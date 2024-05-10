Отдохнуть на природе с близкими, исполнить песни у костра и поучаствовать в играх
Вас ждут увлекательные квесты, обучающие программы, игры и мастер-классы — весело будет и детям, и взрослым, а ещё уютные посиделки у костра под звёздами, песни под гитару и жаркая походная банька.
Инструкторы научат вас ставить палатки, разводить и поддерживать костёр и обустраивать быт лагеря, проведут ритуал посвящения в сплавщики. Выезжаем из Казани.
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8 200 ₽
|Дети 8-14 лет
|6 400 ₽
|Дети до 7 лет
|5 400 ₽
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся: ксерокопия (или фото на телефоне) паспорта и полиса ОМС, деньги на всякий случай и на перекусы в придорожном кафе на пути следования автобуса, кружка, ложка, миска, нож, палатка, пенка, спальник, фонарик (можем дать в аренду), головной убор (кепка, бейсболка, бандана, шапка), дождевик, термобелье (вверх и низ) для сна, футболка/свитер/джемпер/толстовка, штаны (не джинсы)/шорты, куртка/ветровка, носки с запасом, кроссовки или походные ботинки, шлепанцы, сапоги (не менее 2-х пар обуви), средства личной гигиены, крем солнцезащитный, солнцезащитные очки, полотенце, репелленты, индивидуальная аптечка, рюкзак или сумка спортивная для своих вещей (ваши вещи должны помещаться в один рюкзак, на котором вы будете сидеть, возможен ещё один небольшой рюкзак для мелких вещей), верёвка с крючками/стяжки/веревки бельевые (чтобы привязать вещи к кату, 10-15 метров), пакеты мусорные или обычные для упаковки вещей, скотч (если нет гермомешка), матерчатые перчатки для гребли,термос/ёмкость для воды.
Рекомендуем иметь два комплекта одежды, на случай намокания или падения в воду.
В случае отказа от участия за 10 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100% стоимости тура.
В случае отказа от участия за 10-4 дня до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.
В случае отказа от участия за 3 дня и менее до даты старта мероприятия — возврат не осуществляется.
Если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.
Проживание. В собственных палатках. Если у вас нет своей, возможно арендовать, в том числе спальник и пенку-коврик.
Питание. Включено 3-разовое приготовленное на огне питание с завтрака первого дня по ужин второго дня. Участвуют в готовке все. Об особенностях питания необходимо сообщить организатору заранее.
Дети. От 3 лет. Для детей до 14 лет предусмотрены скидки.
Уровень сложности. Сплав лёгкий. Подойдёт для начинающих и детей. В день на воде проводим 4-6 часов с остановкой на обед. Всего за 2 дня пройдём 32 км. На катамаране детей возможно посадить в середину (не будут грести). Инструктор всегда будет рядом, проведёт инструктаж и обучит всем необходимым навыкам.
Программа тура по дням
Начало сплава и вечер с гитарой у костра и баней
Встречаемся в Казани в 06:45, разместимся в автобусе и отправимся к месту старта. Дорога займёт около 2 часов. По прибытии соберём катамараны, подготовим и погрузим вещи на каты и позавтракаем.
В 10:00-11:00 начнём сплав по реке Илеть, протекающей по национальному парку «Марий Чодра». По дороге будем останавливаться, выходить на пологие берега, вдыхать ароматы хвойно-лиственных лесов и наслаждаться единением с природой. Только Илеть и тишина, а вокруг никого!
В 14:00 пообедаем и продолжим сплав. Сегодня будет 4-5 часов чистого хода. В 18:00 разобьём лагерь и поставим палатки. В походе каждый участник принимает участие в обустройстве лагеря, приготовлении пищи и разведении костра.
Вечером вас ждут вкусный ужин, весёлые квесты, игры и пение под гитару, а желающие смогут отдохнуть в походной баньке.
В 23:00 — отбой.
Утро на природе, продолжение сплава и возвращение в Казань
Проснёмся в 07:00, соберём вещи и позавтракаем. В 10:00 продолжим сплав. Сегодня предстоит пройти ещё около 6 часов по реке с остановкой на обед. Ориентировочно к 17:00 достигнем финиша, где приготовим ужин, переоденемся в одежду для города и поделимся впечатлениями.
В 19:00 сядем в автобус и поедем в Казань, прибудем в город в 20:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Казани и обратно на комфортабельном автобусе
- Питание
- Всё снаряжение для похода: катамараны, вёсла, спасжилеты, костровой инвентарь, рации
- Работа инструкторов
- Страховка и регистрация в МЧС
- Походная баня
- Вся досуговая программа для детей
Что не входит в цену
- Билеты до Казани и обратно в ваш город
- Аренда личного снаряжения: палатка, спальник, пенка-коврик
- Экологический сбор в национальном парке - 250 рублей
- Первые 10 мест - 8200 рублей за человека. Следующие 10 мест - 8700 рублей за человека. Остальные места - 9200 рублей за человека