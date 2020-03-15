Заразилось 260 +9

Умерло 7

Выздоровело 80 +1

Болеют сейчас 173 +8

Летальность 2.69% около 27 чел. на 1000 заболевших

В Кемеровской области, включая Кемерово, находится 0.11%, 260 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 7 умерло, 80 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 173 человека



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Кемерово и Кемеровской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Кемеровской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 3 раза в Кемеровской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 27 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Кемеровской области

Карта распространения коронавируса в Кемеровской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Кемеровской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Кемеровской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 260 +9+4% 7 80 +1+1% ▲ 173+8 11 мая 2020 251 +18+8% 7 +1+17% 79 +7+10% ▲ 165+10 10 мая 2020 233 +19+9% 6 72 +11+18% ▲ 155+8 9 мая 2020 214 +10+5% 6 +1+20% 61 +11+22% ▼ 147-2 8 мая 2020 204 +6+3% 5 +1+25% 50 +22+79% ▼ 149-17 7 мая 2020 198 +18+10% 4 28 +2+8% ▲ 166+16 6 мая 2020 180 +14+8% 4 26 +1+4% ▲ 150+13 5 мая 2020 166 4 25 +3+14% ▼ 137-3 4 мая 2020 166 +13+8% 4 +2+100% 22 ▲ 140+11 3 мая 2020 153 +11+8% 2 22 +3+16% ▲ 129+8 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Кемеровской области по дням