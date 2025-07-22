Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма - город на Волге
Погрузитесь в атмосферу Кинешмы, где снимались культовые фильмы и процветала купеческая жизнь. Откройте для себя её историю и архитектуру
«Успенско-Троицкий кафедральный собор — вы увидите редкие иконы и настенную роспись»
4 авг в 18:00
5 авг в 08:30
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма глазами А.Н. Островского
Откройте для себя Кинешму через призму творчества А.Н. Островского. Погрузитесь в атмосферу города, вдохновившего великого драматурга
«Успенско-Троицкий собор (зайдём внутрь)»
Сегодня в 13:00
31 июл в 13:30
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Кинешма - Плёс: один день на Волге
Погрузитесь в атмосферу волжских городов: теплоход, Соборная гора и купеческие истории. Прекрасный день на Волге с историей и живописью
Начало: На площади Революции
«Мы поднимемся на Соборную гору — духовный и исторический центр города»
2 авг в 08:30
3 авг в 08:30
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга22 июля 2025Спасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городом.
- ЛЛейда19 июля 2025Кинешма - уютный волжский город. Были приятно удивлены длинной красивой набережной, историей города, обилием исторических фактов и большим для маленького
- ВВиктор9 июля 2025Благодарим Галину за отличную прогулку по старинной Кинешме. Было очень познавательно и интересно. Туристический кластер Кинешмы продолжает расширяться, и мы надеемся в будущем посетить этот приволжский город еще раз, чтобы полюбоваться открывшимися видами и послушать новые истории.
- ООльга19 июня 2025Экскурсию по Кинешма проводила экскурсовод Марина, она очень увлекательно рассказала про историю города и по нашей просьбе, особое внимание уделила деталям пребывания Островского в этих краях. Маршрут был очень интересным, а рассказ содержательным.
Ответы на вопросы от путешественников по Кинешме в категории «Святые места»
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