Мои заказы

Главные экскурсионные места в Кинешме

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Кинешме, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Кинешма - город на Волге
Пешая
1.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма - город на Волге
Погрузитесь в атмосферу Кинешмы, где снимались культовые фильмы и процветала купеческая жизнь. Откройте для себя её историю и архитектуру
4 авг в 18:00
5 авг в 08:30
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма глазами А.Н. Островского
Откройте для себя Кинешму через призму творчества А.Н. Островского. Погрузитесь в атмосферу города, вдохновившего великого драматурга
Сегодня в 13:00
31 июл в 13:30
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Кинешма - Плёс: один день на Волге
На теплоходе
11 часов
Водная прогулка
Кинешма - Плёс: один день на Волге
Погрузитесь в атмосферу волжских городов: теплоход, Соборная гора и купеческие истории. Прекрасный день на Волге с историей и живописью
Начало: На площади Революции
2 авг в 08:30
3 авг в 08:30
10 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    22 июля 2025
    Кинешма - город на Волге
    Спасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городом.
    Спасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городомСпасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городомСпасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городомСпасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городомСпасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городомСпасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городомСпасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городомСпасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городомСпасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городомСпасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городом
  • Л
    Лейда
    19 июля 2025
    Кинешма - город на Волге
    Кинешма - уютный волжский город. Были приятно удивлены длинной красивой набережной, историей города, обилием исторических фактов и большим для маленького
    читать дальше

    города театром имени А. Островского. Галина с упоением рассказывала даже больше отведенного времени. Галина с любовью рассказывает о городе. приятно провели время, с удовольствием вернемся

  • В
    Виктор
    9 июля 2025
    Кинешма - город на Волге
    Благодарим Галину за отличную прогулку по старинной Кинешме. Было очень познавательно и интересно. Туристический кластер Кинешмы продолжает расширяться, и мы надеемся в будущем посетить этот приволжский город еще раз, чтобы полюбоваться открывшимися видами и послушать новые истории.
  • О
    Ольга
    19 июня 2025
    Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
    Экскурсию по Кинешма проводила экскурсовод Марина, она очень увлекательно рассказала про историю города и по нашей просьбе, особое внимание уделила деталям пребывания Островского в этих краях. Маршрут был очень интересным, а рассказ содержательным.

Ответы на вопросы от путешественников по Кинешме в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кинешме
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кинешма - город на Волге
  2. Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
  3. Кинешма - Плёс: один день на Волге
Сколько стоит экскурсия по Кинешме в июле 2025
Сейчас в Кинешме в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Кинешме на 2025 год по теме «Популярные места», 18 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь