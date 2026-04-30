За один тур вы прикоснетесь
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Казани
Прибытие в гостиницу самостоятельно.
Возможен индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта за доп. плату (от 1400/2200 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
14:30 Встреча группы с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай»).
Обзорная экскурсия по Казани позволит вам познакомиться с самыми главными и уникальными достопримечательностями тысячелетнего города.
Главными объектами обзорной экскурсии являются Старо-татарская слобода, набережная озера Кабан, административный и культурный центр — площадь Свободы, комплекс Казанского Университета, интерактивный комплекс народных ремесел «Туган авылым» («Татарская деревня»).
Экскурсия по Старо-Татарской слободе. Экскурсия дает туристам возможность буквально очутиться в столице Татарстана XVIII-XIX веков. Экскурсовод расскажет о секретах мечетей и их уникальной во всех смыслах архитектуре.
17:15 Окончание экскурсии.
Свободное время в центре города.
20:30 Для желающих дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани», за доп. плату 1600 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
Экскурсия «Православная святыня - Казанская икона Божьей Матери»
07:00 Завтрак в гостинице.
09:30 Встреча с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай»).
Пешеходный день.
10:15 Экскурсия «Православная святыня — Казанская икона Божьей Матери». До революции губернский город Казань ассоциировался с обретением чудотворной иконы – Казанской иконы Божьей Матери.
Указом Ивана Грозного под стенами Кремля вырос Богородицкий монастырь. Пройдет 4 века и чудотворная икона Богородицы, глубоко почитаемая православными христианами, будет утрачена.
Как это произошло, что еще таит история монастыря в прошлом и настоящем – об этом вы узнаете во время экскурсии по монастырскому комплексу.
У вас будет возможность приложиться к чудотворному списку иконы — Ватиканскому, находящемуся сегодня в стенах обители.
11:30 Экскурсия «Древний Керман». Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад.
В Кремле находится резиденция президента Республики Татарстан, действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения.
Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани.
13:00 Окончание экскурсии.
Свободное время в центре города.
20:30-22:00 За доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».
Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.
Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.
За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Увлекательные рассказы в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния.
Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.
Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.
Стоимость программы: 2900 рублей взрослый, 2700 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).
Свободный день или дополнительная программа
07:00 Завтрак в гостинице.
Свободный день.
При желании дополнительные экскурсии за доп. плату.
Речная экскурсия на остров-град Свияжск.
11:45 Причал «Казан».
Посадка на теплоход.
12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.
14:00 Прибытие т/х в Свияжск.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» — остров-град Свияжск. Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.
Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове. В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы.
А также действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.
В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).
Стоимость экскурсии 3600 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе группы).
В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск. Стоимость экскурсии 2900 рублей с туриста.
17:00 Отправление т/х в Казань.
19:30 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.
Вселенский Храм и Раифский Богородицкий мужской монастырь
07:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай»).
09:30 Посещение «Вселенского Храма» — это уникальное место, как по красоте, так и по своему значению.
Это один из самых запоминающихся архитектурных объектов современного Татарстана. Службы в нем не ведутся, да и это не храм в традиционном понимании этого слова, скорее это музей культуры всего человечества.
Построено это уникальное сооружение братьями Хановыми на месте их родного дома. Здесь собраны основные мировые религии и, в числе прочих, символика исчезнувших цивилизаций.
Вселенский Храм постоянно расширяется и преображается. Вся работа ведётся на благотворительных началах и силами неравнодушных людей.
11:15 «Раифский Богородицкий мужской монастырь» — архитектурный комплекс XVII-XIX веков. Монастырь расположен на территории уникального природного Волжско-Камского заповедника.
Туристы и паломники едут сюда со всей России, чтобы поклониться чудотворной иконе Грузинской Божией Матери, испить и набрать с собой целебной воды из Раифского источника, освященного Патриархом Всея Руси Алексеем II, и полюбоваться видами озера, с которым связана одна из легенд Раифского монастыря.
14:00 Окончание экскурсии в центре города.
Отправление домой или дополнительные экскурсии
07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Расчетное время выезда из отеля 12:00. При необходимости вещи можно сдать в камеру хранения отеля (бесплатно).
По желанию приобретение дополнительных экскурсий.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Тур без проживания и питания:
- взрослый (1/2 DBL) — 14873 руб.;
- ребенок (до 7/14 лет) — 14073 руб. /14473 руб.
|Гостиница,
название
|Даты действия
цены
|Взрослый
(2-местное размещение)
|Ребенок
(до 7/14 лет)
|Третий
в номере
|Одноместный
номер
|Доп. ночь с
человека
|Тип завтрака
в туре
|Волга 2*
|стандартный номер
|14.05.2026-10.06.2026; 18.06.2026-30.09.2026
|26513 руб.
|14073 руб. /
26113 руб.
|26513 руб.
|38073 руб.
|3910 руб. /
7000 руб.
|Шведский стол
|Волга 2*
|стандартный номер
праздничный заезд
|30.04.2026-13.05.2026; 11.06.2026-17.06.2026
|29593 руб.
|14073 руб. /
29193 руб.
|29593 руб.
|42073 руб.
|4680 руб. /
8000 руб.
|Шведский стол
|Татарстан 3* Эконом
|стандартный номер
|14.05.2026-10.06.2026; 18.06.2026-30.09.2026
|26833 руб.
|14073 руб. /
26433 руб.
|26833 руб.
|39593 руб.
|3990 руб. /
7380 руб.
|Шведский стол
|Татарстан 3* Эконом
|стандартный номер
праздничный заезд
|30.04.2026-13.05.2026; 11.06.2026-17.06.2026
|30073 руб.
|14073 руб. /
29673 руб.
|30073 руб.
|43073 руб.
|4800 руб. /
8250 руб.
|Шведский стол
|Амакс Сафар Отель 3*
|стандартный номер
|14.05.2026-10.06.2026; 18.06.2026-30.09.2026
|29273 руб.
|14073 руб. /
28873 руб.
|29273 руб.
|38073 руб.
|4600 руб. /
7000 руб.
|Шведский стол
|Амакс Сафар Отель 3*
|стандартный номер
праздничный заезд
|30.04.2026-13.05.2026; 11.06.2026-17.06.2026
|32073 руб.
|14073 руб. /
31673 руб.
|32073 руб.
|42073 руб.
|5300 руб. /
8000 руб.
|Шведский стол
|Давыдов на Карла Маркса 3*
|стандартный номер
|14.05.2026-10.06.2026; 18.06.2026-30.09.2026
|29273 руб.
|14073 руб. /
28873 руб.
|29273 руб.
|40073 руб.
|4600 руб. /
7500 руб.
|Шведский стол
|Давыдов на Карла Маркса 3*
|стандартный номер
праздничный заезд
|30.04.2026-13.05.2026; 11.06.2026-17.06.2026
|32073 руб.
|14073 руб. /
31673 руб.
|32073 руб.
|46073 руб.
|5300 руб. /
9000 руб.
|Шведский стол
|Давыдов на Назарбаева 3*
|стандартный номер
|14.05.2026-10.06.2026; 18.06.2026-30.09.2026
|29273 руб.
|14073 руб. /
28873 руб.
|29273 руб.
|40073 руб.
|4600 руб. /
7500 руб.
|Шведский стол
|Давыдов на Назарбаева 3*
|стандартный номер
праздничный заезд
|30.04.2026-13.05.2026; 11.06.2026-17.06.2026
|32073 руб.
|14073 руб. /
31673 руб.
|32073 руб.
|46073 руб.
|5300 руб. /
9000 руб.
|Шведский стол
|Кристалл 3*
|стандартный номер
|14.05.2026-10.06.2026; 18.06.2026-30.09.2026
|29673 руб.
|14073 руб. /
29273 руб.
|29673 руб.
|42473 руб.
