А затем отправитесь в настоящий Мир сказок и посетите резиденцию татарского Деда Мороза и Снегурочки "Кыш Бабая и Кар Кызы".
Программа тура по дням
Экскурсия «Новогодняя столица». Новогодний банкет по желанию
С 08:00 до 12:00 Встреча туристов с табличкой «Третья Столица» представителем туроператора:
- на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — Пассажирская) — красное здание, главный вход у скульптур белых барсов;
- в международном аэропорту «KAZAN» — за дополнительную плату. Представитель туроператора, на вокзале, выдаст уточненную программу с контактами гида и схему движения общественного транспорта до гостиницы.
В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи.
Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату — от 1500 рублей за легковой автомобиль на 3 человека.
С 12:00 до 14:00 Встреча туристов с поздним с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Присоединение к экскурсионной программе.
С 12:00 до 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу.
Точное время выезда на программу будет выслано в СМС-оповещении накануне начала тура.
Туристы проживающие в следующих отелях, самостоятельно добираются к месту встречи с экскурсоводом:
- «Кравт Аэропорт», «Ильмар сити», «Олимп» - встреча с гидом в холле отеля «Шаляпин» ул. Университетская д. 7;
- «Рем», «Биляр Инн» - встреча с гидом в холле отеля «Амакс Сафар» ул. Односторонка Гривки д. 1;
- «Регата» - встреча с гидом в холле отеля «Давыдов» ул. Н. Назарбаева д. 35А;
- «Гольфстрим» - встреча с гидом в холле отеля «Корстон» ул. Н. Ершова д. 1А.
13:00 Обед в кафе или ресторане города.
Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью.
14:15 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица».
Посмотрите, как выглядит новогодняя Казань!
В ярком новогоднем украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом его сказочном воплощении!
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери. И повсюду – ощущение праздника, волшебства и красоты!
17:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.
20:00 За дополнительную плату: Новогодний банкет в гостинице или ресторане города.
Отели и рестораны города порадует своих гостей Новогодней шоу-программой.
Окунитесь в фейерверк загадочной новогодней ночи!
Рестораны отелей предлагают новогоднее меню с большим ассортиментом рыбных, мясных блюд и изысканных закусок. (стоимость уточняется).
Резиденция татарского Деда Мороза и Снегурочки «Кыш Бабая и Кар Кызы»
Поздний завтрак в гостинице.
12:00-13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу.
13:00 Обед в кафе города.
14:00 Выезд в резиденцию татарского Деда Мороза и Снегурочки «Кыш Бабая и Кар Кызы».
16:00 Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы находится в еловом лесу на берегу реки Ия, в 80 километрах от города Казани в селе Яна Кырлай.
Путешествие в сказку начинается с лесной таможни, где гостей встречает Шайтан, ведущий во владения Кыш Бабая.
К дому Кыш Бабая гостям предстоит добираться по карте Шурале.
По пути их ожидает масса приключений — сказки, загадки, чудеса, а также сказочные герои, которые развлекут путешественников многочисленными испытаниями.
Подарки от Кыш Бабая и вручение официальных грамот о посещении резиденции Кыш Бабая.
18:00 Выезд в Казань.
20:00 Возращение в Казань. Трансфер в гостиницу.
Экскурсия "Белокаменная крепость", экскурсия "Прогулка по Казани разных эпох". Завершение тура
С 07:00 Завтрак в гостинице.
10:00-10:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу.
11:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.
Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
12:45 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».
Посещение выставочно — зрелищного комплекса «Городская Панорама».
Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития. Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видеопанораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.
Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета. На уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная Казань.
Каждое строение выполнено по отдельному проекту с индивидуальным чертежом фасада. Все макеты домов являются точной копией своих оригиналов.
14:00 Окончание программы тура.
Свободное время в центре города или трансфер на ж/д вокзал.
