2 день

Экскурсия «Православная святыня - Казанская икона Божьей Матери»

07:00 Завтрак в гостинице.

09:30 Встреча с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай»).

Пешеходный день.

10:15 Экскурсия «Православная святыня — Казанская икона Божьей Матери». До революции губернский город Казань ассоциировался с обретением чудотворной иконы – Казанской иконы Божьей Матери.

Указом Ивана Грозного под стенами Кремля вырос Богородицкий монастырь. Пройдет 4 века и чудотворная икона Богородицы, глубоко почитаемая православными христианами, будет утрачена.

Как это произошло, что еще таит история монастыря в прошлом и настоящем – об этом вы узнаете во время экскурсии по монастырскому комплексу.

У вас будет возможность приложиться к чудотворному списку иконы — Ватиканскому, находящемуся сегодня в стенах обители.

11:30 Экскурсия «Древний Керман». Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад.

В Кремле находится резиденция президента Республики Татарстан, действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения.

Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани.

13:00 Окончание экскурсии.

Свободное время в центре города.

20:30-22:00 За доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.

Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательные рассказы в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

Стоимость программы: 2900 рублей взрослый, 2700 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).

