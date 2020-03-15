Последние новости коронавируса в Кемеровской области на сегодня со статистикой
Заразилось 260+9
Умерло 7
Выздоровело 80+1
Болеют сейчас 173+8
Летальность 2.69%около 27 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Кемеровской области, включая Кемерово, находится 0.11%, 260 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 7 умерло, 80 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 173 человека
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Кемерово и Кемеровской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Кемеровской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Кемеровской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Кемеровской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Кемеровской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
260+9+4%
7
80+1+1%
▲173+8
11 мая 2020
251+18+8%
7+1+17%
79+7+10%
▲165+10
10 мая 2020
233+19+9%
6
72+11+18%
▲155+8
9 мая 2020
214+10+5%
6+1+20%
61+11+22%
▼147-2
8 мая 2020
204+6+3%
5+1+25%
50+22+79%
▼149-17
7 мая 2020
198+18+10%
4
28+2+8%
▲166+16
6 мая 2020
180+14+8%
4
26+1+4%
▲150+13
5 мая 2020
166
4
25+3+14%
▼137-3
4 мая 2020
166+13+8%
4+2+100%
22
▲140+11
3 мая 2020
153+11+8%
2
22+3+16%
▲129+8
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Кемеровской области по дням
Кемеровская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Кемеровской области
В Кемеровской области с 5 мая планируют ввести пропускной режим для контроля за соблюдения жителями Кузбасса режима самоизоляции. По словам губернатор региона Сергея Цивилева, это нужно для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе прямого эфира раскрыл способы сдержать распространение коронавируса, к которым он прибегает в подведомственном регионе. По его словам, ключевым фактором является скорость принятия тех или иных решений по противодействию инфекции.
В России ребенка назвали в честь коронавируса. Это произошло в Новокузнецке (Кемеровская область). Мальчик получил имя Ковид. Родители ребенка назвали это имя оригинальным и отметили, что его не существовало раньше. Пара также считает имя Ковид звучным и с сильной энергетикой.
В Забайкальском крае полностью запретили продажу алкоголя в период самоизоляции из-за коронавируса. По состоянию на 2 апреля, частичный запрет введен в Туве, Якутии и Кемеровской области. В Карелии, Пермской области, а также Башкирии изменились сроки продажи спиртных напитков.
Новых заразившихся коронавирусом нашли в 18 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Кроме Москвы, заражения зафиксированы в Свердловской области, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Якутии, Ставропольском крае, Татарстане, Челябинской, Псковской, Самарской, Кемеровской областях.
Житель Новокузнецка Кемеровской области в шутку предлагал в интернете услуги по заражению коронавирусом и заинтересовал полицию. В его объявлении говорилось: «Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать». За такое посещение он просил 50 тысяч.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поблагодарил врачей, которые вылечили пациента с коронавирусом. Он отметил, что анализы одного из заразившихся показали отсутствие инфекции, второй пациент продолжает лечение и уже идет на поправку. Оба пациента заразились после поездки в Италию.
В Красноярском крае выздоровели трое пациентов, заразившихся коронавирусом. Также стало известно о выздоровлении одного из двух пациентов с коронавирусом в Кузбассе. По словам губернатора региона Сергея Цивилева, пациент выписан из Кемеровской областной инфекционной больницы.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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