* Для туристов с ранним отправлением поездов рекомендовано бронировать дополнительную ночь после окончания тура или воспользоваться предложением с программой тура большей продолжительностью экскурсионных дней.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница, категория
|Действие цены
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|Тип завтрака в туре
|«Тур Без проживания» НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|18450
|18050/18250
|/
|/
|/
|нет
|Регата 2* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|24050
|18050/23850
|24050
|28050
|4000/6000
|Шведский стол
|«Рем отель» 2 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|24050
|18050/23850
|24050
|27250
|4000/5600
|Шведский стол
|«Волга» 2 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|24050
|18050/23850
|24050
|27250
|4000/5600
|Шведский стол
|«Татарстан» 3* Эконом-Центр (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|24550
|18050/24350
|24550
|30650
|4250/7300
|Шведский стол
|«Ильмар сити» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|24550
|18050/24350
|24550
|29050
|4250/6500
|Шведский стол
|«Амакс Сафар Отель» 3 * (номер TEENS - без окон, двухъярусные кровати) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|25050
|18050/24850
|25050
|28050
|4500/6000
|Шведский стол
|Гольфстрим 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|25050
|18050/24850
|25050
|30450
|4500/7200
|Шведский стол
|«Биляр ИНН» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|25050
|18050/24850
|25050
|31050
|4500/7500
|Шведский стол
|«Отель "Давыдов» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|25050
|18050/24850
|25050
|30050
|4500/7000
|Шведский стол
|«Отель Кристалл» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|25050
|18050/24850
|25050
|32050
|4500/8000
|Шведский стол
|«Амакс Сафар Отель» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|25050
|18050/24850
|25050
|28050
|4500/6000
|Шведский стол
|«Парк Отель» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|25550
|18050/25350
|/
|30850
|4750/7400
|Шведский стол
|«IT-Парк Отель» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|25550
|18050/25350
|25550
|30850
|4750/7400
|Шведский стол
|«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|26050
|18050/25850
|26050
|34050
|5000/9000
|Шведский стол
|«Биляр Палас Отель» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|26050
|18050/25850
|26050
|32050
|5000/8000
|Шведский стол
|Отель «Олимп» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|26050
|18050/25850
|26050
|31850
|5000/7900
|Шведский стол
|«Отель Релита» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|26450
|18050/26250
|26450
|31450
|5200/7700
|Шведский стол
|«Отель Ибис» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|26550
|18050/26350
|/
|32050
|5250/8000
|Шведский стол
|«Особняк на Театральной» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|26550
|18050/26350
|26550
|32850
|5250/8400
|Шведский стол
|Отель «Корстон Tower» 4 * (superior TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|27050
|18050/26850
|27050
|33050
|5500/8500
|Шведский стол
|Кравт Аэропорт 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|27550
|18050/27350
|27550
|34650
|5750/9300
|Шведский стол
|«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|28050
|18050/27850
|28050
|34050
|6000/9000
|Шведский стол
|«Шаляпин Палас Отель» (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|29050
|18050/28850
|29050
|36050
|6500/10000
|Шведский стол
|«Отель Ногай» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|29550
|18050/29350
|/
|38250
|6750/11100
|Шведский стол
|Отель «Корстон Royal» 5* (DELUXE TWIN/DBL) НГ
|27.12.2024-09.01.2025
|30050
|18050/29850
|30050
|38050
|7000/11000
|Шведский стол
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8–14 лет».
Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.
При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол.
Варианты проживания
Отель «AMAKS Safar» 3
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Отель «Кристалл» 3
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Отель «Давыдов» 3
Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.
Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.
Отель «Парк Отель Центр» 3
Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.
Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».
В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.
Отель «Ибис» 3
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.
Отель «Биляр Палас» 4
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Гранд Отель Казань» 4
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Ногай» 4
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Отель «Релита» 4
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
Отель «Корстон Tower» 4
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Отель «Корстон Royal» 5
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Отель «Шаляпин Палас» 4
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
«Особняк на Театральной» 3
Этот 3-звездочный отель в Казани находится напротив Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. К услугам гостей звукоизолированные номера с бесплатным Wi-Fi. За несколько минут можно дойти до пешеходной улицы Баумана и Казанского кремля.
Отель «Особняк на Театральной» расположен в элегантном здании с классическим фасадом в центре города на площади Свободы. Все просторные номера и люксы оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Отель «Татарстан» 3
Трехзвездочный отель “Татарстан” расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.
Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни. Гости могут отдохнуть в баре или провести время за игрой в бильярд в отдельном зале.
На территории работает сувенирный магазин, а на главной улице Баумана вы найдете множество магазинов и ресторанов.
На круглосуточной стойке регистрации гостиничного комплекса "Татарстан" предоставляются услуги экскурсионного бюро и билетной кассы.
Отель «Ильмар Сити» 3
Стильный и современный отель «Ильмар Сити» с Wi-Fi расположен в зеленом районе, недалеко от центра Казани.
В отеле «Ильмар Сити» гостям предлагается размещение в современных, уютных, с располагающей к отдыху атмосфере номерах, оформленных в спокойных тонах. Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, рабочий стол, аудио-система с объемным звуком, Wi-Fi, телефон с прямым набором номера и хорошо оборудованная ванная комната.
Гости могут бесплатно посещать фитнес-центр отеля.
Приветливые сотрудники отеля «Ильмар Сити» помогут гостям заказать билеты и предоставят информацию об экскурсиях, а также местных достопримечательностях и событиях.
Отель расположен недалеко от центра Казани. От него можно легко добраться до музея Казанского Кремля, собора Св. Петра и Павла, музея Республики Татарстан, мечети Кул-Шариф и Государственного академического театра.
Отель «Кравт Казань Аэропорт» 4
Отель «Кравт Казань Аэропорт» расположен в поселке Большие Кабаны, в 25 км от храма Воздвижения Святого Креста.
К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Желающие могут забронировать семейные номера.
