А Анна

На сегодняшний день это лучшее, что я видела в своей жизни) пусть пришлось пройти пешком чуть больше, чем мы рассчитывали, но ради таких красот совсем не пожалели своих ног) Всем советую хоть раз увидеть эти скалы, эту реку, этот водопад!