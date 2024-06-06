Познавательные экскурсии на природе в Кирове

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Кирове, цены от 3 499 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Популярное предложение
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Полюбоваться реками, оврагами, утесами и скальным массивом Камень на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
«Я расскажу об особенностях кировской природы и о богатыре Чимбулате, жившем в конце XI века»
15 июня в 00:00
16 июня в 00:00
108889 800 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Влюбиться в Киров за 2 часа
Погулять по историческому центру и оценить его главные достопримечательности в душевном формате
Начало: У Филармонии
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
3 499 за всё до 8 чел.
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Экспедиция по вятской Швейцарии с рассказами о геологии, истории и преданиях края
Начало: В городе Советск
«Здесь вы услышите о геологических особенностях и истории возникновения природных образований Пермского периода»
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
11 340 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Дарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. Мы приехали, как поломники на Великорецкий крёстный ход. Возвращаемся домой наполненными эмоционально от крестного хода но и с багажом знаний переданных дам Дашей. Все рекомендую!
    Дарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. МыДарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. МыДарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. Мы
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Дарья провела для нашей семьи ознакомительную экскурсию по Кирову. Понятно, что человек старался и готовил свою экскурсию. С Дарьей было
    читать дальше

    легко общаться, она милая, добросовестная, ответственная и доброжелательная. В целом, как мне кажется, Дарья постаралась выжать из имеющейся фактуры все, чтобы нам было интересно) Даша, спасибо большое!

  • Д
    Дмитрий
    5 мая 2024
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Очень хорошая и познавательная экскурсия, даже дождь в дороге не стал помехой. Рекомендую всем, кто интересуется красотой вятского края.
    Очень хорошая и познавательная экскурсия, даже дождь в дороге не стал помехойОчень хорошая и познавательная экскурсия, даже дождь в дороге не стал помехой
  • О
    Олег
    27 сентября 2023
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Все было отлично!!
  • Е
    Екатерина
    17 сентября 2023
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Благодарим Евгения за чудесную поездку! Обящательно еще поедем вместе познавать красоты Кировской области. Женя, делаем творческих успехов!
  • А
    Анна
    23 июля 2023
    Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
    Отличная экскурсия, великолепная организация. Природа необыкновенная, это точно надо видеть! Однозначно рекомендую!
  • К
    Констатин
    19 июля 2023
    Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
    Отлично погуляли, послушав интересный рассказ о местах и не только. Константин терпеливо дождался, пока мы накупаемся в водопаде, хотя из-за этого прогулка явно затянулась.
  • И
    Игорь
    14 марта 2023
    Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
    Кировская область - не освоенный туристами регион. И я бы даже сказал, не особо дружелюбный к туристам. Поэтому Константин -
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    чуть ли не единственный способ увидеть красоты этого региона (хотя сам он из Нижнего Новгорода). Оргмоменты: 1)Экскурсия проходит очень долго - более 10 часов. Не стоит рисковать и совмещать ее с вечерним поездом. 2)По пути не будет еды и продуктов. Воду и все прочее готовьте заранее! 3)На маршруте нет сотовой связи (именно поэтому и нужен Константин - такси оттуда не вызовешь). 4)Маршрут проходит по бездорожью - приготовьтесь к клубам пыли. 5)Если есть время, можно попросить Константина завезти в дополнительные места по дороге, например, домик Шрека. 6)Любителя мясным деликатесов стоит попросить Константина завести вас в магазин марийского мясокомбината. P.S. Особенно респект Константину за то, что ради этой экскурсии приезжает из Нижнего Новгорода и сутки проводит без сна и еды!

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Природа и пейзажи»

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  5. Скала Часовой
Сколько стоит экскурсия по Кирову в июне 2024
Сейчас в Кирове в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 3 499 до 11 340 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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