|4700 руб. /
8100 руб.
|Шведский стол
|Кристалл 3*
|стандартный номер
праздничный заезд
|30.04.2026-13.05.2026; 11.06.2026-17.06.2026
|32073 руб.
|14073 руб. /
31673 руб.
|32073 руб.
|44873 руб.
|5300 руб. /
8700 руб.
|Шведский стол
|Биляр Палас отель 4*
|стандартный номер
|14.05.2026-10.06.2026; 18.06.2026-30.09.2026
|32073 руб.
|14073 руб. /
31673 руб.
|32073 руб.
|46073 руб.
|5300 руб. /
9000 руб.
|Шведский стол
|Биляр Палас отель 4*
|стандартный номер
праздничный заезд
|30.04.2026-13.05.2026; 11.06.2026-17.06.2026
|36073 руб.
|14073 руб. /
35673 руб.
|36073 руб.
|46073 руб.
|6300 руб. /
9000 руб.
|Шведский стол
|Сулейман Палас Отель 4*
|стандартный номер
|14.05.2026-10.06.2026; 18.06.2026-30.09.2026
|32073 руб.
|14073 руб. /
31673 руб.
|32073 руб.
|46073 руб.
|5300 руб. /
9000 руб.
|Шведский стол
|Сулейман Палас Отель 4*
|стандартный номер
праздничный заезд
|30.04.2026-13.05.2026; 11.06.2026-17.06.2026
|36073 руб.
|14073 руб. /
35673 руб.
|36073 руб.
|46073 руб.
|6300 руб. /
9000 руб.
|Шведский стол
|Корстон Tower 4*
|стандартный номер
|14.05.2026-10.06.2026; 18.06.2026-30.09.2026
|32073 руб.
|14073 руб. /
31673 руб.
|32073 руб.
|46073 руб.
|5300 руб. /
9000 руб.
|Шведский стол
|Корстон Tower 4*
|стандартный номер
праздничный заезд
|30.04.2026-13.05.2026; 11.06.2026-17.06.2026
|40673 руб.
|14073 руб. /
40273 руб.
|40673 руб.
|59273 руб.
|7450 руб. /
12300 руб.
|Шведский стол
|Гранд Отель Казань 4*
|стандартный номер
|14.05.2026-10.06.2026; 18.06.2026-30.09.2026
|32073 руб.
|14073 руб. /
31673 руб.
|32073 руб.
|46073 руб.
|5300 руб. /
9000 руб.
|Шведский стол
|Гранд Отель Казань 4*
|стандартный номер
праздничный заезд
|30.04.2026-13.05.2026; 11.06.2026-17.06.2026
|36073 руб.
|14073 руб. /
35673 руб.
|36073 руб.
|46073 руб.
|6300 руб. /
9000 руб.
|Шведский стол
|Парк Отель 3*
|стандартный номер
|14.05.2026-10.06.2026; 18.06.2026-30.09.2026
|32073 руб.
|14073 руб. /
31673 руб.
|32073 руб.
|44073 руб.
|5300 руб. /
8500 руб.
|Шведский стол
|Парк Отель 3*
|стандартный номер
праздничный заезд
|30.04.2026-13.05.2026; 11.06.2026-17.06.2026
|35673 руб.
|14073 руб. /
35273 руб.
|35673 руб.
|54873 руб.
|6200 руб. /
11200 руб.
|Шведский стол
|IT Парк Отель 3*
|стандартный номер
|14.05.2026-10.06.2026; 18.06.2026-30.09.2026
|32073 руб.
|14073 руб. /
31673 руб.
|32073 руб.
|44073 руб.
|5000 руб. /
8000 руб.
|Шведский стол
|IT Парк Отель 3*
|стандартный номер
праздничный заезд
|30.04.2026-13.05.2026; 11.06.2026-17.06.2026
|35673 руб.
|14073 руб. /
35273 руб.
|35673 руб.
|54873 руб.
|5900 руб. /
10700 руб.
