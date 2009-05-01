Описание тура
Погрузитесь в тысячелетнюю Казань — от резных усадеб Старо-Татарской слободы до Кремля, где соседствуют Кул-Шариф и Благовещенский собор. Вас ждет также маленькое гастрономическое путешествие на 2 дня по национальной кухне.
Отправитесь в татарскую деревню XIX века: ветряная мельница, кузница, баня по-чёрному, колодец-журавль и огромные качели — полное погружение в крестьянский быт. Затем — мистический Остров-град Свияжск, возведённый по приказу Грозного за месяц: деревянная Троицкая церковь без гвоздей, Никольский храм и уникальные фрески с Христофором-киноцефалом в Успенском соборе.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия "Казань тысячелетняя". Посещение питейного дома "100 DAL". Обзорная экскурсия "Огни ночной Казани"
Встреча на ж/д вокзале:
- 08:00 / 10:51 Казань 1 (Центральный) у скульптуры «Белые барсы»;
- 08:00 Казань 2 (ст. Восстание) в центральном зале.
Встреча в аэропорту г. Казани за доп. плату.
11:15 Интерактивный завтрак «секреты татрской кухни»: готовим национальные татарские блюда—кыстыбый и татлы.
12:30 Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя» с посещением музея-заповедника «казанский кремль»
Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани:
- по Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII в.;
- по улицам старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери);
- по Казанскому Кремлю (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), территория которого является живым воплощением толерантности жителей Татарстана – здесь Ислам и Христианство живут в добром соседстве. Главная мечеть Татарстана – Кул Шариф, воссозданная через 500 лет после взятия Казани, возвышает свои минареты рядом с куполами Благовещенского Кафедрального собора XVI в. Белокаменные стены, остатки древних городищ, дворец Президента, Ханский мавзолей, падающая башня Сююмбике и многое другое ждет Вас!
Интерактивный обед «секреты татарской кухни»: вместе готовим токмач и эчпочмак. Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику и научит готовить настоящую татарскую лапшу для супа «Токмач» и традиционную татарскую выпечку эчпочмак (треугольник).
Посещение питейного дома «100 DAL» с дегустацией напитков завода «Татспиртпром»: посещение «Холодной комнаты» с постоянной температурой +10! После дегустации Вы можете сделать фото на память и приобрести фирменную продукцию магазина.
Размещение в гостинице. Свободное время
20:00/21:00 Обзорная экскурсия «Огни ночной Казани». Вы увидите Казань в совершенно другом свете – как сказочный мираж, осыпанный мириадами звезд, переливается город!
Многоуровневые подсветки главных достопримечательностей города соперничают в изысканности с ослепительными огнями фешенебельных новостроек и развлекательных центров.
Этот спор примиряет разделяющая их Казанка, отражающая в своих водах блеск и великолепие двух берегов.
Ночная Казань – поистине поражающее зрелище, увидеть которое должен каждый гость татарской столицы!
Главной изюминкой вечернего путешествия станет посещение ультрасовременного колеса обозрения «Вокруг света», одного из самых высоких в России (65 метров), (*за доп. плату гарантированно от 2 человек).
Татарская деревня. Свияжск
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Вещи – в камеру хранения гостиницы.
Загородная автобусная экскурсия в татарскую деревню. Интерактивная экскурсия в усадьбу татарского крестьянина позволит полностью погрузиться в крестьянский быт татарского народа и понять, как жили местные жители 150 лет назад.
Экскурсия включает в себя осмотр экспозиции, посвящённой укладу жизни татарского крестьянина 19-20 веков.
Посетите рабочую ветряную мельницу, дома зажиточного крестьянина, кузнеца с кузницей, гончара, баню по-черному, колодец-журавль, самые большие качели в республике, деревянную мечеть, построенную без единого гвоздя по технологии 17 века.
Вы увидите музыкальные инструменты и предметы быта, старинные ремесленные орудия работы.
Автобусная экскурсия на Остров-град Свияжск. «Остров на море лежит, град на острове стоит…» — словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город!
Фантастическую историю возникновения города Свияжска Вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный историко-архитектурный объект.
Во время экскурсии вы увидите:
- единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу Ивана IV Грозного (1551 г.);
- Никольскую церковь 1556 года постройки;
- Успенский Собор 1560 г. постройки (внешний осмотр), в котором ведется реставрация уникальных фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофора с лошадиной головой;
- Величественный собор Богоматери «Всех скорбящих Радости»;
- музеи города (за доп. плату) при наличии свободного времени.
Возвращение в Казань.
Дегустационный обед из блюд национальной татарской кухни.
17:30 Трансфер на ж/д вокзалы.
Проживание
Тур предусматривает проезд в поезде в 4-хместном купе (2 ночи) и проживание в гостинице (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:
Стоимость тура без проживания: 27 100 руб.
Гостиницы
(центр города)
|Категория номеров
|Взрослые
|Дети до 11 лет на доп. месте
|Доп. место
|Доплата за 1-но местн. станд. разм.
|Выходные
|Праздники*
|Выходные
|Праздники*
|Мираж
|2-м. станд.
|42490
|46340
|31360
|31380
|10260
|14950
|1-м. станд.
|52750
|61290
|-
|-
|-
|-
|Кортъярд Марриотт
|2-м. станд.
|40780
|43340
|29820
|32920
|8550
|11910
|1-м. станд.
|49330
|55310
|-
|-
|-
|-
|Шаляпин Палас Отель
|2-м. станд.
|35220
|35820
|29650
|30870
|4360
|4960
|1-м. станд.
|39580
|40780
|-
|-
|-
|-
|Раймонд Отель
|2-м. станд.
|33090
|34800
|31360
|31550
|3420
|5130
|1-м. станд.
|36510
|39930
|-
|-
|-
|-
|Джузеппе
|2-м. станд.
|33860
|35650
|31020
|31040
|4010
|5640
|1-м. станд.
|37870
|41290
|-
|-
|-
|-
|Гранд Отель Казань
|2-м. станд.
|34540
|35220
|29650
|30870
|3680
|4360
|1-м. станд.
|38220
|39580
|-
|-
|-
|-
|Биляр Палас Отель
|2-м. станд.
|33940
|34370
|30160
|30180
|5990
|6410
|1-м. станд.
|39930
|40780
|-
|-
|-
|-
|Давыдов
|2-м. станд
|33510
|34800
|30510
|30690
|4710
|5980
|1-м. станд.
|38220
|40780
|-
|-
|-
|-
|Ногай
|2-м станд.
|35650
|36080
|-
|-
|5980
|6410
|1-м станд.
|41630
|42490
|-
|-
|-
|-
|Азимут
|2-м станд.
|32660
|34800
|30510
|30690
|2990
|5130
|1-м станд.
|35650
|39930
|-
|-
|-
|-
|Парк Отель
|2-м. станд.
|33570
|37930
|-
|-
|5450
|9810
|1-м. станд.
|39020
|47740
|-
|-
|-
|-
|Кристалл
|2-м. станд.
|33090
|33860
|31360
|31380
|4780
|5550
|1-м. станд.
|37870
|39410
|-
|-
|-
|-
|Татарстан
|2-м. станд.
|32490
|32870
|29310
|29330
|3080
|4230
|1-м. станд.
|35570
|37100
|-
|-
|-
|-
Праздничные цены буду действовать в гостиницах на период:
- Азимут (23.03-04.04, 28.04-31.08, 27.10-05.11.2026г.);
- Кристалл (01.05-27.09.2026г.);
- Биляр Палас Отель 4* (01.03-30.12.2026г.);
- Джузеппе (10.07-31.08.2026г.);
- Ногай (28.03-05.04, 01.05-30.09, 24.10-08.11.2026г.);
- Раймонд (01.05-09.11.2026г.).
Варианты проживания
Отель «Мираж»
Отель «Мираж» расположен в историческом центре города Казань. Из окон открывается живописный вид на стены Кремля и реку Булак. Строительство отеля было приурочено к тысячелетию столицы Татарстана в 2004 году.
В гостинице «Мираж» 109 номеров различных категорий, выполненных в едином стиле комфортного минимализма. Номера оснащены мини-баром и телевизорами. Индивидуальные ванные комнаты, совмещенные душ и ванна. Курение на всей территории ГРК «Мираж» запрещено, предусмотрена компенсация за дополнительную уборку номера до 50 000 рублей согласно установленному прейскуранту..
Гостям предлагается посетить рестораны и кафе, которые удовлетворят вкус любого посетителя. Каждый из них отличается неподражаемым стилем и незабываемой изысканностью блюд международной и национальной кухни.
Для проведения мероприятий предоставляется конференц-зал с полным комплектом аудио- и видео-оборудования.
Отель расположился рядом с достопримечательностями: музей Казанского Кремля, Петропавловский Собор, Музей Республики Татарстан, Благовещенский Собор, мечеть Кул-Шариф, Государственный Академический Театр города Казани.
