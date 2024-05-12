Познавательные экскурсии на природе в Кириллове

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Кириллове, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Кириллов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Популярное предложение
Добро пожаловать в Кириллов
Главные достопримечательности и тайные уголки старинного города на обзорной экскурсии
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
«Посетите местные живописные парки и увидите в них мемориальный комплекс Родина-мать, памятники Ленину и Преображенскому»
11 июня в 13:30
12 июня в 09:30
4 000 за всё до 10 чел.
Гора Маура и Сокольский бор
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Гора Маура и Сокольский бор
Познакомиться с природными сокровищами национального парка «Русский Север»
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
«Поднимаясь к вершине одной из трех гор национального парка, вы познакомитесь с ее богатой флорой и фауной»
Завтра в 14:00
11 июня в 17:00
6 670 за всё до 10 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Народные промыслы, природные красоты и религиозные памятники Вологодчины на автомобильной экскурсии
«Поговорим и о традиционных промыслах Вологодчины — известном на весь мир кружеве, зародившемся на берегах Кубенского озера»
7 июля в 08:00
18 июля в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    12 мая 2024
    Добро пожаловать в Кириллов
    Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно.
  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    Добро пожаловать в Кириллов
    Честно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событий. Экскурсия проходит на небольшом
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    пятачке центра городка без посещения монастыря, но очень насыщенная. Экскурсовод Надежда увлекла рассказом о прошлом и настоящем Кириллова. Позже мы самостоятельно посетили действительно огромный монастырь. Рекомендуем посетить даже не смотря на удалённость Кириллова от основных туристических путей.

    Честно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событийЧестно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событийЧестно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событий
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Добро пожаловать в Кириллов
    Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно. Спасибо
    Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно. СпасибоОгромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно. Спасибо
  • О
    Ольга
    9 апреля 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Четко продуман план поездки, очень информативно и интересно. Предоставлены ответы на все наши вопросы. Очень понравилось, несмотря на погоду. Большое спасибо Ольге
  • М
    Мария
    17 августа 2023
    Гора Маура и Сокольский бор
    Спасибо гиду-мы были сложной командой!
    Спасибо гиду-мы были сложной командой!
  • Т
    Татьяна
    14 августа 2023
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Ольга прекрасна. Экскурсией очень довольны. Все рассказывала очень подробно и интересно. Время пролетела незаметно. Еще хочу добавить, что Ольга отличный водитель и создает в машине комфортную обстановку. Огромное спасибо
  • Н
    Надежда
    13 августа 2023
    Гора Маура и Сокольский бор
    Побывали сегодня на экскурсии у Евгения, остались очень довольны. Гид коммуникабелен, отзывчив, любит свой край и много знает о нем. Мы были с мужем вдвоем на экскурсии, но, думаю, что т детям будет очень интересно.
  • К
    Константин
    3 августа 2023
    Гора Маура и Сокольский бор
    Хотим выразить благодарность нашему гиду Евгению за очень интересную, подробную экскурсию, включившую в себя гору Маура и Сокольский бор. Мы узнали
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    много нового о местных достопримечательностях, особенностях региона, о природе, культуре, истории и особенностях социальной жизни. Планируем обязательно вернуться и вновь заказать экскурсию у Евгения, но уже по монастырям. Желаем успехов в работе!

  • Е
    Елена
    19 июля 2023
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Съездили с Ольгой в поездку в Ферапонтово и Кириллов., нашли в ее лице экскурсовода, знающего и любящего свой край. Не
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    было вопросов, на который она не смогла дать развернутый ответ. От всей души еще раз благодарим Ольгу за прекрасно проведенный день.

Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «Природа и пейзажи»

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Какие места ещё посмотреть в Кириллове
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Кирилло-Белозерский монастырь
  2. Ферапонтов монастырь
  3. Национальный парк «Русский Север»
Сколько стоит экскурсия по Кириллову в июне 2024
Сейчас в Кириллове в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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