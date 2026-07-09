Экскурсия проводится круглый год, а транспорт включен в стоимость, что делает её доступной и удобной для всех
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Водная прогулка
- 🏞 Уникальные пейзажи
- 🗿 Исторические легенды
- 🚶♂️ Пешие маршруты
- 🚗 Включен транспорт
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Часовой
- Камень
Описание экскурсии
Завораживающие пейзажи
Мы отправимся из Кирова в сторону деревню Фокино, неподалеку от которой находится Чимбулатский ботанико-геологический комплекс. На первом пешеходном маршруте мы увидим Береснятский водопад высотой 25 метров, расщелину Холодильник и Буржатский утес. На втором маршрутевас ждет несложный семикилометровый пеший поход. Вы подышите кристально чистым воздухом, увидите скальный массив Камень и подниметесь на смотровую площадку с фантастическим видом на реку Немда. А еще я покажу вам восьмиметровый известняковый столб Часовой.
Сюжеты из марийской мифологии
Я расскажу об особенностях кировской природы и о богатыре Чимбулате, жившем в конце XI века. Вы узнаете, как он взял под свое покровительство разрозненные марийские племена, как он связан с современными традициями богослужения и каким образом увековечен в марийском сознании. А также поделюсь другими занимательными фактами и историями!
Организационные детали
- Экскурсия проходит круглогодично. Зимой маршрут может быть изменён в зависимости от погодных условий. Подробности можно обсудить в переписке с гидом.
- Транспорт включен в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
С Евгением не только интересно, но и очень комфортно. В полном восторге от обеих экскурсий (по лесу и по городу)
Есть переход 7 км в одну сторону: поле, лесок и ещё 2 поля)),по времени это 1час 25 минут минимум.
Вятская земля глинистая, скользкая, сохнет не
Родниковый водопад очень симпатичен, особенно в жаркую погоду.
Виды на Немду с высоты Буржатского утеса и горы Чимбулата завораживают.
А длинную дорогу скрашивают ролики-фильмы про Киров и другие древние города Вятского края.