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Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат

Исследуйте Чимбулатский комплекс, насладитесь природой и узнайте о богатыре Чимбулате. Путешествие подарит незабываемые впечатления
Увлекательное путешествие из Кирова к Чимбулатскому ботанико-геологическому комплексу предлагает увидеть величественные природные объекты, такие как Береснятский водопад и скала Камень. Туристы также смогут узнать о богатыре Чимбулате и его роли в истории марийских племен.

Экскурсия проводится круглый год, а транспорт включен в стоимость, что делает её доступной и удобной для всех
5
40 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Водная прогулка
  • 🏞 Уникальные пейзажи
  • 🗿 Исторические легенды
  • 🚶‍♂️ Пешие маршруты
  • 🚗 Включен транспорт

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для водной прогулки из Кирова на Чимбулат - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа особенно красива, погода теплая и комфортная для пеших маршрутов. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой маршрут может быть изменён, но прогулка всё равно возможна, хотя и потребует большей подготовки и теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат

Что можно увидеть

  • Часовой
  • Камень

Описание экскурсии

Завораживающие пейзажи

Мы отправимся из Кирова в сторону деревню Фокино, неподалеку от которой находится Чимбулатский ботанико-геологический комплекс. На первом пешеходном маршруте мы увидим Береснятский водопад высотой 25 метров, расщелину Холодильник и Буржатский утес. На втором маршрутевас ждет несложный семикилометровый пеший поход. Вы подышите кристально чистым воздухом, увидите скальный массив Камень и подниметесь на смотровую площадку с фантастическим видом на реку Немда. А еще я покажу вам восьмиметровый известняковый столб Часовой.

Сюжеты из марийской мифологии

Я расскажу об особенностях кировской природы и о богатыре Чимбулате, жившем в конце XI века. Вы узнаете, как он взял под свое покровительство разрозненные марийские племена, как он связан с современными традициями богослужения и каким образом увековечен в марийском сознании. А также поделюсь другими занимательными фактами и историями!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит круглогодично. Зимой маршрут может быть изменён в зависимости от погодных условий. Подробности можно обсудить в переписке с гидом.
  • Транспорт включен в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьба написать в сопроводительном письме)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Кирове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1064 туристов
Всем привет! Меня зовут Евгений, я гид и фотограф. С радостью покажу вам прекрасные пейзажи Кировской области и расскажу о них самое интересное.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
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О
Очень люблю лесные прогулки, и от этой остались очень теплые воспоминания и суперские фотографии) в качестве дополнительного бонуса вдоль тропинки то и дело находила землянику))
С Евгением не только интересно, но и очень комфортно. В полном восторге от обеих экскурсий (по лесу и по городу)
Очень люблю лесные прогулки, и от этой остались очень теплые воспоминания и суперские фотографии) в качестве
Очень люблю лесные прогулки, и от этой остались очень теплые воспоминания и суперские фотографии) в качестве
Очень люблю лесные прогулки, и от этой остались очень теплые воспоминания и суперские фотографии) в качестве
Очень люблю лесные прогулки, и от этой остались очень теплые воспоминания и суперские фотографии) в качестве
Очень люблю лесные прогулки, и от этой остались очень теплые воспоминания и суперские фотографии) в качестве
Очень люблю лесные прогулки, и от этой остались очень теплые воспоминания и суперские фотографии) в качестве
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Тихонова
Здравствуйте! 5 мая совершили автомобильное путешествие с Евгением из Кирова на Чимбулат и реку Немда. По времени это заняло приблизительно 1,5 часа туда и там прогулка по красивым местам вдоль
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реки Немда 1,5 км. Увидели водопад (правда в этом году без воды),живописную расщелину среди деревьев, а также столь же живописный утес с цветущими на нем местными краснокнижными цветочками. На обратном пути посетили дендрарий. Евгений понравился очень доброжелательным и позитивным настроем, любовью к своему краю, подготовкой к экскурсии, а также аккуратным и спокойным вождением. В общем, отлично провели время, полюбовались красотами Вятского края и пообщались с очень приятным молодым парнем.

Здравствуйте! 5 мая совершили автомобильное путешествие с Евгением из Кирова на Чимбулат и реку Немда. По
Здравствуйте! 5 мая совершили автомобильное путешествие с Евгением из Кирова на Чимбулат и реку Немда. По
Здравствуйте! 5 мая совершили автомобильное путешествие с Евгением из Кирова на Чимбулат и реку Немда. По
Здравствуйте! 5 мая совершили автомобильное путешествие с Евгением из Кирова на Чимбулат и реку Немда. По
Здравствуйте! 5 мая совершили автомобильное путешествие с Евгением из Кирова на Чимбулат и реку Немда. По
Здравствуйте! 5 мая совершили автомобильное путешествие с Евгением из Кирова на Чимбулат и реку Немда. По
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Юлия
Прекрасная однодневная экскурсия состоит из 2 отрезков:

Есть переход 7 км в одну сторону: поле, лесок и ещё 2 поля)),по времени это 1час 25 минут минимум.
Вятская земля глинистая, скользкая, сохнет не
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быстро, а липнет к подошве отлично. Если ночью был дождь лучше взять сменную обувь. У гида есть запасные сапоги, но удовольствие от пешей прогулки получите только в своей удобной туристической обуви.