Гостиница «Cort Inn Kazan Kremlin»
Гостиница «Cort Inn Kazan Kremlin» ждет Вас в столице Татарстана.
Номера отеля оформлены в авторском стиле и располагают всей необходимой техникой, рабочей зоной и посудой.
В гостинице имеется собственный ресторан, где каждый день сервируется Шведский стол. В баре проживающие могут отведать блюда интернациональной кухни и прохладительные напитки.
Просторный и функциональный конференц-зал станет идеальным местом для проведения деловых переговоров, семинаров и тд. Строгая цветовая палитра и эргономичная мебель зададут тон мероприятию.
Комплекс располагается в 5 минутах от станции метро. Одна из главных улиц и Петропавлоский собор находятся впаре минут ходьбы.
Шаляпин Палас
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Отель «Раймонд»
Отель Raymond расположен в центре Казани.
Просторные номера отеля оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном со спутниковыми каналами. В числе прочих удобств чайник. В собственной ванной комнате с душем предоставляются тапочки, халаты и бесплатные средства личной гигиены. На всей территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
В ресторане Вы можете отведать широкое разнообразие блюд интернациональной кухни.
Храм Воздвижения Святого Креста находится в 1,5 км от отеля Raymond, а Казанский Кремль — в 1,6 км. Расстояние до международного аэропорта Казани составляет 28 км.
Отель «Джузеппе»
Четырехзвездочный отель Джузеппе располагается на улице Кремлевской в самом центре города. До станции метро можно дойти за 7 минут. Для постояльцев организован широкий спектр дополнительных услуг и можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi, трансфером, частной парковкой. Стойка регистрации доступна круглосуточно.
Номерной фонд состоит из современных и по-домашнему уютных номеров. В каждой комнате установлен необходимый комплект мебели и современной техники. В собственной ванной можно воспользоваться предоставленным набором средств личной гигиены, полотенцами и феном.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки в формате "шведский стол". В другое время можно посетить ресторан, в котором по меню предлагаются блюда русской и европейской кухонь.
На территории находится несколько конференц-залов, в которых можно провести мероприятие любого уровня и направленности. В каждом помещении имеется мультимедийное оборудование и канцелярские принадлежности.
В пешей доступности от гостиницы находится Кремль, Петропавловский собор, Парк Черное озеро, Казанский федеральный университет, сад Эрмитаж.
Гранд Отель «Казань»
Гранд Отель «Казань» располагается в центре одноименного города Республики Татарстан. Свою работу начал в 2009 году и за это время собрал большое число положительных отзывов. Здесь гости смогут провести свой отдых, посетить ресторан, собраться на деловое или торжественное мероприятие.
Благодаря удобной локации возможно посетить главные городские достопримечательности. На нашем официальном сайте представлены лучшие цены на номера гранд отеля «Казань» на ул. Петербургской, 1.
В фонде отеля для размещения предложено 215 комфортабельных номеров. Для приятного времяпрепровождения предусмотрена качественная мебель и современная техника. В каждом номере персональная ванная с приготовленным набором косметических средств.
На территории питание организовано в нескольких ресторанах «Кольцо» и «Buffalo», где в меню представлены блюда европейской, русской и татарской кухни. В лобби-баре можно заказать закуски и напитки.
Рабочие встречи, конференции и совещания возможно провести в специально отведенных пространствах - конференц-залах, переговорных комнатах и выставочном зале.
Разнообразить досуг предлагается в фитнес-центре, совершить тематические и обзорные экскурсии по городу. Расстояние до аэропорта - 22,8 км, до железнодорожного вокзала - 1,5 км.
Биляр Палас
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Давыдов
Мини-гостиница «Давыдов» располагается в центральной части Казани. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. В числе удобств высокоскоростной интернет, камера хранения багажа. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Для размещения доступны уютные номера различной вместимости. В каждом из низ имеются удобные кровати, рабочий стол, шкаф для одежды. Собственная ванная комната оснащена душевой кабиной, туалетом, раковиной и гигиеническими принадлежностями. Уборка в номерах проводится ежедневно.
Каждое утро в гостинице сервируется вкусный завтрак. Пообедать и поужинать гости могут в ближайших заведениях общественного питания.
В пределах двух километров расположен парк Черное озеро, Ленинский сад, Кремль, Казанский цирк, Ботанический музей, развлекательный комплекс Пирамида. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около трех километров, а до аэропорта 27 км.
