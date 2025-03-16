Индивидуальная
до 10 чел.
Неспешная прогулка по старинной Кинешме: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по Кинешме: узнайте о знаменитых жителях и их наследии, прогуляйтесь по живописным местам города
Начало: В центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма - город на Волге
Погрузитесь в атмосферу Кинешмы, где снимались культовые фильмы и процветала купеческая жизнь. Откройте для себя её историю и архитектуру
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2800 ₽
3500 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
Познакомиться с городом, который вдохновил автора "Бесприданницы" и "Грозы"
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2800 ₽
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия16 марта 2025Нам все очень понравилось! Юлия рассказала нам всё о Кинешме — от истории города до его современных особенностей. Экскурсия была
- ННаталия9 марта 2025Большое спасибо, Галине за экскурсию!!!! Открыла для себя этот прекрасный "уездный" городок на Волге!!!!! За время экскурсии получили краткий, но
- ССергей22 февраля 2025Хотим выразить благодарность Галине за отличную экскурсию. Мы прогулялись по всему историческому центру и узнали множество интересных фактов о городе
- ЕЕлена6 января 2025Очень понравилось - и гид, и город. Было информативно и увлекательно, спасибо замечательной Юлии!
- ООксана3 января 2025Экскурсия понравилась. Юлия интересный рассказчик. Узнали много нового и интересного. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Кинешме в категории «Для студентов»
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