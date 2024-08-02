скидка
10%
8 часов
Водная прогулка
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Чимбулатскому комплексу и Береснятскому водопаду
Путешествие на Чимбулатский ботанико-геологический комплекс из Кирова: скала Камень, столб Часовой, Береснятский водопад и легенды о богатыре Чимбулате
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
7 авг в 00:00
8 авг в 00:00
1250011 250₽ за всё до 2 чел.
1.5 часа
Групповая
Мастер-класс по изготовлению леденцов в музее «Леденцово» в Кирове
Посетите интерактивный музей «Леденцово» и узнайте всё о карамели. Примите участие в мастер-классе и создайте свой уникальный леденец
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
400₽ за человека
1 час
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
Погрузитесь в мир мороженого в музее «Артико» в Кирове! Узнайте историю лакомства и попробуйте пять уникальных видов мороженого
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
7 авг в 13:00
8 авг в 11:00
400₽ за человека
скидка
10%
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
Индивидуальная экскурсия по Кирову: Жуковлянские валуны и парк «Динозавры на Вятке». Пеший маршрут и трансфер на автомобиле
Начало: На Театральной площади
7 авг в 00:00
8 авг в 00:00
1170010 530₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 августа 2024На сегодняшний день это лучшее, что я видела в своей жизни) пусть пришлось пройти пешком чуть больше, чем мы рассчитывали, но ради таких красот совсем не пожалели своих ног) Всем советую хоть раз увидеть эти скалы, эту реку, этот водопад!
- ВВарвара30 июля 2024Замечательный день в компании замечательного гида. Евгений отличный рассказчик, маршрут очень продуманный, все интересно и увлекательно. Хочется отдельно оценить знания
- ССветлана21 июля 2024Экскурсия была целый день, и пролетела незаметна. Сколько было интересного увидено, и услышано. Какую красоту мне показали. Рекоменую
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Однодневные»
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