В распоряжении гостей собственная ванная комната. В номерах отеля установлены шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. В каждом номере отеля «Кравт Казань Аэропорт» установлен кондиционер и сейф. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель Регата
Отель «Регата» с круглосуточной стойкой регистрации расположился в 4 км от центра Казани и предлагает своим гостям широкий спектр услуг. На его территории есть тренажерный зал, бассейн и спортивные площадки для занятий активными видами спорта.
Номерной фонд выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым,что может понадобиться для полноценного отдыха и продуктивной работы. Ванные комнаты есть в каждом номере.
Питание организовано в кафе, где каждое утро накрывается вкусный и сытный завтрак, разнообразного меню будет достаточно, чтобы распробовать все блюда во время проживания.
Для проведения конференций, презентация, переговоров, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудование и удобной мебелью.
В 1,6 км от отеля находится театр «Им. Г. Тукая», а в 1 км находится Зооботанический сад. Расстояние до аэропорта составляет 19 км, до железнодорожного вокзала — 4 км.
Рем Отель
Гостиница «Рем Отель» расположена в спальном районе города Казань, рядом со сквером Васильченко. Тем самым гарантирует тихий и спокойный отдых. Центр города в 5,3 км.
В фонде представлено 50 номеров, в которых созданы комфортные условия для размещения отдыхающих. Оборудованы современным техническим оснащением, собственной ванной комнатой и удобной мебелью. С бесплатным Wi-Fi будете всегда оставаться на связи.
Питание организовано в уютном ресторане, где гостям подают блюда местной кухни. Завтрак организуют по системе «шведский стол».
На территории предусмотрена парковка. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5.8 км, до аэропорта — 29.6 км, станция метро «Яшьлек» - 1.7 км.
Отель Волга Казань
Двухзвездочная гостиница "Волга", расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.
Разнообразный номерной фонд, который насчитывает 154 единицы, полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория "эконом" с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.
Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.
Бизнес-клиенты смогут оценить качество конференц-сервиса, который оказывается в гостинице. На выбор доступно два помещения - конференц-зал и комната переговоров. Опытные менеджеры "Волги" подготовят для Вас все необходимое оборудование и план важного события. Вместимость конференц-зала составляет 50 человек, поэтому подойдет как для небольших групп деловых людей, так и для крупных делегаций.
Рядом с отелем расположено множество важных объектов городской инфраструктуры. Всего за 7 минут неспешным шагом можно добраться до центрального стадиона, а за 9 минут - до железнодорожного вокзала. До интересных достопримечательностей города можно доехать на общественном транспорте, ближайшая остановка которого находится всего в 2 минутах пешком.
Отель Олимп Казань
Отель «Олимп» находится в городе Казань, столице Республики Татарстан.
Здесь будет одинаково удобно как туристам, так спортсменам и бизнесменам. Комфортабельные номера оснащены всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха.
Питание организовано в уютном ресторане, где для Вас могут организовать любое Ваше торжество.
Для проведения переговоров, встреч, семинаров, тренингов и любых мероприятий подойдут комфортабельные и вместительные конференц-залы с современным оборудованием.
Гости могут посетить спортивную деревню, она находится в нескольких минутах езды от отеля. Расстояние до аэропорта составит 16 км, до железнодорожного вокзала — 8 км.
Отель Гольфстрим
Гостиница «Гольфстрим» открыла свои двери в 2007 году и продолжает радовать постояльцев своим гостеприимством. Здание находится в Советском районе города.
Здесь отдыхающие могут найти разнообразные варианты размещения. Категории, независимо от ценовой политики, укомплектованы удобной мебелью, системой кондиционирования и ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
Ресторан готов порадовать изысканными блюдами на любой вкус. Здесь представлены татарское, русское и европейское меню. В баре гости могут попробовать разнообразные напитки.
Для деловых встреч и семинаров имеется конференц-зал, который оборудован специальной оргтехникой и вмещает в себя до 50 человек.
Расстояние до аэропорта составляет - 22,8 км. В шаговой доступности от места размещения конно-спортивный комплекс, торгово-развлекательные центры и многое другое, что позволит занимательно провести время.
Биляр Инн
Отель «Биляр Инн» находится в Казани. Этот отель расположен в 5 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Парк Урицкого, Яшьлек и Торгово-развлекательный комплекс «Тандем».
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. На территории работает Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде.
Специально для автопутешественников организована парковка. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт. Дополнительно: прачечная и гладильные услуги.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице
- Питание по программе
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
- Групповой трансфер на ж/д вокзал
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Казань и обратно
- Встреча в международном аэропорту «KAZAN» (согласовывается заранее)
- Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1500 рублей за легковой автомобиль на 3 человека
- Питание, не указанное в программе
- Новогодний банкет в отеле или ресторане города, по желанию (цены уточняются)
- Дополнительная экскурсия «Огни новогодней Казани» - 1300 руб. /чел
- Вручение новогодних подарков (предварительный заказ)
- Аренда наушников для экскурсий по желанию - радиогиды - стоимость 150 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как работает радиооборудование для экскурсий?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.
Может ли меняться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, не меняя при этом общую программу обслуживания.