Приглашаю вас отправиться в удивительное место в долине реки Немда.
Вы увидите величественный столб Часовой и скалу Камень, прогуляетесь по заповедным уголкам природы и узнаете легенды о богатыре Чимбулате.
Вы увидите величественный столб Часовой и скалу Камень, прогуляетесь по заповедным уголкам природы и узнаете легенды о богатыре Чимбулате.
Описание экскурсии
Живописные виды Мы отправимся из Кирова к деревне Фокино, недалеко от которой расположился Чимбулатский ботанико-геологический комплекс. Первым маршрутом вы увидите Береснятский водопад высотой 25 метров, расщелину Холодильник и Буржатский утес. Второй маршрут — лёгкий семикилометровый поход, где вас ждёт кристально чистый воздух, скальный массив Камень и смотровая площадка с фантастическим видом на реку Немда. Не обойдем стороной и восьмиметровый известняковый столб Часовой. Легенды марийской земли Я расскажу о кировской природе и о богатыре Чимбулате, который в XI веке объединил разрозненные марийские племена. Вы узнаете, как его подвиги отразились в современных традициях, как он остался в марийской мифологии и каким образом увековечен в народной памяти. А ещё — множество других увлекательных историй и фактов! Важная информация:
Трансфер: легковой автомобиль Лада Гранта.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Трансфер: легковой автомобиль Лада Гранта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кирова
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