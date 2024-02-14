Ферапонтов монастырь: о фресках Дионисия
Индивидуальная экскурсия в Кириллове

Пешеходная экскурсия в Кириллове: архитектурная гармония Ферапонтова монастыря

Добро пожаловать на экскурсию, которая раскроет перед вами историю Ферапонтова монастыря, его архитектурный ансамбль и великолепные фрески, созданные великим мастером Дионисием в XVI веке. Собор является объектом культурного наследия ЮНЕСКО и бережно хранит первозданные фрески Дионисия.

По окончанию экскурсии у вас будет возможность самостоятельно посетить музей монастыря и углубиться в его историю и искусство.
Ферапонтов монастырь: о фресках Дионисия
Ферапонтов монастырь: о фресках Дионисия
Ферапонтов монастырь: о фресках Дионисия
Ближайшие даты:
14
фев
15
фев
16
фев
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает: Шедевры на стенах собора Самое яркое сокровище монастыря — Рождественский собор 1490 года с уникальными фресками Дионисия Мудрого. Искусство этого великого иконописца живет на стенах собора величественно и непостижимо. Это рука одного мастера, чье искусство стало неотъемлемой частью культурного наследия человечества. Архитектурная гармония и окружение Архитектурный ансамбль монастыря восхищает — формировался он на протяжении трех веков с XV по XVII. Экскурсия-прогулка позволит вам оценить его величие и гармонию в окружении природы. Взгляд на обитель Прогулка в окрестностях монастыря откроет перед вами самые впечатляющие виды на эту древнюю обитель. Новая пешеходная зона у Бородаевского озера станет площадкой для наслаждения красотой местности и монастыря. Важная информация: В монастыре есть действующие храмы. При желании, после экскурсии, вы сможете посетить и их. Учитывайте это при подборе гардероба.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • В монастыре есть действующие храмы. При желании
  • После экскурсии
  • Вы сможете посетить и их. Учитывайте это при подборе гардероба
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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