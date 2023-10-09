Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
Групповой тур в Казани

Золотой Казан и Красный город

5
3 отзыва
Увлекательная программа по двум удивительным городам — Казани и Йошкар-Оле! Величественное архитектурное наследие, древняя культура татарского народа, неповторимая самобытность традиций, национальная марийская и татарская кухня ждут Вас в этом необычном путешествии.

В данном путешествии Вы прогуляетесь по старому центру Казани и красочным паркам, посетите главную мечеть города – Кул Шариф, увидите знаменитую «падающую» башню ханши Сююмбике, Казанский Кремль, национальную библиотеку республики Татарстан, съездите в Болгарский музей-заповедник, а также в Йошкар-Олу — столицу республики Марий Эл. Также Вы можете ознакомиться с программой на 5 дней по ссылке.
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
Ближайшие даты:
2
мая
8
мая
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мая
23
мая
30
мая
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даты

Что вас ожидает:

Искусство завязывания платка
Искусство завязывания платка
Получим практические навыки по искусству завязывания изящного платка на мастер-классе
Кулинарное путешествие
Кулинарное путешествие
Попробуем национальные татарские и марийские блюда
Древний Болгар
Древний Болгар
Побродим меж белокаменных останков древних зданий "Северной Мекки"
Разносторонняя Казань
Разносторонняя Казань
Прогуляемся по тысячелетнему городу, соединившем в себе культуру Запада и традиции Востока
Гибкая программа
Гибкая программа
Каждый участник может выбрать дополнительную экскурсию на свой вкус

Программа тура по дням

1 день

Четверг. Заезд

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату:

Индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Свободный день.

Четверг. ЗаездЧетверг. ЗаездЧетверг. ЗаездЧетверг. Заезд
2 день

Пятница. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани»

Время выезда на программу из отеля фиксированное.

12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А) - туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

13:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52) - туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

13:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б) - туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом входа в отель «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

13:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8) - туристы, проживающие в отеле «Мираж», встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8).

14:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1) - туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

14:15 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве – фольклоре. Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.

15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию. Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани. Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

18:30 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

20:30 За доп. плату: Автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».

Стоимость экскурсии 1300 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

Пятница. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани»Пятница. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани»Пятница. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани»Пятница. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани»
3 день

Суббота. Экскурсия «Северная Мекка» с посещением Болгарского музея заповедника

С 07:00 завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу в г. Болгар (190 км).

  • 08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52);
  • 08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
  • 08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

12:00 Прибытие в Болгар.

Экскурсия «Северная Мекка» с посещением Болгарского музея заповедника.

Историко-археологический комплекс Болгар включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища: Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня, Ханский дворец.

Посещение Памятного знака, построенного в честь официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 году, где хранится самый большой печатный Коран в мире.

Посещение музея Болгарской цивилизации.

15:40 Обед в кафе Болгар.

16:40 После обеда вы сможете познакомиться с новыми объектами Болгара.

Осмотр одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана — Ак мечет (Белая мечеть).

Ни одно фото не способно передать в полной мере всей роскошности и торжественности этого чуда.

Водоем, в котором отражается белая чинность строения, придает мечети сходство с индийским Тадж-Махалом.

17:00 Выезд из Болгара в Казань.

20:00 Прибытие в Казань.

Свободное время в центре города.

Суббота. Экскурсия «Северная Мекка» с посещением Болгарского музея заповедникаСуббота. Экскурсия «Северная Мекка» с посещением Болгарского музея заповедникаСуббота. Экскурсия «Северная Мекка» с посещением Болгарского музея заповедникаСуббота. Экскурсия «Северная Мекка» с посещением Болгарского музея заповедника
4 день

Воскресенье. Казанский Кремль. Программы по желанию

С 07:00 завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

  • 08:05 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52);
  • 08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
  • 08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

09:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

10:30 Мастер класс «Искусство завязывания платка».

Практические навыки по искусству завязывания арабского мужского платка-шарфа может получить и мужчина.

«Арафатка» или «Палестинка» из этнического элемента одежды превращается в стильный аксессуар.

11:30 Свободное время в центре города или дополнительная экскурсия на остров-град Свияжск.

11:45 Причал «Казан».

Посадка на теплоход.

12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

14:00 Прибытие т/х в Свияжск.

Экскурсия «Цитадель завоевателя» - остров-град Свияжск. Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань. Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове. В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед)

Стоимость экскурсии 2700 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе группы).

В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на
остров-град Свияжск. Стоимость экскурсии 2300 рублей с туриста.

17:00 Отправление т/х в Казань.

19:00 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.

С 20:15 до 21:45 за доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа. За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды. Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников. Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

Стоимость программы: 2300 рублей взрослый, 2100 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).

Воскресенье. Казанский Кремль. Программы по желаниюВоскресенье. Казанский Кремль. Программы по желаниюВоскресенье. Казанский Кремль. Программы по желаниюВоскресенье. Казанский Кремль. Программы по желанию
5 день

Понедельник. Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»

С 07:00 завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар-Ола (150 км).

