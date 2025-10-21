Л Людмила Неспешная прогулка по старинной Кинешме Дата посещения: 21 октября 2025 Очень понравился экскурсовод Юлия. Человек, влюблённый в свою профессию и свой город. Очень интересная, подробная и грамотная экскурсия. Большое спасибо.

А Алексей Неспешная прогулка по старинной Кинешме Юлия - прекрасный экскурсовод, интересный собеседник. За полтора часа мы отлично и неспешно прошлись по основным улочкам Кинешмы, узнали много нового от Юлии и не заметили как прошло время прогулки. Спасибо большое!

Т Татьяна Неспешная прогулка по старинной Кинешме Спасибо Юлии за интересный и познавательный рассказ!

О Ольга Неспешная прогулка по старинной Кинешме

Из-за обстоятельств, нам пришлось перенести экскурсию, Юлия пошла навстречу и подстроилась под нас.

Не смотря на прохладную погоду, мы не заметили как прошло это время)))

Юлия ответила на наши вопросы, рассказала много интересного о городе, подсказала где пообедать, отведать знаменитыхе фритюрные пироги!

Благодарим за профессионализм. Желаем успехов и процветания 🌹 Юлия, от души благодарим за увлекательный рассказ о Кинешме!

л людмила Неспешная прогулка по старинной Кинешме Прогулка по Кинешме получилась замечательной! Действительно неспешной и очень познавательной. Юлия прекрасный рассказчик, любящий и знающий свой город, его историю и реальность.

Д Денис Неспешная прогулка по старинной Кинешме Отличная содержательная экскурсия, очень грамотный гид Юлия. Удалось окунуться в историю старинной Кинешмы. Несмотря на прохладную ноябрьскую погоду и ветер, прогулка получилась замечательной. Рекомендую Юлию в качестве гида.

О Ольга Неспешная прогулка по старинной Кинешме Прекрасная экскурсия

Н Наталья Неспешная прогулка по старинной Кинешме читать дальше Она прекрасный рассказчик и собеседник, пошла нам на встречу, когда мы попросили немного сдвинуть время и посоветовала, где поесть вкусный фирменный пирог! Спасибо большое за интересную прогулку! Мы полостью удовлетворили свое любопытство и насладились прекрасным городком Кинешмой! С Юлей было приятно пообщаться!

С Светлана Неспешная прогулка по старинной Кинешме Экскурси, понравилась. Были ограничены во времени. Все успели.

Юлия -чудо, все отлично рассказала и показала основные достопримечательности