Что вас ожидает

Завораживающие пейзажи

Мы отправимся из Кирова в сторону деревню Фокино, неподалеку от которой находится Чимбулатский ботанико-геологический комплекс. В нем вас ждет несложный семикилометровый пеший поход. Вы подышите кристально чистым воздухом, увидите скальный массив Камень и подниметесь на смотровую площадку с фантастическим видом на реку Немда. А еще я покажу вам восьмиметровый известняковый столб Часовой.

Сюжеты из марийской мифологии

Я расскажу об особенностях кировской природы и о богатыре Чимбулате, жившем в конце XI века. Вы узнаете, как он взял под свое покровительство разрозненные марийские племена, как он связан с современными традициями богослужения и каким образом увековечен в марийском сознании. А также поделюсь другими занимательными фактами и историями!

Организационные детали