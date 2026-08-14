Живописные виды Мы отправимся из Кирова к деревне Фокино, недалеко от которой расположился Чимбулатский ботанико-геологический комплекс. Первым маршрутом вы увидите Береснятский водопад высотой 25 метров, расщелину Холодильник и Буржатский утес. Второй маршрут — лёгкий семикилометровый поход, где вас ждёт кристально чистый воздух, скальный массив Камень и смотровая площадка с фантастическим видом на реку Немда. Не обойдем стороной и восьмиметровый известняковый столб Часовой. Легенды марийской земли Я расскажу о кировской природе и о богатыре Чимбулате, который в XI веке объединил разрозненные марийские племена. Вы узнаете, как его подвиги отразились в современных традициях, как он остался в марийской мифологии и каким образом увековечен в народной памяти. А ещё — множество других увлекательных историй и фактов! Важная информация:

Трансфер: легковой автомобиль Лада Гранта.