  • 08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52);
  • 08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
  • 08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

11:30Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная».

Одна из главных достопримечательностей — площадь им. Оболенского-Ноготкова.

На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру.

Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь минут евангельского чуда.

Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу путнику, погладившего его.

Обед в Йошкар-Оле с блюдами национальной марийской кухни.

Посещение национального музея имени Т. Евсеева.

Этнографическаяэкспозиция «Жизнь марийца от рождения до смерти».

16:30 Выезд в Казань.

19:00 Возвращение в Казань.

Трансфер в гостиницу.

Понедельник. Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»Понедельник. Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»Понедельник. Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»Понедельник. Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»
6 день

Вторник. Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"

С 07:00 завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (с вещами).

  • 09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52);
  • 09:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
  • 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках».

12:30 Экскурсия «Цветущая Боратынка».

Посещение музея поэта Е. Боратынского. Е. А. Боратынский – выдающийся русский поэт, друг А. С. Пушкина.

Придя в музей, посетитель окажется в реальном жилом доме одной из дворянских семей дореволюционной Казани, увидит, как жили его обитатели, чем занимались в часы досуга.

Посетители музея смогут увидеть предметы мебели, стоявшей в доме поэта, его личные вещи, письма, посуду, книги, портреты поэта и его знакомых и друзей, рукописи.

Экскурсия продолжается в усадебном саде, благоухавшем в дворянском гнезде 100 лет назад с чаепитием на чайной веранде.

14:00 Окончание программы тура.

Трансфер на ж/д вокзал.

Вторник. Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"Вторник. Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"Вторник. Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"Вторник. Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница, категорияДействие ценыВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGLТип завтрака в туре
«Тур без проживания» 25.04.2024-02.10.20242197020970/21470
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL 16.05.2024-02.10.20242997020970/2947029970388202300/4070Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3* (номер «эконом-стандарт») TWIN/DBL/TRPL 16.05.2024-02.10.20243447020970/3397034470394703200/4200Шведский стол
«Давыдов ИНН» 2* (стандартный номер TWIN или DBL)16.05.2024-02.10.20243222020970/3172032220384702750/4000Шведский стол
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 16.05.2024-02.10.20243447020970/3172034470399703200/4300Шведский стол
Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL)16.05.2024-02.10.20243447020970/3397034470409703200/4500Шведский стол
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 16.05.2024-02.10.20243547020970/34970-443703400/5180Шведский стол
« IT Парк» 3* (стандартный номер возможен полуцокольный этаж TWIN/DBL) 16.05.2024-02.10.20243682020970/3632036820467203670/5650Шведский стол
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 16.05.2024-02.10.20243547020970/3497035470459703400/5500Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)16.05.2024-02.10.20243547020970/3497035470424703400/4800Шведский стол
«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.202316.05.2024-02.10.20243547020970/3497035470444703400/5200Шведский стол
«Отель Релита» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)16.05.2024-02.10.20243747020970/3697037470459703800/5500Шведский стол
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL)16.05.2024-02.10.20244022020970/3972040220494704350/6200Шведский стол
«Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 16.05.2024-02.10.20243997020970/3947039970459704300/5500Шведский стол
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL) 16.05.2024-02.10.20244347020970/42970-554705000/7400Шведский стол
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL) 16.05.2024-02.10.20243997020970/3947039970484704300/6000Шведский стол
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL) 16.05.2024-02.10.20244697020970/4647046970559705700/7500Шведский стол
«Отель Мираж» 5* (номер категории DELUXE Twin/DBL)16.05.2024-02.10.20246097020970/6047060970909708500/14500Шведский стол
Цены на тур в праздничные даты заезда:
Гостиница, категорияДействие ценыВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGLТип завтрака в туре
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL 25.04.2024-15.05.20243322020970/3272033220454702950/5400Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3* (номер «эконом-стандарт») TWIN/DBL/TRPL 25.04.2024-15.05.20243647020970/3597036470417203600/4650Шведский стол
«Давыдов ИНН» 2* (стандартный номер TWIN или DBL)25.04.2024-15.05.20243627020970/3577036270459703560/5900Шведский стол
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 25.04.2024-15.05.20243647020970/3597036470439703600/5100Шведский стол
Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL)25.04.2024-15.05.20243647020970/3597036470459703600/5500Шведский стол
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 25.04.2024-15.05.20243707020970/36570-507203720/6450Шведский стол
« IT Парк» 3* (стандартный номер возможен полуцокольный этаж TWIN/DBL) 25.04.2024-15.05.20243847020970/3797038470494704000/6200Шведский стол
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 25.04.2024-15.05.20243822020970/3772038220487203950/6050Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)25.04.2024-15.05.20243822020970/37720382204797039500/5900Шведский стол
«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.202325.04.2024-15.05.20243957020970/3907039570509704220/6500Шведский стол
«Отель Релита» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)25.04.2024-15.05.20244127020970/4077041270532204560/6950Шведский стол
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL)25.04.2024-15.05.20244222020970/4172042220559704750/7500Шведский стол
«Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 25.04.2024-15.05.20244347020970/4297043470509705000/6500Шведский стол
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL) 25.04.2024-15.05.20244697020970/46470-594705700/8200Шведский стол
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL) 25.04.2024-15.05.20244347020970/4297043470519705000/6700Шведский стол
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL) 25.04.2024-15.05.20245097020970/5047050970599706500/8200Шведский стол
«Отель Мираж» 5* (номер категории DELUXE Twin/DBL)25.04.2024-15.05.20246797020970/6747067970984709900/16000Шведский стол

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места. При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».

Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.

При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол.

Варианты проживания

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

5 ночей

Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

Отель «AMAKS Safar» 3

5 ночей

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

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Отель «Кристалл» 3

5 ночей

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3

Отель «Давыдов» 3

5 ночей

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.

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Отель «Парк Отель Центр» 3

5 ночей

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.

Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».

В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.

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Отель «Ибис» 3

5 ночей

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

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Отель «Биляр Палас» 4

5 ночей

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

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Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

5 ночей

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

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Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

5 ночей

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

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Отель «Ногай» 3

5 ночей

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

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«Отель Релита» 4

5 ночей

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

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Отель «Корстон Tower» 4

5 ночей

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4

Отель «Корстон Royal» 5

5 ночей

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

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Отель «Шаляпин Палас» 4

5 ночей

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4

Отель «Мираж» 5

5 ночей

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

Отель «Мираж» 5Отель «Мираж» 5Отель «Мираж» 5Отель «Мираж» 5

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

5 ночей

Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

Гостиница «Татарстан» 3

5 ночей

Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.

Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни.

Гости могут отдохнуть в баре или провести время за игрой в бильярд в отдельном зале. На территории работает сувенирный магазин, а на главной улице Баумана вы найдете множество магазинов и ресторанов.

Гостиница «Татарстан» 3Гостиница «Татарстан» 3Гостиница «Татарстан» 3Гостиница «Татарстан» 3Гостиница «Татарстан» 3Гостиница «Татарстан» 3Гостиница «Татарстан» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Казани и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
  • Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительная экскурсия в «Дом Бая»:2300 руб. /взрослый2100 руб. /детский до 14 лет1000 руб. /дети до 6 лет
  • 2300 руб. /взрослый
  • 2100 руб. /детский до 14 лет
  • 1000 руб. /дети до 6 лет
  • Дополнительная экскурсия «Огни Казани» - 1300 руб. /чел
  • Экскурсия на остров-град Свияжск: теплоходная экскурсия - 2700 руб. /чел. автобусная экскурсия - 2300 руб. /чел
  • Теплоходная экскурсия - 2700 руб. /чел
  • Автобусная экскурсия - 2300 руб. /чел
  • Аренда наушников для экскурсий по желанию - радиогиды - 150 руб. /сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Что входит в дополнительные программы в воскресенье?

Экскурсия на остров-град Свияжск в 11:30.

11:45 Причал «Казан».

Посадка на теплоход.

12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

14:00 Прибытие т/х в Свияжск.

Экскурсия «Цитадель завоевателя» - остров-град Свияжск. Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань. Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове. В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед)

Стоимость экскурсии 2700 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе группы).

В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на
остров-град Свияжск. Стоимость экскурсии 2300 рублей с туриста.

17:00 Отправление т/х в Казань.

19:00 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.

С 20:15 до 21:45 за доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа. За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды. Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников. Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

Стоимость программы: 2300 рублей взрослый, 2100 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
9 окт 2023
Поездка прошла хорошо, мне всё понравилось: хороший отель и очень удачное расположения, достаточно насыщенная и разнообразная программа, прекрасная Казань 😍 Основной наш гид, Нина, выше всяких похвал.
В целом я очень довольна поездкой, спасибо! 💐
Поездка прошла хорошо, мне всё понравилось: хороший отель и очень удачное расположения, достаточно насыщенная и разнообразнаяПоездка прошла хорошо, мне всё понравилось: хороший отель и очень удачное расположения, достаточно насыщенная и разнообразнаяПоездка прошла хорошо, мне всё понравилось: хороший отель и очень удачное расположения, достаточно насыщенная и разнообразнаяПоездка прошла хорошо, мне всё понравилось: хороший отель и очень удачное расположения, достаточно насыщенная и разнообразнаяПоездка прошла хорошо, мне всё понравилось: хороший отель и очень удачное расположения, достаточно насыщенная и разнообразнаяПоездка прошла хорошо, мне всё понравилось: хороший отель и очень удачное расположения, достаточно насыщенная и разнообразнаяПоездка прошла хорошо, мне всё понравилось: хороший отель и очень удачное расположения, достаточно насыщенная и разнообразная
Д
9 апр 2024
Умница
М
5 апр 2024
Все организовано достойно!
Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!

Тур входит в следующие категории Казани

Можно с детьмиВсе туры6-дневные турыНа автобусе

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