1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Полюбоваться реками, оврагами, утесами и скальным массивом Камень на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
«Я расскажу об особенностях кировской природы и о богатыре Чимбулате, жившем в конце XI века»
15 июня в 00:00
16 июня в 00:00
108889 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Киров за 2 часа
Погулять по историческому центру и оценить его главные достопримечательности в душевном формате
Начало: У Филармонии
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
3 499₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Экспедиция по вятской Швейцарии с рассказами о геологии, истории и преданиях края
Начало: В городе Советск
«Здесь вы услышите о геологических особенностях и истории возникновения природных образований Пермского периода»
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
11 340₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Дарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. Мы приехали, как поломники на Великорецкий крёстный ход. Возвращаемся домой наполненными эмоционально от крестного хода но и с багажом знаний переданных дам Дашей. Все рекомендую!
- ЕЕкатерина3 июня 2024Дарья провела для нашей семьи ознакомительную экскурсию по Кирову. Понятно, что человек старался и готовил свою экскурсию. С Дарьей было
- ДДмитрий5 мая 2024Очень хорошая и познавательная экскурсия, даже дождь в дороге не стал помехой. Рекомендую всем, кто интересуется красотой вятского края.
- ООлег27 сентября 2023Все было отлично!!
- ЕЕкатерина17 сентября 2023Благодарим Евгения за чудесную поездку! Обящательно еще поедем вместе познавать красоты Кировской области. Женя, делаем творческих успехов!
- ААнна23 июля 2023Отличная экскурсия, великолепная организация. Природа необыкновенная, это точно надо видеть! Однозначно рекомендую!
- ККонстатин19 июля 2023Отлично погуляли, послушав интересный рассказ о местах и не только. Константин терпеливо дождался, пока мы накупаемся в водопаде, хотя из-за этого прогулка явно затянулась.
- ИИгорь14 марта 2023Кировская область - не освоенный туристами регион. И я бы даже сказал, не особо дружелюбный к туристам. Поэтому Константин -
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кирове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кирову в июне 2024
Сейчас в Кирове в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 3 499 до 11 340 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Кирове на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 33 ⭐ отзыва, цены от 3499₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август