Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат

Полюбоваться реками, оврагами, утесами и скальным массивом Камень на авто-пешеходной экскурсии

Индивидуальная
Приглашаю вместе исследовать Чимбулатский ботанико-геологический комплекс.

Это место невероятной красоты в долине реки Немда.

Вы увидите гигантский столб Часовой и скалу Камень, погуляете по заповедным уголкам нашего края и услышите о легендарном богатыре Чимбулате.
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Завораживающие пейзажи

Мы отправимся из Кирова в сторону деревню Фокино, неподалеку от которой находится Чимбулатский ботанико-геологический комплекс. В нем вас ждет несложный семикилометровый пеший поход. Вы подышите кристально чистым воздухом, увидите скальный массив Камень и подниметесь на смотровую площадку с фантастическим видом на реку Немда. А еще я покажу вам восьмиметровый известняковый столб Часовой.

Сюжеты из марийской мифологии

Я расскажу об особенностях кировской природы и о богатыре Чимбулате, жившем в конце XI века. Вы узнаете, как он взял под свое покровительство разрозненные марийские племена, как он связан с современными традициями богослужения и каким образом увековечен в марийском сознании. А также поделюсь другими занимательными фактами и историями!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит круглогодично
  • Транспорт включен в стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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