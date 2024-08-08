А путешествие в древние Болгар и Свияжск раскроет перед Вами богатое историческое и культурное прошлое этих мест, заворожит красивыми легендами и тайнами!
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия "Белокаменная крепость", интерактивная программа "Якын дуслар"
С 08:00 до 12:00 Встреча туристов с табличкой «Третья Столица»:
- на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — Пассажирская) — красное здание, главный вход у скульптур белых барсов;
- на ж/д вокзале «Терминал 2» (Восстание — Пассажирская), у главного входа на ж/д вокзал
- в международном аэропорту «KAZAN» — за дополнительную плату.
Представитель туроператора на вокзале, выдаст уточненную программу с контактами гида и схему движения общественного транспорта до гостиницы.
В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи.
Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу за дополнительную плату — от 1500 рублей за легковой автомобиль на 3 человека.
С 12:01 до 14:00 Встреча туристов с поздним прибытием (поезда из Санкт-Петербурга и других городов) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
С 12:00 до 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу.
13:30 Обед в кафе или ресторане города. Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью.
14:30 Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов. Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
16:00 Окончание программы экскурсионного дня. Прибытие в гостиницу.
20:00 Дополнительная вечерняя автобусная экскурсия «Огни новогодней Казани!», стоимость экскурсии 1100 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
Словно по взмаху волшебной палочки зажглись огни ночного города, и сказка продолжается. Как и все чудеса, эта новогодняя сказка мимолётна. Успейте насладиться красотой праздничной столицы Татарстана, яркими огнями разноцветных гирлянд и великолепием новогодней иллюминации.
Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски!
Поездка в Болгар
07:00 Завтрак в гостинице.
08:00-09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу в город Болгар (190 км).
12:00 Прибытие в Болгар. Экскурсия «Северная Мекка».
Более 700 лет назад на месте современного города Болгар находился древний город, который был столицей Волжской Булгарии, раннефеодального государства, расположенного в междуречье Волги и Камы.
Историко-археологический комплекс Болгар включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время экскурсии вы сможете побродить меж белокаменных останков древних зданий, представив, как много веков назад здесь кипела жизнь.
Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища: Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня, Ханский дворец.
Посещение Памятного знака, построенного в честь официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 году, где хранится самый большой печатный Коран в мире.
Посещение музея Болгарской цивилизации. Экспозиции музея повествуют о жизни болгарского народа — предков современных казанских татар.
15:15 Обед в кафе города.
16:15 Посещение одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана — Ак мечет (Белая мечеть).
Ни одно фото не способно передать в полной мере всей роскоши и торжественности этого чуда. Водоем, в котором отражается белая чинность строения, придает мечети сходство с индийским Тадж-Махалом.
16:45 Выезд в Казань.
19:45 Прибытие в Казань. Трансфер в гостиницу.
Экскурсия по новогодней Казани, выставочный комплекс «Городская панорама»
07:00 Завтрак в гостинице.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица».
Посмотрите, как выглядит новогодняя Казань! В ярком новогоднем украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом его сказочном воплощении!
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды.
Стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери. И повсюду – ощущение праздника, волшебства и красоты!
13:00 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».
Посещение выставочно-зрелищного комплекса «Городская Панорама». Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития.
Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видео панораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.
Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета. На уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная Казань.
Каждое строение выполнено по отдельному проекту с индивидуальным чертежом фасада. Все макеты домов являются точной копией своих оригиналов.
15:00 Окончание программы экскурсионного дня. Свободное время в центре города.
Остров-град Свияжск
07:00Завтракв гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на программу.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град Свияжск.
Свияжск — этоисторико-культурная жемчужина Республики Татарстан.
Древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и мастерские.
Экскурсия «Вглубь веков. Легендарный город на Свияге».
Погрузиться вглубь веков в прямом смысле слова, пройтись по стеклянным помостам среди деревянных домов 16 века, оказаться внутри настоящего археологического раскопа и фактически прогуляться по древним улочкам деревянной городской застройки середины XVI — XVIII веков.
Срубы домов и хозяйственных построек, заборы и мостовые расположены ровно на тех местах, где их нашли.
