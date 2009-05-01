1 день

Обзорная экскурсия "Казань тысячелетняя". Посещение питейного дома "100 DAL". Обзорная экскурсия "Огни ночной Казани"

Встреча на ж/д вокзале:

08:00 / 10:51 Казань 1 (Центральный) у скульптуры «Белые барсы»;

08:00 Казань 2 (ст. Восстание) в центральном зале.

Встреча в аэропорту г. Казани за доп. плату.

11:15 Интерактивный завтрак «секреты татрской кухни»: готовим национальные татарские блюда—кыстыбый и татлы.

12:30 Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя» с посещением музея-заповедника «казанский кремль»

Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани:

по Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII в.;

по улицам старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери);

по Казанскому Кремлю (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), территория которого является живым воплощением толерантности жителей Татарстана – здесь Ислам и Христианство живут в добром соседстве. Главная мечеть Татарстана – Кул Шариф, воссозданная через 500 лет после взятия Казани, возвышает свои минареты рядом с куполами Благовещенского Кафедрального собора XVI в. Белокаменные стены, остатки древних городищ, дворец Президента, Ханский мавзолей, падающая башня Сююмбике и многое другое ждет Вас!

Интерактивный обед «секреты татарской кухни»: вместе готовим токмач и эчпочмак. Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику и научит готовить настоящую татарскую лапшу для супа «Токмач» и традиционную татарскую выпечку эчпочмак (треугольник).

Посещение питейного дома «100 DAL» с дегустацией напитков завода «Татспиртпром»: посещение «Холодной комнаты» с постоянной температурой +10! После дегустации Вы можете сделать фото на память и приобрести фирменную продукцию магазина.

Размещение в гостинице. Свободное время

20:00/21:00 Обзорная экскурсия «Огни ночной Казани». Вы увидите Казань в совершенно другом свете – как сказочный мираж, осыпанный мириадами звезд, переливается город!

Многоуровневые подсветки главных достопримечательностей города соперничают в изысканности с ослепительными огнями фешенебельных новостроек и развлекательных центров.

Этот спор примиряет разделяющая их Казанка, отражающая в своих водах блеск и великолепие двух берегов.

Ночная Казань – поистине поражающее зрелище, увидеть которое должен каждый гость татарской столицы!

Главной изюминкой вечернего путешествия станет посещение ультрасовременного колеса обозрения «Вокруг света», одного из самых высоких в России (65 метров), (*за доп. плату гарантированно от 2 человек).

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