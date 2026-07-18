Описание экскурсииВы узнаете о том, как возникли Кимры, как стали столицей сапожного производства, как местные жители выкупились на волю еще до крестьянской реформы и поразмыслите вместе с экскурсоводом о причинах зарождения в богатом селе (даже не уездном городе!) ярчайшего культурного явления – кимрского деревянного модерна…
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы начнем с Театральной площади (бывшей Ленина, а до того - Соборной). Под стать своим именам - она изменилась до неузнаваемости за сто лет
- Но вы увидите её прошлое убранство на фотографиях из альбома экскурсовода. Затем наш путь - на Майскую площадь (раньше - Торговая)
- Где нынче памятник авиаконструктору Андрею Туполеву
- А когда-то стоял - Сталину… Улицы Урицкого (Ильинская) и Кирова (Конная) - потрепанное временем торжество эклектичного модерна конца 19-го-начала 20 веков в камне и в дереве. А на перекрестке улиц - памятник кимрскому сапожнику
- Который прославил город на века. Кольцо по центру города мы завершим на набережной Волги
- Откуда открываются прекрасные виды на мост и заречные дали. Завершение экскурсии - знакомство с Преображенским и Воскресенскими соборами
- А также - с прекрасными образцами советского деревянного модерна на Московской улице
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- В случае, если туристы прибывают в город без своего транспорта (например, на электричке до ст. Савелово), до Театральной площади можно добраться на автобусах № 10 и 14.
Место начала и завершения?
Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень понравилась экскурсия. Виктор очень интересно рассказывает. Затронул все важные темы и про историю города, и про людей, которые в нем жили. Интересно было как мне, так и моей внучке. Спасибо большое.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Очень интересная эскурсия, прекрасный эскурсовод, настоящий историк. Без спешки и беготни обошли все интересные места города, узнали его историю
Вам был полезен этот отзыв?
Похожие экскурсии на «Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн»
Фотопрогулка
до 10 чел.
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Маршрут охватывает Театральную и Майскую площади, улицы Урицкого и Кирова, набережную Волги и Московскую улицу с образцами модерна
Начало: На Театральной площади Кимр
Те же ключевые места, история сапожного промысла и деревянный модерн. Маршрут короче и допускает автомобиль или микроавтобус
Сегодня в 10:00
30 авг в 10:00
от 4250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборКимрский деревянный модерн
Рассмотрите дома Лужина, Серепьевых, Потапенко и Рыбкина, интерьеры с лепниной и росписями, а также разберитесь в истории сапожного царства
Начало: На улице Набережная Фадеева
Общие темы - сапожное прошлое Кимр и деревянный модерн. Акцент смещён на конкретные дома, интерьеры и отделочные материалы, маршрут длиннее
29 авг в 08:00
30 авг в 12:00
от 7500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Архитектура города Кимры
Исследуйте улицы Фадеева, Урицкого, Кирова и Володарского, набережную Волги и Театральную площадь, сравнивая эклектику, модерн и неоклассицизм
Начало: Набережная Фадеева 1/1 Возле входа в "Чайку", "Мод...
Сохраняются история Кимр, обувной промысел и архитектура центра. Экскурсия заметно длиннее и шире по стилям, передвижение только пешком
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
от 10 800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
Увидите каменные и деревянные дома модерна, Преображенский собор, памятник Туполеву, Волгу, драматический театр и краеведческий музей
Начало: Кимры, Набережная Фадеева, дом 1. У Обелиска
Те же Кимры, модерн, сапожное наследие и волжские виды. В центре внимания также собор, театр и музей, а маршрут короче
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 20 чел.
4000 ₽ за экскурсию