достаточно, чтобы распробовать все блюда во время проживания.

Для проведения конференций, презентация, переговоров, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудование и удобной мебелью.

В 1,6 км от отеля находится театр «Им. Г. Тукая», а в 1 км находится Зооботанический сад. Расстояние до аэропорта составляет 19 км, до железнодорожного вокзала — 4 км.

Отель РегатаОтель РегатаОтель РегатаОтель Регата

Рем Отель

2 ночи

Гостиница «Рем Отель» расположена в спальном районе города Казань, рядом со сквером Васильченко. Тем самым гарантирует тихий и спокойный отдых. Центр города в 5,3 км.

В фонде представлено 50 номеров, в которых созданы комфортные условия для размещения отдыхающих. Оборудованы современным техническим оснащением, собственной ванной комнатой и удобной мебелью. С бесплатным Wi-Fi будете всегда оставаться на связи.

Питание организовано в уютном ресторане, где гостям подают блюда местной кухни. Завтрак организуют по системе «шведский стол».

На территории предусмотрена парковка. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5.8 км, до аэропорта — 29.6 км, станция метро «Яшьлек» - 1.7 км.

Рем ОтельРем ОтельРем ОтельРем ОтельРем Отель

Отель Волга Казань

2 ночи

Двухзвездочная гостиница "Волга", расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.

Разнообразный номерной фонд, который насчитывает 154 единицы, полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория "эконом" с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.

Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.

Бизнес-клиенты смогут оценить качество конференц-сервиса, который оказывается в гостинице. На выбор доступно два помещения - конференц-зал и комната переговоров. Опытные менеджеры "Волги" подготовят для Вас все необходимое оборудование и план важного события. Вместимость конференц-зала составляет 50 человек, поэтому подойдет как для небольших групп деловых людей, так и для крупных делегаций.

Рядом с отелем расположено множество важных объектов городской инфраструктуры. Всего за 7 минут неспешным шагом можно добраться до центрального стадиона, а за 9 минут - до железнодорожного вокзала. До интересных достопримечательностей города можно доехать на общественном транспорте, ближайшая остановка которого находится всего в 2 минутах пешком.

Отель Волга КазаньОтель Волга КазаньОтель Волга КазаньОтель Волга КазаньОтель Волга Казань

Отель Олимп Казань

2 ночи

Отель «Олимп» находится в городе Казань, столице Республики Татарстан.

Здесь будет одинаково удобно как туристам, так спортсменам и бизнесменам. Комфортабельные номера оснащены всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха.

Питание организовано в уютном ресторане, где для Вас могут организовать любое Ваше торжество.

Для проведения переговоров, встреч, семинаров, тренингов и любых мероприятий подойдут комфортабельные и вместительные конференц-залы с современным оборудованием.

Гости могут посетить спортивную деревню, она находится в нескольких минутах езды от отеля. Расстояние до аэропорта составит 16 км, до железнодорожного вокзала — 8 км.

Отель Олимп КазаньОтель Олимп КазаньОтель Олимп КазаньОтель Олимп КазаньОтель Олимп Казань

Отель Гольфстрим

2 ночи

Гостиница «Гольфстрим» открыла свои двери в 2007 году и продолжает радовать постояльцев своим гостеприимством. Здание находится в Советском районе города.

Здесь отдыхающие могут найти разнообразные варианты размещения. Категории, независимо от ценовой политики, укомплектованы удобной мебелью, системой кондиционирования и ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.

Ресторан готов порадовать изысканными блюдами на любой вкус. Здесь представлены татарское, русское и европейское меню. В баре гости могут попробовать разнообразные напитки.

Для деловых встреч и семинаров имеется конференц-зал, который оборудован специальной оргтехникой и вмещает в себя до 50 человек.

Расстояние до аэропорта составляет - 22,8 км. В шаговой доступности от места размещения конно-спортивный комплекс, торгово-развлекательные центры и многое другое, что позволит занимательно провести время.

Отель ГольфстримОтель ГольфстримОтель ГольфстримОтель ГольфстримОтель ГольфстримОтель Гольфстрим

Биляр Инн

2 ночи

Отель «Биляр Инн» находится в Казани. Этот отель расположен в 5 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Парк Урицкого, Яшьлек и Торгово-развлекательный комплекс «Тандем».

Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. На территории работает Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде.

Специально для автопутешественников организована парковка. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт. Дополнительно: прачечная и гладильные услуги.

Биляр ИннБиляр ИннБиляр ИннБиляр Инн

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице
  • Питание по программе
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
  • Групповой трансфер на ж/д вокзал
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Встреча в международном аэропорту «KAZAN» (согласовывается заранее)
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1500 рублей за легковой автомобиль на 3 человека
  • Питание, не указанное в программе
  • Новогодний банкет в отеле или ресторане города, по желанию (цены уточняются)
  • Дополнительная экскурсия «Огни новогодней Казани» - 1300 руб. /чел
  • Вручение новогодних подарков (предварительный заказ)
  • Аренда наушников для экскурсий по желанию - радиогиды - стоимость 150 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Может ли меняться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, не меняя при этом общую программу обслуживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
8 авг 2024
Наша гид Альфия просто супер ей огромное спасибо и вам организаторы просто огромное спасибо за не забываемый отпуск.
Наша гид Альфия просто супер ей огромное спасибо и вам организаторы просто огромное спасибо за не забываемый отпуск.Наша гид Альфия просто супер ей огромное спасибо и вам организаторы просто огромное спасибо за не забываемый отпуск.
И
3 авг 2024
Отличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, их удобное расположение. Прекрасные экскурсоводы. Осмотрели много красивых мест, достопримечательностей и городов. Первые 3 дня
читать дальше

насыщенная программа с утра до вечера, много положительных впечатлений. Следующие дни - программа до обеда, есть свободное время для дополнительного осмотра наиболее понравившихся мест.
Хотелось бы, чтобы в программу были включены Голубые озера, прекрасное место для отдыха.
Спасибо организаторам!

Отличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, ихОтличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, ихОтличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, ихОтличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, ихОтличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, ихОтличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, ихОтличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, их
С
3 авг 2024
Организована поездка была четко и оперативно. Приятно то, что на вопросы мне подробно отвечали и все пожелания были учтены в полном объеме. Я уже не в первый раз путешествую с "Большой Страной" и, надеюсь, снова поехать куда-нибудь с вашей помощью. Спасибо огромное!

Тур входит в следующие категории Казани

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