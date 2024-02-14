Добро пожаловать на экскурсию, которая раскроет перед вами историю Ферапонтова монастыря, его архитектурный ансамбль и великолепные фрески, созданные великим мастером Дионисием в XVI веке. Собор является объектом культурного наследия ЮНЕСКО и бережно хранит первозданные фрески Дионисия. По окончанию экскурсии у вас будет возможность самостоятельно посетить музей монастыря и углубиться в его историю и искусство.

Описание

Что вас ожидает: Шедевры на стенах собора Самое яркое сокровище монастыря — Рождественский собор 1490 года с уникальными фресками Дионисия Мудрого. Искусство этого великого иконописца живет на стенах собора величественно и непостижимо. Это рука одного мастера, чье искусство стало неотъемлемой частью культурного наследия человечества. Архитектурная гармония и окружение Архитектурный ансамбль монастыря восхищает — формировался он на протяжении трех веков с XV по XVII. Экскурсия-прогулка позволит вам оценить его величие и гармонию в окружении природы. Взгляд на обитель Прогулка в окрестностях монастыря откроет перед вами самые впечатляющие виды на эту древнюю обитель. Новая пешеходная зона у Бородаевского озера станет площадкой для наслаждения красотой местности и монастыря. Важная информация: В монастыре есть действующие храмы. При желании, после экскурсии, вы сможете посетить и их. Учитывайте это при подборе гардероба.