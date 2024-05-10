Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Авторский тур в Казани

Отдохнуть на природе с близкими, исполнить песни у костра и поучаствовать в играх

План на выходные такой: отправляемся в национальный парк «Марий Чодра», занимаем место на катамаране и забываем о городской суете, заботах и делах в окружении спокойных вод Илети.

Вас ждут увлекательные квесты, обучающие программы, игры и мастер-классы — весело будет и детям, и взрослым, а ещё уютные посиделки у костра под звёздами, песни под гитару и жаркая походная банька.

Инструкторы научат вас ставить палатки, разводить и поддерживать костёр и обустраивать быт лагеря, проведут ритуал посвящения в сплавщики. Выезжаем из Казани.
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Ближайшие даты:
10
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8 200 ₽
Дети 8-14 лет6 400 ₽
Дети до 7 лет5 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: ксерокопия (или фото на телефоне) паспорта и полиса ОМС, деньги на всякий случай и на перекусы в придорожном кафе на пути следования автобуса, кружка, ложка, миска, нож, палатка, пенка, спальник, фонарик (можем дать в аренду), головной убор (кепка, бейсболка, бандана, шапка), дождевик, термобелье (вверх и низ) для сна, футболка/свитер/джемпер/толстовка, штаны (не джинсы)/шорты, куртка/ветровка, носки с запасом, кроссовки или походные ботинки, шлепанцы, сапоги (не менее 2-х пар обуви), средства личной гигиены, крем солнцезащитный, солнцезащитные очки, полотенце, репелленты, индивидуальная аптечка, рюкзак или сумка спортивная для своих вещей (ваши вещи должны помещаться в один рюкзак, на котором вы будете сидеть, возможен ещё один небольшой рюкзак для мелких вещей), верёвка с крючками/стяжки/веревки бельевые (чтобы привязать вещи к кату, 10-15 метров), пакеты мусорные или обычные для упаковки вещей, скотч (если нет гермомешка), матерчатые перчатки для гребли,термос/ёмкость для воды.

Рекомендуем иметь два комплекта одежды, на случай намокания или падения в воду.

В случае отказа от участия за 10 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100% стоимости тура.
В случае отказа от участия за 10-4 дня до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.
В случае отказа от участия за 3 дня и менее до даты старта мероприятия — возврат не осуществляется.
Если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.

Проживание. В собственных палатках. Если у вас нет своей, возможно арендовать, в том числе спальник и пенку-коврик.

Питание. Включено 3-разовое приготовленное на огне питание с завтрака первого дня по ужин второго дня. Участвуют в готовке все. Об особенностях питания необходимо сообщить организатору заранее.

Дети. От 3 лет. Для детей до 14 лет предусмотрены скидки.

Уровень сложности. Сплав лёгкий. Подойдёт для начинающих и детей. В день на воде проводим 4-6 часов с остановкой на обед. Всего за 2 дня пройдём 32 км. На катамаране детей возможно посадить в середину (не будут грести). Инструктор всегда будет рядом, проведёт инструктаж и обучит всем необходимым навыкам.

Программа тура по дням

1 день

Начало сплава и вечер с гитарой у костра и баней

Встречаемся в Казани в 06:45, разместимся в автобусе и отправимся к месту старта. Дорога займёт около 2 часов. По прибытии соберём катамараны, подготовим и погрузим вещи на каты и позавтракаем.

В 10:00-11:00 начнём сплав по реке Илеть, протекающей по национальному парку «Марий Чодра». По дороге будем останавливаться, выходить на пологие берега, вдыхать ароматы хвойно-лиственных лесов и наслаждаться единением с природой. Только Илеть и тишина, а вокруг никого!

В 14:00 пообедаем и продолжим сплав. Сегодня будет 4-5 часов чистого хода. В 18:00 разобьём лагерь и поставим палатки. В походе каждый участник принимает участие в обустройстве лагеря, приготовлении пищи и разведении костра.

Вечером вас ждут вкусный ужин, весёлые квесты, игры и пение под гитару, а желающие смогут отдохнуть в походной баньке.

В 23:00 — отбой.

Начало сплава и вечер с гитарой у костра и банейНачало сплава и вечер с гитарой у костра и банейНачало сплава и вечер с гитарой у костра и банейНачало сплава и вечер с гитарой у костра и банейНачало сплава и вечер с гитарой у костра и банейНачало сплава и вечер с гитарой у костра и банейНачало сплава и вечер с гитарой у костра и банейНачало сплава и вечер с гитарой у костра и баней
2 день

Утро на природе, продолжение сплава и возвращение в Казань

Проснёмся в 07:00, соберём вещи и позавтракаем. В 10:00 продолжим сплав. Сегодня предстоит пройти ещё около 6 часов по реке с остановкой на обед. Ориентировочно к 17:00 достигнем финиша, где приготовим ужин, переоденемся в одежду для города и поделимся впечатлениями.

В 19:00 сядем в автобус и поедем в Казань, прибудем в город в 20:00.

Утро на природе, продолжение сплава и возвращение в КазаньУтро на природе, продолжение сплава и возвращение в КазаньУтро на природе, продолжение сплава и возвращение в КазаньУтро на природе, продолжение сплава и возвращение в КазаньУтро на природе, продолжение сплава и возвращение в КазаньУтро на природе, продолжение сплава и возвращение в КазаньУтро на природе, продолжение сплава и возвращение в КазаньУтро на природе, продолжение сплава и возвращение в Казань

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от Казани и обратно на комфортабельном автобусе
  • Питание
  • Всё снаряжение для похода: катамараны, вёсла, спасжилеты, костровой инвентарь, рации
  • Работа инструкторов
  • Страховка и регистрация в МЧС
  • Походная баня
  • Вся досуговая программа для детей
Что не входит в цену
  • Билеты до Казани и обратно в ваш город
  • Аренда личного снаряжения: палатка, спальник, пенка-коврик
  • Экологический сбор в национальном парке - 250 рублей
  • Первые 10 мест - 8200 рублей за человека. Следующие 10 мест - 8700 рублей за человека. Остальные места - 9200 рублей за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, 06:45
Завершение: Казань, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Казани

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