Свияжский музей археологического дерева — место пересечения столетий — здесь можно воочию увидеть, как жили и какими предметами обихода пользовались наши предки 400 и даже 500 лет назад. А современные технологии позволяют ярче и образнее почувствовать жизнь средневекового города.
По пути в Свияжск осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте.
16:00 Окончание программы. Свободное время в центре города.
Отъезд
07:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Самостоятельный выезд на ж/д вокзал или в аэропорт.
Проживание
Тру предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница, категория
Действие цены
Взрослый ½ DBL
Ребенок (до 7/14 лет)
Третий в номере
Одноместный номер
Доп. ночь с человека DBL/SGL
Тип завтрака в туре
Тур без проживания
28.12.2023-10.01.2024
19130
18330/18730
нет
«Давыдов Инн» 2* (стандартный TWIN/DBL/TRPL)
28.12.2023-10.01.2024
28330
18330/27930
28330
32730
3000/4100
Шведский стол
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL
28.12.2023 - 10.01.2024
28930
18330/28530
28930
39570
3150/5810
Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3* (эконом TWIN/DBL/TRPL)
28.12.2023-10.01.2024
29130
18330/28730
29130
37130
3200/5200
Шведский стол
«Ильмар сити» 3* (стандарт TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
29130
18330/28730
29130
33530
3200/4300
Шведский стол
«Биляр ИНН» 3* (стандарт TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
29130
18330/28730
29130
37530
3200/5300
Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3* (стандарт TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
29930
18330/29530
29930
37930
3400/5400
Шведский стол
«Кравт отель «АЭРОПОРТ» 3* (стандарт TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
29930
18330/29530
29930
35530
3400/4800
Шведский стол
«IT Парк Отель - Центр города» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
29930
18330/29530
29930
36330
3400/5000
Шведский стол
«Отель Кристалл» 3* (стандартный TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
29930
18330/29530
29930
37930
3400/5400
Шведский стол
«Парк Отель» 3 * (стандартный номер TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
29930
18330/29530
/
38330
3400/5500
Шведский стол
«Отель "Давыдов» 3* (стандартный TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
30330
18330/29930
30330
38330
3500/5500
Шведский стол
«Особняк на Театральной» 3* (стандартный TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
32130
18330/31730
32130
42330
3950/6500
Шведский стол
«Отель Релита» 4* (стандартный TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
32330
18330/31930
32330
42330
4000/6500
Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
32330
18330/31930
32330
44330
4000/7000
Шведский стол
«Биляр Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
33930
18330/33530
33930
43530
4400/6800
Шведский стол
«Отель Ибис» 3* (стандартный TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
32330
18330/31930
32330
40330
4000/6000
Шведский стол
Отель «Корстон Tower» 4* (номер superior TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
33930
18330/33530
33930
43530
4400/6800
Шведский стол
«Отель Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
33330
18330/32930
33330
43530
4250/6800
Шведский стол
«Гранд Отель Казань» 4* (стандартный TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
33930
18330/33530
33930
43530
4400/6800
Шведский стол
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
35930
18330/35530
35930
48330
4900/8000
Шведский стол
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
36330
18330/35930
36330
45130
5000/7200
Шведский стол
«Мираж» 5* (deluxe TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
46930
18330/46530
46930
66330
7650/12500
Шведский стол
«Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4* (deluxe TWIN/DBL)
28.12.2023-10.01.2024
48330
18330/47930
48330
69530
8000/13300
Шведский стол
Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Варианты проживания
Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2
Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.
Отель «AMAKS Safar» 3
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Отель «Кристалл» 3
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Отель «Давыдов» 3
Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.
Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.
Отель «Парк Отель Центр» 3
Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.
Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».
В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.
Отель «Ибис» 3
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.
Отель «Биляр Палас» 4
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Гранд Отель Казань» 4
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Ногай» 3
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
«Отель Релита» 4
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
Отель «Корстон Tower» 4
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Отель «Корстон Royal» 5
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Отель «Шаляпин Палас» 4
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Отель «Мираж» 5
Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.
В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.
Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
«Особняк на Театральной» 3
Этот 3-звездочный отель в Казани находится напротив Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. К услугам гостей звукоизолированные номера с бесплатным Wi-Fi. За несколько минут можно дойти до пешеходной улицы Баумана и Казанского кремля.
