1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Добро пожаловать в Кириллов
Главные достопримечательности и тайные уголки старинного города на обзорной экскурсии
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
«Посетите местные живописные парки и увидите в них мемориальный комплекс Родина-мать, памятники Ленину и Преображенскому»
11 июня в 13:30
12 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гора Маура и Сокольский бор
Познакомиться с природными сокровищами национального парка «Русский Север»
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
«Поднимаясь к вершине одной из трех гор национального парка, вы познакомитесь с ее богатой флорой и фауной»
Завтра в 14:00
11 июня в 17:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Народные промыслы, природные красоты и религиозные памятники Вологодчины на автомобильной экскурсии
«Поговорим и о традиционных промыслах Вологодчины — известном на весь мир кружеве, зародившемся на берегах Кубенского озера»
7 июля в 08:00
18 июля в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия12 мая 2024Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно.
- ЕЕвгений5 мая 2024Честно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событий. Экскурсия проходит на небольшом
- ННаталья2 мая 2024Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно. Спасибо
- ООльга9 апреля 2024Четко продуман план поездки, очень информативно и интересно. Предоставлены ответы на все наши вопросы. Очень понравилось, несмотря на погоду. Большое спасибо Ольге
- ММария17 августа 2023Спасибо гиду-мы были сложной командой!
- ТТатьяна14 августа 2023Ольга прекрасна. Экскурсией очень довольны. Все рассказывала очень подробно и интересно. Время пролетела незаметно. Еще хочу добавить, что Ольга отличный водитель и создает в машине комфортную обстановку. Огромное спасибо
- ННадежда13 августа 2023Побывали сегодня на экскурсии у Евгения, остались очень довольны. Гид коммуникабелен, отзывчив, любит свой край и много знает о нем. Мы были с мужем вдвоем на экскурсии, но, думаю, что т детям будет очень интересно.
- ККонстантин3 августа 2023Хотим выразить благодарность нашему гиду Евгению за очень интересную, подробную экскурсию, включившую в себя гору Маура и Сокольский бор. Мы узнали
- ЕЕлена19 июля 2023Съездили с Ольгой в поездку в Ферапонтово и Кириллов., нашли в ее лице экскурсовода, знающего и любящего свой край. Не
Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «Природа и пейзажи»
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