Эти замечательные места рекомендую посетить. Просторы земли Русской, открываются и завораживают: какие слова передадут километры поворота реки и гектары лесов, лежащие по ногами… Пространство настоящего. Сидишь на краю поля, любуешся пространством… обошел со стороны это скала… Я любила приходить на морской берег для того чтобы увидеть горизонт, насколько он далеко… Эти места прекрасная альтернатива.
Находясь на вершине, понимаешь, почему ветер "гуляет", попадая из города в заповедный край ощущаешь сладость луговых трав, как парит земля, прохладу воды и затаенных уголков скал. Все эти стихии наполняют душу и как будто раскрывают перед тобой новые возможности… Видели лошадей, ежа, уток, каких-то хищных птиц парящих в воздухе.

Прекрасная однодневная экскурсия состоит из 2 отрезков:
Прекрасная однодневная экскурсия состоит из 2 отрезков:
Прекрасная однодневная экскурсия состоит из 2 отрезков:
Прекрасная однодневная экскурсия состоит из 2 отрезков:
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А
22 августа мы ездили на экскурсию на Чембулат. Понравилось все. Никаких организационных проблем не возникло. Гид Евгений приветливый и доброжелательный, на своей машине довёз до места экскурсии и обратно. Рассказал
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много интересного как о месте назначения, так и о Кировской области, ее городах и населённых пунктах, которые проезжали мимо. Поездка была полностью ориентирована на нас: гуляли, любовались красотами и фотографировались столько, сколько нам хотелось, гид не торопил и делал остановку везде, где нам хотелось сделать фото или погулять. Как водитель Евгений тоже не вызвал нареканий. Правил не нарушает, скорость не превышает, в машине с ним чувствуешь себя комфортно. Спасибо за хорошую экскурсию и хорошо проведённое время. Получили большое удовольствие.

22 августа мы ездили на экскурсию на Чембулат. Понравилось все. Никаких организационных проблем не возникло. Гид
22 августа мы ездили на экскурсию на Чембулат. Понравилось все. Никаких организационных проблем не возникло. Гид
22 августа мы ездили на экскурсию на Чембулат. Понравилось все. Никаких организационных проблем не возникло. Гид
22 августа мы ездили на экскурсию на Чембулат. Понравилось все. Никаких организационных проблем не возникло. Гид
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Иван
Несмотря на объективные погодные сложности у нас получилось преодолеть 90% маршрута и посетить несколько красивых мест. Дети очень довольны и запомнят этот поход надолго. Можем порекомендовать Евгения как надежного проводника и интересного собеседника. Постараемся обязательно приехать еще раз в Киров летом:-)
Несмотря на объективные погодные сложности у нас получилось преодолеть 90% маршрута и посетить несколько красивых мест.
Несмотря на объективные погодные сложности у нас получилось преодолеть 90% маршрута и посетить несколько красивых мест.
Несмотря на объективные погодные сложности у нас получилось преодолеть 90% маршрута и посетить несколько красивых мест.
Несмотря на объективные погодные сложности у нас получилось преодолеть 90% маршрута и посетить несколько красивых мест.
Несмотря на объективные погодные сложности у нас получилось преодолеть 90% маршрута и посетить несколько красивых мест.
Несмотря на объективные погодные сложности у нас получилось преодолеть 90% маршрута и посетить несколько красивых мест.
Несмотря на объективные погодные сложности у нас получилось преодолеть 90% маршрута и посетить несколько красивых мест.
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Елена
Прекрасное путешествие в красивейший уголок Вятского края.
Родниковый водопад очень симпатичен, особенно в жаркую погоду.
Виды на Немду с высоты Буржатского утеса и горы Чимбулата завораживают.
А длинную дорогу скрашивают ролики-фильмы про Киров и другие древние города Вятского края.
Прекрасное путешествие в красивейший уголок Вятского края.
Прекрасное путешествие в красивейший уголок Вятского края.
Прекрасное путешествие в красивейший уголок Вятского края.
Прекрасное путешествие в красивейший уголок Вятского края.
Прекрасное путешествие в красивейший уголок Вятского края.
Прекрасное путешествие в красивейший уголок Вятского края.
Прекрасное путешествие в красивейший уголок Вятского края.
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Входит в следующие категории Кирова

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