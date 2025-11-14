2 день

Казань

Прибытие в Казань.

Завтрак в кафе города (шведский стол).

09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия “Сердце Казани” по самым красивым местам столицы Татарстана. Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоение исторических эпох. Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.

В ходе экскурсии вы посетите:

Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;

Петропавловский собор – ценнейший архитектурный памятник и один из духовных символов Казани;

смотровую площадку Казанского кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи “Kazan”, Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк “Ривьера”, спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 и современные постройки;

набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.

Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.

Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского Собора – древнейшим памятником истории и культуры.

Увидите известную “падающую” башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.

Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлевская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.

Посещение фирменного магазина "Татспиртпром" –"100DAL". Во флагманском магазине-музее вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия "Татспиртпром" и его основных брендов.

Обед в кафе города.

Размещение в отеле.

Свободное время.

За дополнительную плату возможна организация ночной экскурсии по городу с посещением национального магазина “Бахетле”, где представлена вся кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров, а также национальные сувениры (оплата при покупке тура), при покупке экскурсии на маршруте стоимость может отличаться от заявленной в программе.