Ногай
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Азимут Отель Бауман Казань
"Azimut Отель Бауман Казань" находится в центральной части Казани, всего в 15 минутах ходьбы от главной городской достопримечательности — Казанского кремля. Здесь оказывается широкий спектр услуг, в который входят экскурсионное обслуживание, прачечная, крытая автостоянка. Владельцы домашних животных оценят возможность проживания с питомцами.
В номерном фонде отеля 155 современных номеров различной категории, которые оформлены в современном стиле и оснащены разнообразной мебелью и техникой. В каждом варианте размещения есть телевизор, кондиционер и собственная ванная комната с полным набором сантехники.
В ресторане предлагают меню европейской кухни, а также традиционные татарские и русские блюда. В баре широкий выбор закусок и напитков круглосуточно. Это приветливое место позволит отвлечься от дневной суеты в беззаботной атмосфере.
Для проведения деловых переговоров, конференций, обучений, презентаций и тренингов в отеле имеется 3 конференц-зала разной площади. Различные варианты расстановки мебели залов с легкостью разместят всех участников мероприятия. Залы оснащены кондиционером, экраном, мультимедийным проектором и бесплатным Wi-Fi.
Расстояние до аэропорта Казани составляет 23 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км. В непосредственной близости от отеля проходит пешеходная улица Баумана, театры, рестораны и кафе. Всего в 15 минутах ходьбы располагается Казанский Кремль и Старо-Татарская слобода.
Парк Отель
Трехзвездочная гостиница "Парк Отель" располагается на улице Островского, в 5 минутах ходьбы от станции метро Площадь Тукая. К услугам предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Заселение возможно в любое время.
Номерной фонд состоит из нескольких категорий номеров, которые полностью оснащены для продолжительного проживания. Имеется необходимый комплект техники и мебели. В собственной ванной можно воспользоваться набором средств личной гигиены.
В отеле есть общая оборудованная кухня, где можно приготовить еду самостоятельно. Также поблизости есть несколько столовых и кафе с большим выбором блюд.
До аэропорта или железнодорожного вокзала можно доехать примерно за полчаса. Также рядом есть Парк Тысячелетия, Татарская усадьба, Театр им. Камала.
Отель «Кристалл»
Отель «Кристалл» находится рядом с центром города и железнодорожным вокзалом. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Есть конференц-зал для деловых встреч и мероприятий.
В номерах имеются сейф, телевизор, холодильник, санузел с душем, фен и гигиенические принадлежности. Можно воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой, работающими круглосуточно. Предлагается услуга побудки и заказ такси.
В отеле подают вкусные завтраки в формате шведского стола.
Рядом с отелем находятся музей социалистического быта, башня Сююмбике, парк «Чёрное озеро», Казанский кремль, улица Баумана и дворец земледельцев. Неподалёку — театр Камала и Татарская деревня «Туган Авылым», где можно поучаствовать в мастер-классах и сделать фотосессию. Также рядом — Кремлёвская набережная с аттракционами и кафе и набережная озера Кабан с площадками и велосипедными дорожками.
Татарстан
Трехзвездочный отель “Татарстан” расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.
Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни. Гости могут отдохнуть в баре или провести время за игрой в бильярд в отдельном зале.
На территории работает сувенирный магазин, а на главной улице Баумана вы найдете множество магазинов и ресторанов.
На круглосуточной стойке регистрации гостиничного комплекса "Татарстан" предоставляются услуги экскурсионного бюро и билетной кассы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер ж/д вокзал - гостиница - ж/д вокзал
- Проживание в гостинице выбранной категории
- Питание, указанное в программе: завтраки и обеды
- Входные билеты в музеи по программе
- Интерактивные (театрализованные) встречи
- Мастер-классы по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Казани и обратно
- Посещение музеев, не входящих в программу тура
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Индивидуальный трансфер «ж/д вокзал - гостиница»: 1300 руб. за машину (в дневное время) 1800 руб. за машину (с 19:00-08:00)
- Индивидуальный трансфер «аэропорт - гостиница»: 2000 руб. за машину (в дневное время) 2500 руб. за машину (с 19:00-08:00)
- Вечерняя обзорная экскурсия "Огни ночного города" - 1500 руб. /чел + по желанию посещение колеса обозрения "Вокруг света" - 500 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать?
Размещение в гостиницах после 15:00. Раннее размещение и поздний выезд за дополнительную плату.
Детей до 5-ти лет не принимаем на сборный тур.
При покупке тура без размещения трансфер "ж/д вокзал-гостиница-ж/д вокзал" не предусмотрен.
Время в программе указано ориентировочно. График турпрограммы может измениться.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.