|Шведский стол
|Отель Азимут 3*
|стандартный номер
|14.05.2026-10.06.2026; 18.06.2026-30.09.2026
|33073 руб.
|14073 руб. /
32673 руб.
|33073 руб.
|46073 руб.
|5550 руб. /
9000 руб.
|Шведский стол
|Отель Азимут 3*
|стандартный номер
праздничный заезд
|30.04.2026-13.05.2026; 11.06.2026-17.06.2026
|36073 руб.
|14073 руб. /
35673 руб.
|36073 руб.
|50073 руб.
|6300 руб. /
10000 руб.
|Шведский стол
|Шаляпин Палас Отель 4*
|стандартный номер
|14.05.2026-10.06.2026; 18.06.2026-30.09.2026
|33273 руб.
|14073 руб. /
32873 руб.
|33273 руб.
|46073 руб.
|5600 руб. /
9000 руб.
|Шведский стол
|Шаляпин Палас Отель 4*
|стандартный номер
праздничный заезд
|30.04.2026-13.05.2026; 11.06.2026-17.06.2026
|36073 руб.
|14073 руб. /
35673 руб.
|36073 руб.
|46073 руб.
|6300 руб. /
9000 руб.
|Шведский стол
|Ногай 4*
|стандартный номер
|14.05.2026-10.06.2026; 18.06.2026-30.09.2026
|34073 руб.
|14073 руб. /
33673 руб.
|34073 руб.
|48073 руб.
|5800 руб. /
9500 руб.
|Шведский стол
|Ногай 4*
|стандартный номер
праздничный заезд
|30.04.2026-13.05.2026; 11.06.2026-17.06.2026
|38073 руб.
|14073 руб. /
37673 руб.
|38073 руб.
|54073 руб.
|6800 руб. /
11000 руб.
|Шведский стол
|Корстон Royal 5*
|стандартный номер
|14.05.2026-10.06.2026; 18.06.2026-30.09.2026
|36073 руб.
|14073 руб. /
35673 руб.
|36073 руб.
|56073 руб.
|6300 руб. /
11500 руб.
|Шведский стол
|Корстон Royal 5*
|стандартный номер
праздничный заезд
|30.04.2026-13.05.2026; 11.06.2026-17.06.2026
|42673 руб.
|14073 руб. /
42273 руб.
|42673 руб.
|63273 руб.
|7950 руб. /
13300 руб.
|Шведский стол
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Варианты проживания
Гостиница «Амакс Сафар-отель Казань»
«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов.
К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходимая для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.
На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также, каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе "шведский стол".
Отель «Кристалл»
Отель «Кристалл» находится рядом с центром города и железнодорожным вокзалом. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Есть конференц-зал для деловых встреч и мероприятий.
В номерах имеются сейф, телевизор, холодильник, санузел с душем, фен и гигиенические принадлежности. Можно воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой, работающими круглосуточно. Предлагается услуга побудки и заказ такси.
В отеле подают вкусные завтраки в формате шведского стола.
Рядом с отелем находятся музей социалистического быта, башня Сююмбике, парк «Чёрное озеро», Казанский кремль, улица Баумана и дворец земледельцев. Неподалёку — театр Камала и Татарская деревня «Туган Авылым», где можно поучаствовать в мастер-классах и сделать фотосессию. Также рядом — Кремлёвская набережная с аттракционами и кафе и набережная озера Кабан с площадками и велосипедными дорожками.
Давыдов
Мини-гостиница «Давыдов» располагается в центральной части Казани. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. В числе удобств высокоскоростной интернет, камера хранения багажа. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Для размещения доступны уютные номера различной вместимости. В каждом из низ имеются удобные кровати, рабочий стол, шкаф для одежды. Собственная ванная комната оснащена душевой кабиной, туалетом, раковиной и гигиеническими принадлежностями. Уборка в номерах проводится ежедневно.
Каждое утро в гостинице сервируется вкусный завтрак. Пообедать и поужинать гости могут в ближайших заведениях общественного питания.
