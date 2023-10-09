2 день

Пятница. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани»

Время выезда на программу из отеля фиксированное.

12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А) - туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

13:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52) - туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

13:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б) - туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом входа в отель «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

13:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8) - туристы, проживающие в отеле «Мираж», встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8).

14:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1) - туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

14:15 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве – фольклоре. Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.

15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию. Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани. Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

18:30 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

20:30 За доп. плату: Автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».

Стоимость экскурсии 1300 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).