Однодневные – экскурсии в Кирове

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Кирове, цены от 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
На машине
скидка
10%
26 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по Чимбулатскому комплексу и Береснятскому водопаду
Путешествие на Чимбулатский ботанико-геологический комплекс из Кирова: скала Камень, столб Часовой, Береснятский водопад и легенды о богатыре Чимбулате
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
7 авг в 00:00
8 авг в 00:00
1250011 250 за всё до 2 чел.
Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
3 отзыва
1.5 часа
Групповая
Мастер-класс по изготовлению леденцов в музее «Леденцово» в Кирове
Посетите интерактивный музей «Леденцово» и узнайте всё о карамели. Примите участие в мастер-классе и создайте свой уникальный леденец
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
400 за человека
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
3 отзыва
1 час
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
Погрузитесь в мир мороженого в музее «Артико» в Кирове! Узнайте историю лакомства и попробуйте пять уникальных видов мороженого
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
7 авг в 13:00
8 авг в 11:00
400 за человека
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
На машине
скидка
10%
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
Индивидуальная экскурсия по Кирову: Жуковлянские валуны и парк «Динозавры на Вятке». Пеший маршрут и трансфер на автомобиле
Начало: На Театральной площади
7 авг в 00:00
8 авг в 00:00
1170010 530 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 августа 2024
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    На сегодняшний день это лучшее, что я видела в своей жизни) пусть пришлось пройти пешком чуть больше, чем мы рассчитывали, но ради таких красот совсем не пожалели своих ног) Всем советую хоть раз увидеть эти скалы, эту реку, этот водопад!
    На сегодняшний день это лучшее, что я видела в своей жизни) пусть пришлось пройти пешком чуть
  • В
    Варвара
    30 июля 2024
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Замечательный день в компании замечательного гида. Евгений отличный рассказчик, маршрут очень продуманный, все интересно и увлекательно. Хочется отдельно оценить знания
    читать дальше

    гида и любовь к родному краю, которой он охотно делится с туристами. Спасибо за это чудесное путешествие. От всей души рекомендую!

  • С
    Светлана
    21 июля 2024
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Экскурсия была целый день, и пролетела незаметна. Сколько было интересного увидено, и услышано. Какую красоту мне показали. Рекоменую

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
  2. Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
  3. Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
  4. Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
Какие места ещё посмотреть в Кирове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Спасский Собор
  2. Музей истории шоколада Криолло
  3. Самое главное
  4. Чимбулатский комплекс
  5. Скала Камень
  6. Скала Часовой
Сколько стоит экскурсия по Кирову в августе 2024
Сейчас в Кирове в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 400 до 11 250 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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