В пределах двух километров расположен парк Черное озеро, Ленинский сад, Кремль, Казанский цирк, Ботанический музей, развлекательный комплекс Пирамида. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около трех километров, а до аэропорта 27 км.
Парк Отель
Трехзвездочная гостиница "Парк Отель" располагается на улице Островского, в 5 минутах ходьбы от станции метро Площадь Тукая. К услугам предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Заселение возможно в любое время.
Номерной фонд состоит из нескольких категорий номеров, которые полностью оснащены для продолжительного проживания. Имеется необходимый комплект техники и мебели. В собственной ванной можно воспользоваться набором средств личной гигиены.
В отеле есть общая оборудованная кухня, где можно приготовить еду самостоятельно. Также поблизости есть несколько столовых и кафе с большим выбором блюд.
До аэропорта или железнодорожного вокзала можно доехать примерно за полчаса. Также рядом есть Парк Тысячелетия, Татарская усадьба, Театр им. Камала.
Азимут Отель Бауман Казань
"Azimut Отель Бауман Казань" находится в центральной части Казани, всего в 15 минутах ходьбы от главной городской достопримечательности — Казанского кремля. Здесь оказывается широкий спектр услуг, в который входят экскурсионное обслуживание, прачечная, крытая автостоянка. Владельцы домашних животных оценят возможность проживания с питомцами.
В номерном фонде отеля 155 современных номеров различной категории, которые оформлены в современном стиле и оснащены разнообразной мебелью и техникой. В каждом варианте размещения есть телевизор, кондиционер и собственная ванная комната с полным набором сантехники.
В ресторане предлагают меню европейской кухни, а также традиционные татарские и русские блюда. В баре широкий выбор закусок и напитков круглосуточно. Это приветливое место позволит отвлечься от дневной суеты в беззаботной атмосфере.
Для проведения деловых переговоров, конференций, обучений, презентаций и тренингов в отеле имеется 3 конференц-зала разной площади. Различные варианты расстановки мебели залов с легкостью разместят всех участников мероприятия. Залы оснащены кондиционером, экраном, мультимедийным проектором и бесплатным Wi-Fi.
Расстояние до аэропорта Казани составляет 23 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км. В непосредственной близости от отеля проходит пешеходная улица Баумана, театры, рестораны и кафе. Всего в 15 минутах ходьбы располагается Казанский Кремль и Старо-Татарская слобода.
Биляр Палас
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гранд Отель «Казань»
Гранд Отель «Казань» располагается в центре одноименного города Республики Татарстан. Свою работу начал в 2009 году и за это время собрал большое число положительных отзывов. Здесь гости смогут провести свой отдых, посетить ресторан, собраться на деловое или торжественное мероприятие.
Благодаря удобной локации возможно посетить главные городские достопримечательности. На нашем официальном сайте представлены лучшие цены на номера гранд отеля «Казань» на ул. Петербургской, 1.
В фонде отеля для размещения предложено 215 комфортабельных номеров. Для приятного времяпрепровождения предусмотрена качественная мебель и современная техника. В каждом номере персональная ванная с приготовленным набором косметических средств.
На территории питание организовано в нескольких ресторанах «Кольцо» и «Buffalo», где в меню представлены блюда европейской, русской и татарской кухни. В лобби-баре можно заказать закуски и напитки.
Рабочие встречи, конференции и совещания возможно провести в специально отведенных пространствах - конференц-залах, переговорных комнатах и выставочном зале.
Разнообразить досуг предлагается в фитнес-центре, совершить тематические и обзорные экскурсии по городу. Расстояние до аэропорта - 22,8 км, до железнодорожного вокзала - 1,5 км.
Сулейман Палас
Гостиница «Сулейман Палас», расположенный в Казани, давно зарекомендовал себя среди гостей и жителей города в качестве идеального места для отдыха. Здесь предлагается широкий выбор услуг, которые включают в себя прачечную, трансфер, бассейн и сауну. Оставить транспорт возможно на автомобильной парковке у здания. На официальном сайте представлены актуальные отзывы гостей и точный адрес отеля «Сулейман Палас» с 4 звёздами в Казане.