Отель «Особняк на Театральной» расположен в элегантном здании с классическим фасадом в центре города на площади Свободы. Все просторные номера и люксы оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4
Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin расположен в 100 метрах от станции метро «Кремлевская» и Казанского кремля. К услугам гостей ресторан и бесплатный фитнес-зал. В современных номерах установлен телевизор с плоским экраном.
В ресторане отеля подают завтрак «шведский стол» и блюда интернациональной кухни. Гости могут выпить коктейли на террасе на крыше отеля, откуда открывается панорамный вид на город.
В номерах имеются принадлежности для чая/кофе, кондиционер, рабочий стол и небольшой холодильник. Предоставляются гладильные принадлежности. Во всех помещениях работает бесплатный Wi-Fi.
Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin находится в 500 метрах от популярной пешеходной улицы Баумана и Петропавловского собора.
Поездка до аэропорта Казани занимает 30 минут.
Отель «Татарстан» 3* Эконом-центр
«Татарстан» - это гостиничный комплекс, расположенный в центре Казани. Гости, которые приехали на своем автомобиле, смогут оставить его на частной парковке, прилегающей к гостинице.
13-этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 211 номеров, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса». Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью, техникой и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
Вкусно и сытно поесть вы сможете в местных баре и ресторане, которые вмещают в себя до 120 человек.
Поблизости находятся такие достопримечательности, как: пл. Тукая, на которой можно полюбоваться часами в арбатском стиле; камерный Шаляпинский зал и парк Тысячелетия. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 22,9 км, до железнодорожного вокзала 1,4 км.
Отель «Ильмар сити» 3
Отель «Ильмар Сити» открылся в 2008 году. Расположился он в Казани, неподалеку от центра и подойдет и для туристов и для тех, кто приехал в командировку.
Номерной фонд гостиницы представляют 64 уютных номера, оборудованные всей необходимой для жизни техникой. Комфортная мебель и приятный дизайн оставят теплые воспоминания об отдыхе.
Для гостей в фойе функционируют лобби-бар и ресторан, где можно в разное время перекусить и интересно провести досуг.
Для бизнес-клиентов есть конференц-зал, рассчитанный на 70 человек. Строгий стиль оформления и современное оснащение позволят провести мероприятие на высшем уровне.
В минуте езды - крупная транспортная развязка, в 20 - аэропорт.
"Кравт отель"АЭРОПОРТ " 3
Отель «KRAVT KAZAN AIRPORT» находится в 22 км от центра города. Рядом с отелем — Улица Баумана, Парк Горького и Парк Черное озеро. Остановка общественного транспорта «Гостиница Полёт» находится в 1 км. Гостям предоставляется парковка.
KRAVT KAZAN AIRPORT — это многофункциональный гостиничный комплекс, включающий в себя отель на 241 панорамный номер 9-ти категорий, рассчитанных на 500 персон, — от апартаментов и панорамных номеров до эксклюзивного президентского люкса.
В отеле располагается ресторан «КAМЧАТКА BY KRAVT» с открытой кухней и авторским меню из локальных и дальневосточных продуктов, а также возможна доставка еды и напитков в номер.
Отель оснащен оборудованными коворкинг-пространством и конференц-залом.
«SKY SPA» и тренажерный зал в отеле работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от международного аэропорта г. Казань, а также МВЦ «Казань Экспо» и соединён с ними тёплым пешеходным переходом.
Отель «Биляр ИНН» 3
Отель «Биляр Инн» находится в Казани, в 5 км от центра города. Рядом: Парк Урицкого, торгово-развлекательный комплекс «Тандем».
Для гостей работают ресторан, кафе и бар. На территории есть Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде.
Есть парковка. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт.
Дополнительно: прачечная и гладильные услуги.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча на ж/д вокзале
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе: завтраки при выборе тарифа с проживанием, обеды в 1-й и 2-й дни
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Казани и обратно
- Встреча в аэропорту с представителем туроператора
- Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату - от 1 500 руб. /легковой автомобиль на 3 человека
- Питание, не указанное в программе
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительная экскурсия «Огни новогодней Казани» - 1 100 руб. /чел
- Трансфер на ж/д вокзал/аэропорт
- Аренда наушников для экскурсий - радиогиды - 100 руб. /сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как работает радиооборудование для экскурсий?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.
Может ли меняться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом не меняя общую программу обслуживания.