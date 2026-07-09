Увлекательное путешествие из Кирова к Чимбулатскому ботанико-геологическому комплексу предлагает увидеть величественные природные объекты, такие как Береснятский водопад и скала Камень. Туристы также смогут узнать о богатыре Чимбулате и его роли в истории марийских племен.



Экскурсия проводится круглый год, а транспорт включен в стоимость, что делает её доступной и удобной для всех

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки из Кирова на Чимбулат - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа особенно красива, погода теплая и комфортная для пеших маршрутов. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой маршрут может быть изменён, но прогулка всё равно возможна, хотя и потребует большей подготовки и теплой одежды.

Сейчас август — это идеальное время.