Весь интерьер отеля отличается современным дизайном, в облик которого вложены восточные мотивы. Разнообразный номерной фонд поможет подобрать как категории по доступной цене, так и заселиться в роскошный люкс с собственной ванной-джакузи. Все гости получают доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак в формате "шведский стол". В распоряжении гостей рестораны "Шафран" и "Шафран Браун", лобби-бар.
Тем, кто прибыл в город на деловое мероприятие, понравятся конференц-залы, которые полностью оборудованы необходимой техникой для проведения переговоров и форумов. Профессиональный персонал и уютный интерьер станут залогом успеха любого ответственного события.
"Сулейман Палас" отличается удобным расположением в городе. Благодаря нахождению в центре гости отеля быстро доберутся до всех интересных достопримечательностей и развлечений. В 10 минутах ходьбы - парк Тысячелетия и Закабанная мечеть.
Ногай
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Корстон Royal
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Корстон Tower
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Шаляпин Палас
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
ИТ - Парк
«ИТ- Парк» - это современная гостиница, которая расположилась с историческом центре Казани.
Номерной фонд состоит из 52 комфортных номеров, оборудованных всем необходимым для полноценного отдыха. Дизайн выполнен в современном стиле. В каждой категории есть мини-кухня с посудой, холодильником, микроволновой печью и чайником.
На территории есть ресторан, в котором организованны завтраки по системе «Шведский стол». В остальное время гостям подаются блюда традиционной татарской, а также европейской и итальянской кухни.
К услугам гостей предложено несколько конференц-залов и переговорных комнат различной площади, оборудованные всей необходимой техникой, отвечающей последним стандартам.
Гостиница «ИТ-Парк» Казань, расположенная в историческом центре столицы республики, в 15 минутах от Кремля. Также в шаговой доступности находится пешеходная улица Баумана.
Татарстан
Трехзвездочный отель “Татарстан” расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.
Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни. Гости могут отдохнуть в баре или провести время за игрой в бильярд в отдельном зале.
На территории работает сувенирный магазин, а на главной улице Баумана вы найдете множество магазинов и ресторанов.
На круглосуточной стойке регистрации гостиничного комплекса "Татарстан" предоставляются услуги экскурсионного бюро и билетной кассы.
Волга
Двухзвездочная гостиница "Волга", расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.
Разнообразный номерной фонд, который насчитывает 154 единицы, полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория "эконом" с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.
Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.
Бизнес-клиенты смогут оценить качество конференц-сервиса, который оказывается в гостинице. На выбор доступно два помещения - конференц-зал и комната переговоров. Опытные менеджеры "Волги" подготовят для Вас все необходимое оборудование и план важного события. Вместимость конференц-зала составляет 50 человек, поэтому подойдет как для небольших групп деловых людей, так и для крупных делегаций.
Рядом с отелем расположено множество важных объектов городской инфраструктуры. Всего за 7 минут неспешным шагом можно добраться до центрального стадиона, а за 9 минут - до железнодорожного вокзала. До интересных достопримечательностей города можно доехать на общественном транспорте, ближайшая остановка которого находится всего в 2 минутах пешком.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе: завтраки, только при выборе тарифа с проживанием
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Казани и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1400/2200 руб. /легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
- Питание, не указанное в программе: завтраки (при выборе тарифа без проживания), обеды и ужины
- Наушники для экскурсий - радиогиды - стоимость 200 рублей за сутки
- Дополнительные экскурсии: вечерняя обзорная экскурсия по городу "Огни Казани" - 1600 руб. /чел. речная экскурсия на остров-град Свияжск - 3600 руб. /чел., автобусная экскурсия - 2900 руб. экскурсия в "Гостеприимный дом Бая" - 2900 рублей взрослый, 2700 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу обслуживания.